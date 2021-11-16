Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211116/chelnok-1759375610.html
США не дает ответов на запросы по космическому челноку Х-37В, сообщил МИД
США не дает ответов на запросы по космическому челноку Х-37В, сообщил МИД - РИА Новости, 16.11.2021
США не дает ответов на запросы по космическому челноку Х-37В, сообщил МИД
Запросы России к США по прояснению задач, отрабатываемых на платформе беспилотного космического челнока Х-37В в рамках его текущей миссии, остаются без ответа,... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T21:36
2021-11-16T21:36
сша
вашингтон (город)
оон
сергей шойгу
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
мария захарова
энтони блинкен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752454395_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20b27602b9bced9abde9977a3d197de8.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Запросы России к США по прояснению задач, отрабатываемых на платформе беспилотного космического челнока Х-37В в рамках его текущей миссии, остаются без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В российском Минобороны рассказали, что Россия 15 ноября успешно провела испытания, в результате которого поражён недействующий российский космический аппарат "Целина-Д". Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник заявил, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании противоспутниковой системы фрагменты старого спутника не представляют. Глава российского военного ведомства подтвердил успешное испытание РФ противоспутниковой системы.В понедельник космический мусор несколько раз пролетел мимо МКС с интервалами в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях "Союз МС-19" и Crew Dragon. Госсекретарь США Энтони Блинкен после этого заявил, что облако из полутора тысяч обломков появилось якобы в результате испытания Россией противоспутниковых систем. Космическое командование США утверждает, что была испытана противоспутниковая ракета прямого восхождения, которая поразила спутник "Космос-1408".Космическое командование США в декабре 2020 года заявило, что РФ провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников. О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты космическое командование США сообщало в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.Россия, а ранее СССР, на протяжении 40 лет неизменно выступает за разработку многостороннего юридически обязывающего инструмента, который бы запрещал размещение оружия любого вида, применение силы или угрозы силой в космическом пространстве. РФ неоднократно вносила на рассмотрение ГА ООН и Конференции по разоружению проекты соответствующих соглашений. В июне 2014 года на Конференции была предоставлена обновленная версия российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.
https://ria.ru/20211116/mks-1759356110.html
https://ria.ru/20211116/mks-1759290094.html
сша
вашингтон (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752454395_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_698c4f9ebdcb51fe5f83540c027ac040.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, вашингтон (город), оон, сергей шойгу, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), мария захарова, энтони блинкен, россия
21:36 16.11.2021
 
США не дает ответов на запросы по космическому челноку Х-37В, сообщил МИД

МИД: запросы России к США по космическому челноку Х-37В остаются без ответа

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Запросы России к США по прояснению задач, отрабатываемых на платформе беспилотного космического челнока Х-37В в рамках его текущей миссии, остаются без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Как известно, потенциалом применения оружия в космосе обладает и американский многоразовый беспилотный космический челнок Х-37В, способный длительное время находиться на орбите, совершать маневры и нести полезную нагрузку. Наши запросы американской стороне относительно прояснения конкретных целей и задач, которые отрабатываются на платформе Х-37В в рамках его текущей миссии, остаются без ответа", - говорится в ее комментарии, размещенном на сайте российского дипведомства.
В российском Минобороны рассказали, что Россия 15 ноября успешно провела испытания, в результате которого поражён недействующий российский космический аппарат "Целина-Д". Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник заявил, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании противоспутниковой системы фрагменты старого спутника не представляют. Глава российского военного ведомства подтвердил успешное испытание РФ противоспутниковой системы.
В понедельник космический мусор несколько раз пролетел мимо МКС с интервалами в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях "Союз МС-19" и Crew Dragon. Госсекретарь США Энтони Блинкен после этого заявил, что облако из полутора тысяч обломков появилось якобы в результате испытания Россией противоспутниковых систем. Космическое командование США утверждает, что была испытана противоспутниковая ракета прямого восхождения, которая поразила спутник "Космос-1408".
МКС ничего не угрожает: Минобороны предоставило видео о ситуации на орбите - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
Вчера, 18:59
Минобороны показало видео, доказывающее, что МКС ничего не угрожало
Космическое командование США в декабре 2020 года заявило, что РФ провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников. О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты космическое командование США сообщало в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.
Россия, а ранее СССР, на протяжении 40 лет неизменно выступает за разработку многостороннего юридически обязывающего инструмента, который бы запрещал размещение оружия любого вида, применение силы или угрозы силой в космическом пространстве. РФ неоднократно вносила на рассмотрение ГА ООН и Конференции по разоружению проекты соответствующих соглашений. В июне 2014 года на Конференции была предоставлена обновленная версия российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.
Пилотируемый корабль Союз МС-19 перед стыковкой с МКС - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
Вчера, 14:26
В Минобороны назвали лицемерными обвинения России в создании рисков для МКС
 
СШАВашингтон (город)ООНСергей ШойгуКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Мария ЗахароваЭнтони БлинкенРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:19Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродаж
03:15Специалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянах
03:15Названа неожиданная причина гипертонии
03:11В СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинации
03:06Врач рассказала о последствиях COVID-19 у беременных
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандарины
02:30Bloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕС
02:15Финансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчас
02:15Россиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19
02:14На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕС
01:28Умерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина Асмаловская
01:25В бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"
01:15Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением прав
00:52Врачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больнице
00:26Посольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристами
00:14Глава НАСА заявил Рогозину о сохраняющейся угрозе для экипажа МКС
00:10В Британии и на Украине заявили о нежелании враждовать с Россией
00:00Жилье в России станет недоступнее, предупредили эксперты
23:54Вучич рассказал о своем предложении Путину по российскому газу
Лента новостейМолния
В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродажСпециалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянахНазвана неожиданная причина гипертонииВ СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинацииВрач рассказала о последствиях COVID-19 у беременныхНутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандариныBloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕСФинансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчасРоссиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕСУмерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина АсмаловскаяВ бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением правВрачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больницеПосольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристамиГлава НАСА заявил Рогозину о сохраняющейся угрозе для экипажа МКСВ Британии и на Украине заявили о нежелании враждовать с РоссиейЖилье в России станет недоступнее, предупредили экспертыВучич рассказал о своем предложении Путину по российскому газу