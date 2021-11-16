05:48 16.11.2021 (обновлено: 05:51 16.11.2021)
Генерал-полковника Чайко назначили командующим войсками ВВО
Генерал-полковника Александра Чайко назначили командующим войсками ВВО
© Фото : Пресс-служба Восточного военного округаГенерал-полковник Александр Чайко
© Фото : Пресс-служба Восточного военного округа
ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – РИА Новости. Герой России генерал-полковник Александр Чайко, ранее командовавший группировкой войск Вооруженных сил РФ в Сирии, назначен командующим войсками Восточного военного округа, сообщает пресс-служба ВВО.
"Указом президента РФ командующим войсками Восточного военного округа назначен Герой России генерал-полковник Александр Юрьевич Чайко. Сегодня статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков в зале Военного совета штаба Восточного военного округа в Хабаровске представил нового командующего войсками руководящему составу округа", - говорится в сообщении.
В ходе торжественной церемонии генерал-полковник Геннадий Жидко передал штандарт командующего войсками Чайко. Представляя нового командующего войсками округа, Панков отметил, что Александр Чайко - опытный руководитель, хорошо знающий Восточный военный округ. С апреля 2017 по апрель 2019 года он исполнял обязанности начальника штаба округа, а также командующего войсками округа в период его отсутствия.
По данным пресс-службы ВВО, Чайко обладает опытом службы в Московском, Западном и Центральном военных округах. Последовательно прошел все основные командные должности - от командира разведывательного взвода до заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ.
Чайко родился в 1971 году в Московской области. С июля 2014 года – командующий общевойсковой армией Западного военного округа. В апреле 2017 года назначен начальником штаба - первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа.
С апреля 2019 по июль 2019 года - заместитель начальника Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. С июля 2019 года - заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ.
С сентября 2019 года по июнь 2021 года - командующий группировкой войск Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике. С 12 ноября 2021 года назначен командующим войсками ВВО.