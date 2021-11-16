https://ria.ru/20211116/covid-19-1759254490.html

Попова продлила действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 года

Попова продлила действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 года - РИА Новости, 16.11.2021

Попова продлила действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 года

Глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила действие санитарно-эпидемиологических правил по профилактике новой коронавирусной инфекции до 2024 года, следует из... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T11:36

2021-11-16T11:36

2021-11-16T12:22

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила действие санитарно-эпидемиологических правил по профилактике новой коронавирусной инфекции до 2024 года, следует из ее постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."В пункте 2 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 №15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" цифры "2022" заменить цифрами "2024", - говорится в документе.

https://ria.ru/20211103/pravila-1757591064.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии