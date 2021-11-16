Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211116/dagestan-1759232593.html
В Дагестане почти 153 тысячи человек остались без электричества
В Дагестане почти 153 тысячи человек остались без электричества - РИА Новости, 16.11.2021
В Дагестане почти 153 тысячи человек остались без электричества
Почти 153 тысячи человек остались без электроснабжения в Дагестане из-за сильного ветра и мокрого снега, сообщает Минэнерго РФ. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T09:53
2021-11-16T10:43
происшествия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
республика дагестан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_0:63:1500:907_1920x0_80_0_0_26bd4142336ec4a056d61697ae6e5e3c.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Почти 153 тысячи человек остались без электроснабжения в Дагестане из-за сильного ветра и мокрого снега, сообщает Минэнерго РФ."В Дагестане почти 153 тысячи человек остались без электроснабжения из-за непогоды (мокрый снег, дождь, сильный ветер). Ведутся восстановительные работы", - говорится в сообщении министерства в Twitter.Уточняется, что в зоне риска – потребители Буйнакского, Сергокалинского, Левашинского, Унцукульского, Сулейман-Стальского, Магарамкентского, Хасавюртовского, Дербентского, Бабаюртовского, Каякентского, Хунзахского, Шамильского, Акушинского, Лакского и Гумбетовского районов Дагестана.В компании "Россети" в свою очередь отметили, что на объектах высокого напряжения (35 кВ и выше) технологических нарушений не зафиксировано.Энергетики филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" переведены на особый режим работы. В устранении нарушений принимают участие 77 бригад: 235 человек, 92 единицы техники. В случае необходимости к проведению аварийно-восстановительных работ готовы 173 бригады. Также мобилизовано 14 передвижных резервных источников энергоснабжения.
https://ria.ru/20211109/elektrichestvo-1758226570.html
https://ria.ru/20211017/sakhalin-1754925189.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_105:0:1396:968_1920x0_80_0_0_b3499f465306b6ad7eb545fec0acdce2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), республика дагестан, россия
09:53 16.11.2021 (обновлено: 10:43 16.11.2021)
 
В Дагестане почти 153 тысячи человек остались без электричества

В Дагестане почти 153 тысячи человек остались без электричества из-за ветра и снега

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Почти 153 тысячи человек остались без электроснабжения в Дагестане из-за сильного ветра и мокрого снега, сообщает Минэнерго РФ.
"В Дагестане почти 153 тысячи человек остались без электроснабжения из-за непогоды (мокрый снег, дождь, сильный ветер). Ведутся восстановительные работы", - говорится в сообщении министерства в Twitter.
Высоковольтная ЛЭП - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 14:05
Более восьми тысяч человек остались без электричества в ЕАО
Уточняется, что в зоне риска – потребители Буйнакского, Сергокалинского, Левашинского, Унцукульского, Сулейман-Стальского, Магарамкентского, Хасавюртовского, Дербентского, Бабаюртовского, Каякентского, Хунзахского, Шамильского, Акушинского, Лакского и Гумбетовского районов Дагестана.
В компании "Россети" в свою очередь отметили, что на объектах высокого напряжения (35 кВ и выше) технологических нарушений не зафиксировано.
Энергетики филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" переведены на особый режим работы. В устранении нарушений принимают участие 77 бригад: 235 человек, 92 единицы техники. В случае необходимости к проведению аварийно-восстановительных работ готовы 173 бригады. Также мобилизовано 14 передвижных резервных источников энергоснабжения.
Деревья - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
17 октября, 14:25
На Сахалине более 11 тысяч человек остались без электричества
 
ПроисшествияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Республика ДагестанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:39Кулеба увидел связь между "Северным потоком — 2" и миграционным кризисом
11:36Попова продлила действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 года
11:33Мигрант рассказал о замерзающих детях на белорусско-польской границе
11:33Бастрыкину доложат о расследовании дела о незаконной охоте в Якутии
11:33В РПЦ отреагировали на решение комитета ООН по Украине
11:29Аваков не верит во второй президентский срок Зеленского
11:29Приказа о размещении военных на границе не было, заявил Лукашенко
11:22Российская система продолжает мониторинг космоса после пролета мусора у МКС
11:21Источник сообщил о задержании врио вице-губернатора Владимирской области
11:15Лукашенко раскрыл подробности телефонного разговора с Меркель
11:14Лукашенко призвал не допустить столкновений на белорусско-польской границе
11:14Командующий ЛНА Хафтар подал документы на участие в выборах президента
11:13Госдума обсудит с Роспотребнадзором и Минздравом законопроект о QR-кодах
11:12В России разрабатывают систему применения "роя" ударных дронов
11:07Вакцинированных от COVID-19 на полгода освободят от самоизоляции
11:07Роспотребнадзор утвердил сроки доставки материалов для анализа на COVID-19
11:06В Мытищах проверят сообщения о жестоком обращении в доме престарелых 0:29
11:06"Рособоронэкспорт" заключил в ОАЭ контракты более чем на миллиард долларов
11:05В Польше заявили о попытках мигрантов ночью форсировать границу
10:58Союзное государство работает над общим символом, сообщил Мезенцев
Лента новостейМолния
Кулеба увидел связь между "Северным потоком — 2" и миграционным кризисомПопова продлила действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 годаМигрант рассказал о замерзающих детях на белорусско-польской границеБастрыкину доложат о расследовании дела о незаконной охоте в ЯкутииВ РПЦ отреагировали на решение комитета ООН по УкраинеАваков не верит во второй президентский срок ЗеленскогоПриказа о размещении военных на границе не было, заявил ЛукашенкоРоссийская система продолжает мониторинг космоса после пролета мусора у МКСИсточник сообщил о задержании врио вице-губернатора Владимирской областиЛукашенко раскрыл подробности телефонного разговора с МеркельЛукашенко призвал не допустить столкновений на белорусско-польской границеКомандующий ЛНА Хафтар подал документы на участие в выборах президентаГосдума обсудит с Роспотребнадзором и Минздравом законопроект о QR-кодахВ России разрабатывают систему применения "роя" ударных дроновВакцинированных от COVID-19 на полгода освободят от самоизоляцииРоспотребнадзор утвердил сроки доставки материалов для анализа на COVID-19В Мытищах проверят сообщения о жестоком обращении в доме престарелых"Рособоронэкспорт" заключил в ОАЭ контракты более чем на миллиард долларовВ Польше заявили о попытках мигрантов ночью форсировать границуСоюзное государство работает над общим символом, сообщил Мезенцев