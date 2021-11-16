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Генерал-полковника Чайко назначили командующим войсками ВВО
Генерал-полковника Чайко назначили командующим войсками ВВО - РИА Новости, 16.11.2021
Генерал-полковника Чайко назначили командующим войсками ВВО
Герой России генерал-полковник Александр Чайко, ранее командовавший группировкой войск Вооруженных сил РФ в Сирии, назначен командующим войсками Восточного... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T05:48
2021-11-16T05:51
армия
сирия
владивосток
московская область (подмосковье)
вооруженные силы рф
геннадий жидко
россия
александр чайко
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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – РИА Новости. Герой России генерал-полковник Александр Чайко, ранее командовавший группировкой войск Вооруженных сил РФ в Сирии, назначен командующим войсками Восточного военного округа, сообщает пресс-служба ВВО.В ходе торжественной церемонии генерал-полковник Геннадий Жидко передал штандарт командующего войсками Чайко. Представляя нового командующего войсками округа, Панков отметил, что Александр Чайко - опытный руководитель, хорошо знающий Восточный военный округ. С апреля 2017 по апрель 2019 года он исполнял обязанности начальника штаба округа, а также командующего войсками округа в период его отсутствия.По данным пресс-службы ВВО, Чайко обладает опытом службы в Московском, Западном и Центральном военных округах. Последовательно прошел все основные командные должности - от командира разведывательного взвода до заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ.Чайко родился в 1971 году в Московской области. С июля 2014 года – командующий общевойсковой армией Западного военного округа. В апреле 2017 года назначен начальником штаба - первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа.С апреля 2019 по июль 2019 года - заместитель начальника Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. С июля 2019 года - заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ.С сентября 2019 года по июнь 2021 года - командующий группировкой войск Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике. С 12 ноября 2021 года назначен командующим войсками ВВО.
https://ria.ru/20211004/transportery-1752923637.html
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сирия
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армия, сирия, владивосток, московская область (подмосковье), вооруженные силы рф, геннадий жидко, россия, александр чайко
05:48 16.11.2021 (обновлено: 05:51 16.11.2021)
 
Генерал-полковника Чайко назначили командующим войсками ВВО

Генерал-полковника Александра Чайко назначили командующим войсками ВВО

© Фото : Пресс-служба Восточного военного округаГенерал-полковник Александр Чайко
Генерал-полковник Александр Чайко - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Фото : Пресс-служба Восточного военного округа
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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – РИА Новости. Герой России генерал-полковник Александр Чайко, ранее командовавший группировкой войск Вооруженных сил РФ в Сирии, назначен командующим войсками Восточного военного округа, сообщает пресс-служба ВВО.
"Указом президента РФ командующим войсками Восточного военного округа назначен Герой России генерал-полковник Александр Юрьевич Чайко. Сегодня статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков в зале Военного совета штаба Восточного военного округа в Хабаровске представил нового командующего войсками руководящему составу округа", - говорится в сообщении.
В ходе торжественной церемонии генерал-полковник Геннадий Жидко передал штандарт командующего войсками Чайко. Представляя нового командующего войсками округа, Панков отметил, что Александр Чайко - опытный руководитель, хорошо знающий Восточный военный округ. С апреля 2017 по апрель 2019 года он исполнял обязанности начальника штаба округа, а также командующего войсками округа в период его отсутствия.
По данным пресс-службы ВВО, Чайко обладает опытом службы в Московском, Западном и Центральном военных округах. Последовательно прошел все основные командные должности - от командира разведывательного взвода до заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ.
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Чайко родился в 1971 году в Московской области. С июля 2014 года – командующий общевойсковой армией Западного военного округа. В апреле 2017 года назначен начальником штаба - первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа.
С апреля 2019 по июль 2019 года - заместитель начальника Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. С июля 2019 года - заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ.
С сентября 2019 года по июнь 2021 года - командующий группировкой войск Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике. С 12 ноября 2021 года назначен командующим войсками ВВО.
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АрмияСирияВладивостокМосковская область (Подмосковье)Вооруженные силы РФГеннадий ЖидкоРоссияАлександр Чайко
 
 
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