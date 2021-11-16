https://ria.ru/20211116/borsch-1759232883.html

Аргентинцы попробовали на вкус советскую кухню и поразились

Украинец рассказал, как очаровал аргентинцев советской кухней - РИА Новости, 16.11.2021

Аргентинцы попробовали на вкус советскую кухню и поразились

Выходец с Украины Дмитрий Светличный рассказал газете La Nacion, как смог покорить аргентинцев блюдами из советского прошлого. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T09:56

2021-11-16T09:56

2021-11-16T10:34

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Выходец с Украины Дмитрий Светличный рассказал газете La Nacion, как смог покорить аргентинцев блюдами из советского прошлого.Светличный и его мама переехали в Аргентину в 1998 году. Они плохо знали язык, брались за любую работу, которая подворачивалась. Через несколько лет у них появилась возможность открыть небольшой ресторан в Буэнос-Айресе."Я никогда не видел себя поваром, но занялся жаркой мяса, а мама понемногу начала предлагать русские блюда. Со временем стейк стали заказывать все реже, а блины все чаще: у аргентинцев отличный вкус", — подчеркнул он.Теперь посетители часто заказывают борщ, котлеты по-киевски, салат оливье и колбаски с домашней квашеной капустой, признается владелец ресторана. Пользуются спросом у местных и вареники с картофельной начинкой, и пельмени со сметаной.При этом жители Буэнос-Айреса оценили идею пить вместо вина водку, говорится в статье. Домашний алкоголь также стал изюминкой заведения.По словам Светличного, он не планировал открывать заведение с национальным колоритом, но очень быстро заметил, что гости предпочитают те блюда, которые "мама ему готовила, когда он был ребенком".Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211114/eda-1758982624.html

https://ria.ru/20211025/varvarstvo-1756209701.html

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в мире, украина, буэнос-айрес (город), ссср, аргентина, новости - туризм