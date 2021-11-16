https://ria.ru/20211116/donbass-1759258086.html

В Донецке назвали указ Путина по Донбассу глотком воздуха для предприятий

В Донецке назвали указ Путина по Донбассу глотком воздуха для предприятий - РИА Новости, 16.11.2021

В Донецке назвали указ Путина по Донбассу глотком воздуха для предприятий

Указ президента РФ Владимира Путина об оказании гуманитарной помощи жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик является глотком воздуха РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T11:48

2021-11-16T11:48

2021-11-16T11:48

общество

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755385392_0:377:2971:2048_1920x0_80_0_0_5d28233c6f519ad0e49dbf473dc2f924.jpg

ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Указ президента РФ Владимира Путина об оказании гуманитарной помощи жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик является глотком воздуха для предприятий и экономики ДНР и Донбасса в целом, считает заместитель председателя общественной палаты республики Екатерина Мартьянова.Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ об оказании гуманитарной поддержки ДНР И ЛНР. Согласно ему в РФ признаются выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что этот указ противоречит минским договоренностям, он ожидает от Франции и ФРГ осуждения действий РФ."Указ Владимира Путина – это глоток воздуха для наших предприятий и экономики Донбасса в целом. Одна из острых проблем местных производителей - ограниченные рынки сбыта. Многие из них до введения экономической блокады Киевом обеспечивали своей продукцией всю Украину. Шесть лет предприятиям республик приходилось работать на 1/3 своих производственных возможностей, переориентироваться на российский рынок", - написала Мартьянова в своем Telegram-канале.По ее словам, указ президента РФ позволит предприятиям республики увеличить сбыт продукции за счёт легализации документов о происхождении товаров и возможности участия в госзакупках."Ведь экономический рост республик тесно связан с развитием наших предприятий… Товары производимые в республиках, теперь не будут иметь украинскую маркировку и не будут попадать под санкции. В принципе Донбасс становится отдельным, экономически независимым регионом. С политической точки зрения – это ещё один шаг, сближающий республики с Российской Федерацией", - отметила Мартьянова.

https://ria.ru/20211116/poroshenko-1759214704.html

https://ria.ru/20211115/pomosch-1759175774.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, россия