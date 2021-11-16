https://ria.ru/20211116/borrel-1759352517.html

Боррель предложил странам ЕС создать силы быстрого реагирования

Боррель предложил странам ЕС создать силы быстрого реагирования - РИА Новости, 16.11.2021

Боррель предложил странам ЕС создать силы быстрого реагирования

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил государствам — членам Евросоюза создать совместные силы быстрого реагирования. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T18:36

2021-11-16T18:36

2021-11-16T20:24

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БРЮССЕЛЬ, 16 ноя — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил государствам — членам Евросоюза создать совместные силы быстрого реагирования.В понедельник и вторник в Брюсселе прошли заседания глав МИД и глав минобороны стран Евросоюза.Министры обороны и иностранных дел Европейского союза обсуждали общую стратегию в области обороны и безопасности на ближайшие годы, соответствующий проект документа под названием "Стратегический компас" ранее представила внешнеполитическая служба ЕС.Предложение о создании сил быстрого реагирования войдет в итоговый проект программы, которую планируют утвердить на саммите ЕС в марте 2022 года. По словам дипломата, она должна подготовить объединение к реагированию на такие ситуации, как миграционный кризис на границе с Белоруссией."То, что сегодня происходит на польско-белорусской границе, — это новый способ управления конфликтами. Мы видим, что все может превратиться в оружие, даже люди, которых привезли за тысячи километров, чтобы превратить в средство дестабилизации", — добавил он.Ранее Боррель сообщал о разногласиях среди членов союза по его оборонной концепции.На фоне обострения кризиса в Афганистане и критики поспешного вывода американских военных в ЕС вновь стали обсуждать вопрос "стратегической автономии" союза, в том числе создание европейских сил быстрого реагирования. Решение по формированию такого спецназа может быть одобрено уже в марте 2022 года, когда планируется утвердить "Стратегический компас ЕС".

https://ria.ru/20211115/migranty-1759082056.html

https://ria.ru/20211116/granitsa-1759300716.html

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в мире, евросоюз, брюссель