https://ria.ru/20211116/chekhiya-1759089124.html

В Чехии жители обозначат на карте самые счастливые места

В Чехии жители обозначат на карте самые счастливые места - РИА Новости, 16.11.2021

В Чехии жители обозначат на карте самые счастливые места

Власти чешского Пршерова предложили горожанам создать "Карту счастья", сообщает "Европульс". РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T02:41

2021-11-16T02:41

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Власти чешского Пршерова предложили горожанам создать "Карту счастья", сообщает "Европульс".Через специальный сайт жители будут отмечать пространства, где они чувствуют себя счастливыми. Благодаря полученной информации мэрия собирается вычислить самые "депрессивные" районы и улучшить их.Подобные проекты делают, чтобы изменить подход к обустройству неблагополучных территорий. Любопытно, что Пршерове изначально собирались составить "Карту злости". Однако местные студенты провели исследование, которое показало, что такой подход к развитию городского пространства неэффективен. Дело в том, что тогда горожане концентрируются на негативных аспектах вместо того, чтобы замечать перемены к лучшему.

https://ria.ru/20211115/kareliya-1758606406.html

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