В Донецке назвали указ Путина по Донбассу глотком воздуха для предприятий
Член ОП ДНР Мартьянова назвала указ Путина по Донбассу глотком воздуха для экономики
ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Указ президента РФ Владимира Путина об оказании гуманитарной помощи жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик является глотком воздуха для предприятий и экономики ДНР и Донбасса в целом, считает заместитель председателя общественной палаты республики Екатерина Мартьянова.
Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ об оказании гуманитарной поддержки ДНР И ЛНР. Согласно ему в РФ признаются выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что этот указ противоречит минским договоренностям, он ожидает от Франции и ФРГ осуждения действий РФ.
"Указ Владимира Путина – это глоток воздуха для наших предприятий и экономики Донбасса в целом. Одна из острых проблем местных производителей - ограниченные рынки сбыта. Многие из них до введения экономической блокады Киевом обеспечивали своей продукцией всю Украину. Шесть лет предприятиям республик приходилось работать на 1/3 своих производственных возможностей, переориентироваться на российский рынок", - написала Мартьянова в своем Telegram-канале.
По ее словам, указ президента РФ позволит предприятиям республики увеличить сбыт продукции за счёт легализации документов о происхождении товаров и возможности участия в госзакупках.
"Ведь экономический рост республик тесно связан с развитием наших предприятий… Товары производимые в республиках, теперь не будут иметь украинскую маркировку и не будут попадать под санкции. В принципе Донбасс становится отдельным, экономически независимым регионом. С политической точки зрения – это ещё один шаг, сближающий республики с Российской Федерацией", - отметила Мартьянова.