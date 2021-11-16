https://ria.ru/20211116/dagestan-1759232593.html

В Дагестане почти 153 тысячи человек остались без электричества

В Дагестане почти 153 тысячи человек остались без электричества - РИА Новости, 16.11.2021

В Дагестане почти 153 тысячи человек остались без электричества

Почти 153 тысячи человек остались без электроснабжения в Дагестане из-за сильного ветра и мокрого снега, сообщает Минэнерго РФ. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T09:53

2021-11-16T09:53

2021-11-16T10:43

происшествия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

республика дагестан

россия

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Почти 153 тысячи человек остались без электроснабжения в Дагестане из-за сильного ветра и мокрого снега, сообщает Минэнерго РФ."В Дагестане почти 153 тысячи человек остались без электроснабжения из-за непогоды (мокрый снег, дождь, сильный ветер). Ведутся восстановительные работы", - говорится в сообщении министерства в Twitter.Уточняется, что в зоне риска – потребители Буйнакского, Сергокалинского, Левашинского, Унцукульского, Сулейман-Стальского, Магарамкентского, Хасавюртовского, Дербентского, Бабаюртовского, Каякентского, Хунзахского, Шамильского, Акушинского, Лакского и Гумбетовского районов Дагестана.В компании "Россети" в свою очередь отметили, что на объектах высокого напряжения (35 кВ и выше) технологических нарушений не зафиксировано.Энергетики филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" переведены на особый режим работы. В устранении нарушений принимают участие 77 бригад: 235 человек, 92 единицы техники. В случае необходимости к проведению аварийно-восстановительных работ готовы 173 бригады. Также мобилизовано 14 передвижных резервных источников энергоснабжения.

https://ria.ru/20211109/elektrichestvo-1758226570.html

https://ria.ru/20211017/sakhalin-1754925189.html

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происшествия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), республика дагестан, россия