https://ria.ru/20211116/chelnok-1759375610.html

США не дает ответов на запросы по космическому челноку Х-37В, сообщил МИД

США не дает ответов на запросы по космическому челноку Х-37В, сообщил МИД - РИА Новости, 16.11.2021

США не дает ответов на запросы по космическому челноку Х-37В, сообщил МИД

Запросы России к США по прояснению задач, отрабатываемых на платформе беспилотного космического челнока Х-37В в рамках его текущей миссии, остаются без ответа,... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T21:36

2021-11-16T21:36

2021-11-16T21:36

сша

вашингтон (город)

оон

сергей шойгу

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

мария захарова

энтони блинкен

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Запросы России к США по прояснению задач, отрабатываемых на платформе беспилотного космического челнока Х-37В в рамках его текущей миссии, остаются без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В российском Минобороны рассказали, что Россия 15 ноября успешно провела испытания, в результате которого поражён недействующий российский космический аппарат "Целина-Д". Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник заявил, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании противоспутниковой системы фрагменты старого спутника не представляют. Глава российского военного ведомства подтвердил успешное испытание РФ противоспутниковой системы.В понедельник космический мусор несколько раз пролетел мимо МКС с интервалами в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях "Союз МС-19" и Crew Dragon. Госсекретарь США Энтони Блинкен после этого заявил, что облако из полутора тысяч обломков появилось якобы в результате испытания Россией противоспутниковых систем. Космическое командование США утверждает, что была испытана противоспутниковая ракета прямого восхождения, которая поразила спутник "Космос-1408".Космическое командование США в декабре 2020 года заявило, что РФ провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников. О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты космическое командование США сообщало в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.Россия, а ранее СССР, на протяжении 40 лет неизменно выступает за разработку многостороннего юридически обязывающего инструмента, который бы запрещал размещение оружия любого вида, применение силы или угрозы силой в космическом пространстве. РФ неоднократно вносила на рассмотрение ГА ООН и Конференции по разоружению проекты соответствующих соглашений. В июне 2014 года на Конференции была предоставлена обновленная версия российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.

https://ria.ru/20211116/mks-1759356110.html

https://ria.ru/20211116/mks-1759290094.html

сша

вашингтон (город)

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сша, вашингтон (город), оон, сергей шойгу, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), мария захарова, энтони блинкен, россия