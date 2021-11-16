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Захарова прокомментировала заявления Киева об указе Путина по Донбассу

Захарова прокомментировала заявления Киева об указе Путина по Донбассу - РИА Новости, 16.11.2021

Захарова прокомментировала заявления Киева об указе Путина по Донбассу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления Киева об указе президента РФ по Донбассу, обратив внимание, что именно сам Киев... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T09:51

2021-11-16T09:51

2021-11-16T09:51

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донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

мария захарова

реакция на события на украине

ситуация в днр и лнр

минские соглашения

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления Киева об указе президента РФ по Донбассу, обратив внимание, что именно сам Киев принимал законы, противоречащие Минским договоренностям по урегулированию конфликта в регионе.Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что этот указ противоречит минским договоренностям, Кулеба ожидает от Франции и ФРГ осуждения действий РФ.

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, мария захарова, реакция на события на украине, ситуация в днр и лнр, минские соглашения