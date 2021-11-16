https://ria.ru/20211116/blinken-1759218617.html

Блинкен назвал поведение России в космосе "безрассудным"

Блинкен назвал поведение России в космосе "безрассудным" - РИА Новости, 16.11.2021

Блинкен назвал поведение России в космосе "безрассудным"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия провела испытания противоспутниковых систем, а это, по его словам, противоречит позиции Москвы о... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T04:27

2021-11-16T04:27

2021-11-16T08:31

в мире

сша

антон шкаплеров

наса

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

энтони блинкен

россия

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия провела испытания противоспутниковых систем, а это, по его словам, противоречит позиции Москвы о недопустимости размещения оружия в космическом пространстве. Его слова распространила пресс-служба Госдепа.Создание противоспутниковых систем поставило под угрозу безопасность космических исследований, добавил Блинкен. По его словам, в результате испытаний появились полутора тысяч заметных обломков на орбите, а поскольку они там остаются на долгое время, это создает угрозу космическим объектам и спутникам, "жизненно важным для безопасности наций, экономики и научных интересов на десятилетия вперед".Глава Госдепа пообещал, что Вашингтон и его союзники приступят к поиску ответа на испытания.Космический мусор и МКСНакануне опасный фрагмент некоего спутника с интервалом в полтора часа два раза пролетел возле МКС.На случай экстренной эвакуации космонавты заняли места в пристыкованных к станции кораблях: "Союз МС-19" (россияне Антон Шкаплеров, Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай) и Crew Dragon (американцы Раджа Чари, Томас Маршберн, Кайла Бэррон и немец Маттиас Маурер).Во второй половине дня "Роскосмос" сообщил, что объект отдалился от станции, и опасность для МКС миновала.Однако во вторник, согласно рекомендациям Центра управления космическими полетами США, астронавты на борту МКС будут держать закрытыми внутренние люки между основными моделями станции. Отмечается, что это необходимо делать до завершения работ по отслеживанию космического мусора.Это уже не первый за последнее время случай опасного сближения космического мусора с МКС. Так, 10 ноября станция уклонилась от фрагмента китайского метеоспутника Fengyun-1C, который военные в КНР сбили на испытаниях противоспутникового оружия в 2007 году.Реакция НАСАГлава НАСА Билл Нельсон заявил, что экипажу МКС пришлось предпринять аварийные меры из-за инцидента с космическим мусором, якобы образовавшимся из-за испытаний российской противоспутниковой ракеты.По утверждениям главы агентства, эти испытания угрожали как американским, так и российским космонавтам, а также могли навредить станции КНР.Кроме того, по словам Нельсона, МКС проходит через или мимо облака космического мусора каждые полтора часа, но необходимость для космонавтов укрываться в пристыкованных к станции кораблях возникла только во второй и третий проход.

https://ria.ru/20211115/rogozin-1759210905.html

https://ria.ru/20211115/korabl-1759101752.html

https://ria.ru/20210928/musor-1752098096.html

сша

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в мире, сша, антон шкаплеров, наса, роскосмос, международная космическая станция (мкс), энтони блинкен, россия, петр дубров