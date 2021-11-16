https://ria.ru/20211116/caravaggio-1759316778.html
В Историческом музее впервые выставят картину Караваджо "Се Человек"
В Историческом музее впервые выставят картину Караваджо "Се Человек" - РИА Новости, 16.11.2021
В Историческом музее впервые выставят картину Караваджо "Се Человек"
Уникальная коллекция музеев Генуи, включающая полотна итальянского художника XVII века Караваджо, будет представлена осенью 2022 года в Государственном... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T17:57
2021-11-16T17:57
2021-11-16T17:57
культура
италия
москва
исторический музей
микеланджело меризи да караваджо
новости культуры
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759320332_0:53:2048:1205_1920x0_80_0_0_a2f9329ca0f580bc733eeb62e8f24567.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Уникальная коллекция музеев Генуи, включающая полотна итальянского художника XVII века Караваджо, будет представлена осенью 2022 года в Государственном историческом музее (ГИМ), сообщил РИА Новости директор музея Алексей Левыкин.Одним из полотен кисти знаменитого итальянского живописца и основоположника реализма станет "Се Человек", написанное около 1605-1606 годов. Пока не уточнятся, какие еще работы Караваджо станут частью экспозиции.В Москву также привезут другие сокровища музеев Генуи. Например, шедевры из базилики Святого Лаврентия, музея Святого Августина, музея Страда Нуова, объединяющего собрания трех исторических палаццо Бьянко, Росси и Дориа Турси. А также полотна Ван Дейка и Маньяско и многое другое. Одним из центральных экспонатов выставки станет фреска "Тайная Вечеря" конца XV века работы знаменитого итальянского художника Карло Брачческо, выполненная вскоре после фрески "Тайная Вечеря" Леонардо да Винчи и, на первый взгляд, повторяющая композицию знаменитого мастера. Это одно из первых произведений в котором отражается композиция великого Леонардо, отметили в Историческом музее. Проект "Сокровища музеев Италии в Историческом музее" рассчитан на несколько лет. По словам Левыкина, идут переговоры с музеем Уффицци, и ГИМ планирует продолжать это сотрудничество в будущем.Государственный исторический музей был основан в 1872 году. Здание на Красной площади в центре Москвы возвели в 1875-1883 годах на участке, предоставленном Московской городской думой.
https://ria.ru/20211027/caravaggio-1756272436.html
италия
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759320332_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_2e58e4d55f668c40fa35a79605df23b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, москва, исторический музей, микеланджело меризи да караваджо, новости культуры, россия
В Историческом музее впервые выставят картину Караваджо "Се Человек"
В Историческом музее впервые выставят картину Караваджо "Се Человек"
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Уникальная коллекция музеев Генуи, включающая полотна итальянского художника XVII века Караваджо, будет представлена осенью 2022 года в Государственном историческом музее (ГИМ), сообщил РИА Новости директор музея Алексей Левыкин.
"Сейчас одна часть экспозиции музея — это "выставки-подарки" от наших ведущих федеральных музеев. Но есть еще одна программа, которая, думаю, продолжится и после нашего юбилея. Это программа выставки "Сокровища музеев Италии в Историческом музее". Она началась с выставки Альбрехта Дюрера из собрания Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии. Осенью 2022 года будет представлена уникальная коллекция из музеев Генуи, в числе которой полотна Караваджо", — сказал Левыкин.
Одним из полотен кисти знаменитого итальянского живописца и основоположника реализма станет "Се Человек", написанное около 1605-1606 годов.
"Се Человек" не вошла в состав выставочного проекта, проходившего несколько лет назад в ГМИИ им. Пушкина, и в Москве будет демонстрироваться впервые", — подчеркнули в ГИМ.
Пока не уточнятся, какие еще работы Караваджо станут частью экспозиции.
В Москву также привезут другие сокровища музеев Генуи. Например, шедевры из базилики Святого Лаврентия, музея Святого Августина, музея Страда Нуова, объединяющего собрания трех исторических палаццо Бьянко, Росси и Дориа Турси. А также полотна Ван Дейка и Маньяско и многое другое.
Одним из центральных экспонатов выставки станет фреска "Тайная Вечеря" конца XV века работы знаменитого итальянского художника Карло Брачческо, выполненная вскоре после фрески "Тайная Вечеря" Леонардо да Винчи и, на первый взгляд, повторяющая композицию знаменитого мастера. Это одно из первых произведений в котором отражается композиция великого Леонардо, отметили в Историческом музее.
Проект "Сокровища музеев Италии в Историческом музее" рассчитан на несколько лет. По словам Левыкина, идут переговоры с музеем Уффицци, и ГИМ планирует продолжать это сотрудничество в будущем.
Государственный исторический музей был основан в 1872 году. Здание на Красной площади в центре Москвы возвели в 1875-1883 годах на участке, предоставленном Московской городской думой.