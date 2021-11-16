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Главы Минобороны Украины и Британии обсудили Донбасс
Главы Минобороны Украины и Британии обсудили Донбасс - РИА Новости, 16.11.2021
Главы Минобороны Украины и Британии обсудили Донбасс
Министр обороны Украины Алексей Резников провел встречу с государственным секретарем Великобритании по вопросам обороны Беном Уоллесом, стороны обсудили... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T23:28
2021-11-16T23:28
в мире
украина
великобритания
министерство обороны украины
вооруженные силы украины
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КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников провел встречу с государственным секретарем Великобритании по вопросам обороны Беном Уоллесом, стороны обсудили ситуацию на Донбассе, милитаризацию Черного и Азовского морей и ряд других вопросов, сообщила пресс-служба минобороны Украины.Уоллес находится на Украине с визитом."В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития ситуации безопасности на оккупированных территориях востока Украины и вокруг ее границ, сотрудничество Украины с НАТО и в двустороннем формате. Главы делегаций особое внимание уделили рассмотрению вопроса дальнейшего использования российским военно-политическим руководством гибридных методов ведения войны как против Украины, так и стран-членов ЕС и НАТО, а также продолжения милитаризации Азово-Черноморского региона и препятствования со стороны страны-оккупанта РФ свободному судоходству", - говорится в сообщении.Члены обеих делегаций констатировали факт дальнейшего обострения ситуации безопасности "из-за безответственных и провокативных действий России"."При этом стороны подчеркнули, что Украина и Великобритания — стратегические партнеры в сфере безопасности и обороны, имеющие общее видение по противодействию вызовам и угрозам сегодняшнего дня и полностью привержены обеспечению мира и безопасности в Европе, защиты общих ценностей и свобод. Значительное внимание было уделено обсуждению вопросов двустороннего сотрудничества. В частности, реализации подписанного на прошлой неделе в Лондоне межправительственного рамочного соглашения, которое позволит перейти к практической реализации проектов по развитию возможностей Военно-морских сил ВС Украины", - говорится в релизе.В завершение встречи Уоллес подчеркнул, что Великобритания "продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине в сфере развития демократии, проведении реформ и развития возможностей Вооруженных сил, а также реализации евроатлантической интеграции Украины".Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. По словам российского лидера, Москва также никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине.В МИД РФ опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211116/ukraina-1759367453.html
https://ria.ru/20211116/konflikt-1759280457.html
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в мире, украина, великобритания, министерство обороны украины, вооруженные силы украины
23:28 16.11.2021
 
Главы Минобороны Украины и Британии обсудили Донбасс

Главы Минобороны Украины и Британии обсудили Донбасс и милитаризацию Черного моря

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий армии Украины
Военнослужащий армии Украины - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников провел встречу с государственным секретарем Великобритании по вопросам обороны Беном Уоллесом, стороны обсудили ситуацию на Донбассе, милитаризацию Черного и Азовского морей и ряд других вопросов, сообщила пресс-служба минобороны Украины.
Уоллес находится на Украине с визитом.
Британские военные - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
20:32
На Украине предложили "натравить" на Россию британский спецназ
"В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития ситуации безопасности на оккупированных территориях востока Украины и вокруг ее границ, сотрудничество Украины с НАТО и в двустороннем формате. Главы делегаций особое внимание уделили рассмотрению вопроса дальнейшего использования российским военно-политическим руководством гибридных методов ведения войны как против Украины, так и стран-членов ЕС и НАТО, а также продолжения милитаризации Азово-Черноморского региона и препятствования со стороны страны-оккупанта РФ свободному судоходству", - говорится в сообщении.
Члены обеих делегаций констатировали факт дальнейшего обострения ситуации безопасности "из-за безответственных и провокативных действий России".
"При этом стороны подчеркнули, что Украина и Великобритания — стратегические партнеры в сфере безопасности и обороны, имеющие общее видение по противодействию вызовам и угрозам сегодняшнего дня и полностью привержены обеспечению мира и безопасности в Европе, защиты общих ценностей и свобод. Значительное внимание было уделено обсуждению вопросов двустороннего сотрудничества. В частности, реализации подписанного на прошлой неделе в Лондоне межправительственного рамочного соглашения, которое позволит перейти к практической реализации проектов по развитию возможностей Военно-морских сил ВС Украины", - говорится в релизе.
В завершение встречи Уоллес подчеркнул, что Великобритания "продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине в сфере развития демократии, проведении реформ и развития возможностей Вооруженных сил, а также реализации евроатлантической интеграции Украины".
Учения украинских ВС вблизи границы с Крымом - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
13:39
На Украине назвали ответственных за обострение конфликта с Россией
Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. По словам российского лидера, Москва также никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине.
В МИД РФ опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
 
В миреУкраинаВеликобританияМинистерство обороны УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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