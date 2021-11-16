https://ria.ru/20211116/davlenie-1759374863.html

Синоптики предупредили об опасной аномалии

Москвичей предупредили об аномально низком давлении - РИА Новости, 16.11.2021

Синоптики предупредили об опасной аномалии

Жителей столицы в субботу ждет аномально низкое атмосферное давление, следует из сообщения синоптиков, опубликованного на сайте центра "Фобос". РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T21:32

2021-11-16T21:32

2021-11-16T21:32

общество

давление

москва

центр "фобос"

погода

россия

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Жителей столицы в субботу ждет аномально низкое атмосферное давление, следует из сообщения синоптиков, опубликованного на сайте центра "Фобос".По данным специалистов, рекордно низкое давление 20 ноября в прошлый раз фиксировали в 2008 году: тогда оно достигло отметки 721,8 миллиметра ртутного столба.Уже в воскресенье, как отмечают синоптики, давление начнет расти, а температура воздуха понизится. К концу выходных жители Москвы могут ожидать появления снежного покрова, высота которого может колебаться от пяти до десяти сантиметров.

https://ria.ru/20211116/sireny-1759279069.html

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