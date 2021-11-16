Захарова прокомментировала заявления Киева об указе Путина по Донбассу
Захарова: Киев сам принимал законы, противоречащие "Минску-2", а теперь обвиняет Москву
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления Киева об указе президента РФ по Донбассу, обратив внимание, что именно сам Киев принимал законы, противоречащие Минским договоренностям по урегулированию конфликта в регионе.
Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что этот указ противоречит минским договоренностям, Кулеба ожидает от Франции и ФРГ осуждения действий РФ.
"На воре и шапка горит: именно киевский режим напринимал противоречащих Минским договорённостям законов, неоднократно ставил под сомнение актуальность Комплекса мер, а также не выполнил ничего из того, что должен был как по самому документу, так и по тем решениям, которые вырабатывались в дальнейшем в рамках "нормандского формата"", - написала Захарова в Telegram-канале.