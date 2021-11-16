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Захарова прокомментировала заявления Киева об указе Путина по Донбассу
Захарова прокомментировала заявления Киева об указе Путина по Донбассу - РИА Новости, 16.11.2021
Захарова прокомментировала заявления Киева об указе Путина по Донбассу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления Киева об указе президента РФ по Донбассу, обратив внимание, что именно сам Киев... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T09:51
2021-11-16T09:51
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
мария захарова
реакция на события на украине
ситуация в днр и лнр
минские соглашения
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления Киева об указе президента РФ по Донбассу, обратив внимание, что именно сам Киев принимал законы, противоречащие Минским договоренностям по урегулированию конфликта в регионе.Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что этот указ противоречит минским договоренностям, Кулеба ожидает от Франции и ФРГ осуждения действий РФ.
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, мария захарова, реакция на события на украине, ситуация в днр и лнр, минские соглашения
09:51 16.11.2021
 
Захарова прокомментировала заявления Киева об указе Путина по Донбассу

Захарова: Киев сам принимал законы, противоречащие "Минску-2", а теперь обвиняет Москву

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления Киева об указе президента РФ по Донбассу, обратив внимание, что именно сам Киев принимал законы, противоречащие Минским договоренностям по урегулированию конфликта в регионе.
Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что этот указ противоречит минским договоренностям, Кулеба ожидает от Франции и ФРГ осуждения действий РФ.

"На воре и шапка горит: именно киевский режим напринимал противоречащих Минским договорённостям законов, неоднократно ставил под сомнение актуальность Комплекса мер, а также не выполнил ничего из того, что должен был как по самому документу, так и по тем решениям, которые вырабатывались в дальнейшем в рамках "нормандского формата"", - написала Захарова в Telegram-канале.

Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассМария ЗахароваРеакция на события на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРМинские соглашения
 
 
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