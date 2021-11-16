https://ria.ru/20211116/caravaggio-1759316778.html

В Историческом музее впервые выставят картину Караваджо "Се Человек"

В Историческом музее впервые выставят картину Караваджо "Се Человек" - РИА Новости, 16.11.2021

В Историческом музее впервые выставят картину Караваджо "Се Человек"

Уникальная коллекция музеев Генуи, включающая полотна итальянского художника XVII века Караваджо, будет представлена осенью 2022 года в Государственном... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T17:57

2021-11-16T17:57

2021-11-16T17:57

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Уникальная коллекция музеев Генуи, включающая полотна итальянского художника XVII века Караваджо, будет представлена осенью 2022 года в Государственном историческом музее (ГИМ), сообщил РИА Новости директор музея Алексей Левыкин.Одним из полотен кисти знаменитого итальянского живописца и основоположника реализма станет "Се Человек", написанное около 1605-1606 годов. Пока не уточнятся, какие еще работы Караваджо станут частью экспозиции.В Москву также привезут другие сокровища музеев Генуи. Например, шедевры из базилики Святого Лаврентия, музея Святого Августина, музея Страда Нуова, объединяющего собрания трех исторических палаццо Бьянко, Росси и Дориа Турси. А также полотна Ван Дейка и Маньяско и многое другое. Одним из центральных экспонатов выставки станет фреска "Тайная Вечеря" конца XV века работы знаменитого итальянского художника Карло Брачческо, выполненная вскоре после фрески "Тайная Вечеря" Леонардо да Винчи и, на первый взгляд, повторяющая композицию знаменитого мастера. Это одно из первых произведений в котором отражается композиция великого Леонардо, отметили в Историческом музее. Проект "Сокровища музеев Италии в Историческом музее" рассчитан на несколько лет. По словам Левыкина, идут переговоры с музеем Уффицци, и ГИМ планирует продолжать это сотрудничество в будущем.Государственный исторический музей был основан в 1872 году. Здание на Красной площади в центре Москвы возвели в 1875-1883 годах на участке, предоставленном Московской городской думой.

https://ria.ru/20211027/caravaggio-1756272436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

италия, москва, исторический музей, микеланджело меризи да караваджо, новости культуры, россия