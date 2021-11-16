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В Донецке назвали указ Путина по Донбассу глотком воздуха для предприятий
В Донецке назвали указ Путина по Донбассу глотком воздуха для предприятий - РИА Новости, 16.11.2021
В Донецке назвали указ Путина по Донбассу глотком воздуха для предприятий
Указ президента РФ Владимира Путина об оказании гуманитарной помощи жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик является глотком воздуха РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T11:48
2021-11-16T11:48
общество
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
россия
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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Указ президента РФ Владимира Путина об оказании гуманитарной помощи жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик является глотком воздуха для предприятий и экономики ДНР и Донбасса в целом, считает заместитель председателя общественной палаты республики Екатерина Мартьянова.Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ об оказании гуманитарной поддержки ДНР И ЛНР. Согласно ему в РФ признаются выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что этот указ противоречит минским договоренностям, он ожидает от Франции и ФРГ осуждения действий РФ."Указ Владимира Путина – это глоток воздуха для наших предприятий и экономики Донбасса в целом. Одна из острых проблем местных производителей - ограниченные рынки сбыта. Многие из них до введения экономической блокады Киевом обеспечивали своей продукцией всю Украину. Шесть лет предприятиям республик приходилось работать на 1/3 своих производственных возможностей, переориентироваться на российский рынок", - написала Мартьянова в своем Telegram-канале.По ее словам, указ президента РФ позволит предприятиям республики увеличить сбыт продукции за счёт легализации документов о происхождении товаров и возможности участия в госзакупках."Ведь экономический рост республик тесно связан с развитием наших предприятий… Товары производимые в республиках, теперь не будут иметь украинскую маркировку и не будут попадать под санкции. В принципе Донбасс становится отдельным, экономически независимым регионом. С политической точки зрения – это ещё один шаг, сближающий республики с Российской Федерацией", - отметила Мартьянова.
https://ria.ru/20211116/poroshenko-1759214704.html
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общество, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, россия
11:48 16.11.2021
 
В Донецке назвали указ Путина по Донбассу глотком воздуха для предприятий

Член ОП ДНР Мартьянова назвала указ Путина по Донбассу глотком воздуха для экономики

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПрохожие в центре Донецка
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© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Указ президента РФ Владимира Путина об оказании гуманитарной помощи жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик является глотком воздуха для предприятий и экономики ДНР и Донбасса в целом, считает заместитель председателя общественной палаты республики Екатерина Мартьянова.
Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ об оказании гуманитарной поддержки ДНР И ЛНР. Согласно ему в РФ признаются выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что этот указ противоречит минским договоренностям, он ожидает от Франции и ФРГ осуждения действий РФ.
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
Вчера, 01:18
Порошенко назвал пощечиной указ Путина по Донбассу
"Указ Владимира Путина – это глоток воздуха для наших предприятий и экономики Донбасса в целом. Одна из острых проблем местных производителей - ограниченные рынки сбыта. Многие из них до введения экономической блокады Киевом обеспечивали своей продукцией всю Украину. Шесть лет предприятиям республик приходилось работать на 1/3 своих производственных возможностей, переориентироваться на российский рынок", - написала Мартьянова в своем Telegram-канале.
По ее словам, указ президента РФ позволит предприятиям республики увеличить сбыт продукции за счёт легализации документов о происхождении товаров и возможности участия в госзакупках.
"Ведь экономический рост республик тесно связан с развитием наших предприятий… Товары производимые в республиках, теперь не будут иметь украинскую маркировку и не будут попадать под санкции. В принципе Донбасс становится отдельным, экономически независимым регионом. С политической точки зрения – это ещё один шаг, сближающий республики с Российской Федерацией", - отметила Мартьянова.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 18:32
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