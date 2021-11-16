https://ria.ru/20211116/covid-19-1759337012.html

Источник: Минздрав допустил продление сертификатов для перенесших COVID-19

Источник: Минздрав допустил продление сертификатов для перенесших COVID-19 - РИА Новости, 16.11.2021

Источник: Минздрав допустил продление сертификатов для перенесших COVID-19

Эксперты Минздрава РФ обсуждают увеличение сроков действия ковид-сертификатов для переболевших коронавирусом с шести месяцев до одного года, сообщил РИА Новости РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T17:35

2021-11-16T17:35

2021-11-16T17:49

общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Эксперты Минздрава РФ обсуждают увеличение сроков действия ковид-сертификатов для переболевших коронавирусом с шести месяцев до одного года, сообщил РИА Новости источник в министерстве."В настоящее время Минздрав на экспертном уровне ведет активное обсуждение вопроса продолжительности действия ковид-сертификатов", - сказал источник.Собеседник агентства отметил, что опыт ряда государств, например стран ЕС, говорит о том, что сертификаты переболевших действуют полгода."В то же время анализ данных о повторных заболеваниях в России говорит о том, что перенесенная коронавирусная инфекция формирует стойкий иммунитет к возбудителю, в связи с чем число повторных заболеваний крайне мало. В это связи эксперты ведомства обсуждают вопрос изменения заболевании с шести месяцев до года, - сказал он.Ранее в СМИ появилась информация, что согласно приказу Минздрава в случае заболевания коронавирусом у ранее прошедших вакцинацию будет действовать сертификат и QR-код с наиболее поздней датой наступления события - то есть сертификат переболевшего.

https://ria.ru/20211116/vaktsinatsiya-1759308337.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирус в россии