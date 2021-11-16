https://ria.ru/20211116/bolnitsa-1759370107.html
В Нижегородской области улучшили дороги при подъезде к больницам
В Нижегородской области улучшили дороги при подъезде к больницам - РИА Новости, 16.11.2021
В Нижегородской области улучшили дороги при подъезде к больницам
Шестнадцать участков на дорогах, ведущих к медицинским учреждениям, отремонтировали в Нижегородской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги",... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T20:44
2021-11-16T20:44
2021-11-16T20:44
нижегородская область
общество
борский район
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нижний новгород
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Шестнадцать участков на дорогах, ведущих к медицинским учреждениям, отремонтировали в Нижегородской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", заявил глава региона Глеб Никитин."В рамках национального проекта удалось отремонтировать почти 60 километров дорог, ведущих к региональным учреждениям здравоохранения. Жители нередко обращали внимание на состояние этих участков. Для людей, испытывающих проблемы со здоровьем, это очень важный вопрос. Кроме того, здесь ездят автомобили скорой помощи", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Шесть отремонтированных участков находятся на территории районов Нижегородской области – они ведут к Ветлужской и Уренской ЦРБ, психоневрологическому интернату в Варнавинском районе, дому отдыха "Лесной курорт" в Краснобаковском и поликлинике №2 в Борском районе, а также к курортному поселку Зеленый город. В Нижнем Новгороде благодаря дорожному проекту в нормативное состояние привели десять участков дорог, по которым нижегородцы добираются до НИИ гастроэнтерологии, диагностического центра, детских и взрослых больниц и поликлиник."Наличие социального транспорта – важный фактор при принятии решения о ремонте того или иного участка дорог. Приоритет отдается участкам, где есть школьные автобусы и общественный транспорт, а также тем, которые ведут к социальным объектам", - добавил губернатор Нижегородской области.Все работы выполнялись в соответствии с контрактами. Укладывалось по два слоя асфальтобетонного покрытия. Кроме того, укреплялись обочины в районах области и ремонтировались тротуары в Нижнем Новгороде. Специалисты нанесли разметку со световозвращающими элементами, установили знаки и остановочные павильоны. Качество ремонта оценивала специальная комиссия: представители заказчика, администрации района и ГИБДД.На приведение в нормативное состояние дорог, ведущих к медицинским учреждениям, в Нижегородской области в 2021 году было направлено 715 миллионов рублей.
https://ria.ru/20211116/uzi-1759338680.html
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общество, борский район, нижегородская область, нижний новгород, глеб никитин
В Нижегородской области улучшили дороги при подъезде к больницам
Почти 60 километра асфальта заменили на дорогах к больницам в Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя - РИА Новости.
Шестнадцать участков на дорогах, ведущих к медицинским учреждениям, отремонтировали в Нижегородской области
по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", заявил глава региона Глеб Никитин
.
"В рамках национального проекта удалось отремонтировать почти 60 километров дорог, ведущих к региональным учреждениям здравоохранения. Жители нередко обращали внимание на состояние этих участков. Для людей, испытывающих проблемы со здоровьем, это очень важный вопрос. Кроме того, здесь ездят автомобили скорой помощи", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Шесть отремонтированных участков находятся на территории районов Нижегородской области – они ведут к Ветлужской и Уренской ЦРБ, психоневрологическому интернату в Варнавинском районе, дому отдыха "Лесной курорт" в Краснобаковском и поликлинике №2 в Борском районе
, а также к курортному поселку Зеленый город. В Нижнем Новгороде
благодаря дорожному проекту в нормативное состояние привели десять участков дорог, по которым нижегородцы добираются до НИИ гастроэнтерологии, диагностического центра, детских и взрослых больниц и поликлиник.
"Наличие социального транспорта – важный фактор при принятии решения о ремонте того или иного участка дорог. Приоритет отдается участкам, где есть школьные автобусы и общественный транспорт, а также тем, которые ведут к социальным объектам", - добавил губернатор Нижегородской области.
Все работы выполнялись в соответствии с контрактами. Укладывалось по два слоя асфальтобетонного покрытия. Кроме того, укреплялись обочины в районах области и ремонтировались тротуары в Нижнем Новгороде. Специалисты нанесли разметку со световозвращающими элементами, установили знаки и остановочные павильоны. Качество ремонта оценивала специальная комиссия: представители заказчика, администрации района и ГИБДД.
На приведение в нормативное состояние дорог, ведущих к медицинским учреждениям, в Нижегородской области в 2021 году было направлено 715 миллионов рублей.