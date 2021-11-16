https://ria.ru/20211116/covid-19-1759254490.html
Попова продлила действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 года
Попова продлила действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 года - РИА Новости, 16.11.2021
Попова продлила действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 года
Глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила действие санитарно-эпидемиологических правил по профилактике новой коронавирусной инфекции до 2024 года, следует из... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T11:36
2021-11-16T11:36
2021-11-16T12:22
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общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила действие санитарно-эпидемиологических правил по профилактике новой коронавирусной инфекции до 2024 года, следует из ее постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."В пункте 2 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 №15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" цифры "2022" заменить цифрами "2024", - говорится в документе.
https://ria.ru/20211103/pravila-1757591064.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:36 16.11.2021 (обновлено: 12:22 16.11.2021)
Попова продлила действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 года
Глава Роспотребнадзора Попова продлила действие правил профилактики COVID-19 до 2024 года