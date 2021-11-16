Украинцы приготовились попрощаться с безвизом с ЕС из-за решения России

02:57 16.11.2021 (обновлено: 04:07 16.11.2021)
На Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" России
Политолог Петренко: Россия устроила миграционный кризис, чтобы лишить Украину безвиза с ЕС
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Украина может лишиться безвизового режима с Европейским союзом из-за ситуации с мигрантами на границе Польши и Белоруссии, написал в статье для издания "Главред" политолог Богдан Петренко.
"Возможно ограничение безвизового режима, если слишком много мигрантов будут проводить через Украину в ЕС. Соответственно, Европа может начать отталкивать Украину, чем воспользуется Россия. Поэтому существует риск того, что Украина может превратиться из буферной зоны между ЕС и Россией в зону влияния Москвы", — предположил Петренко.
Политолог уточнил, что кризис беженцев, вероятно, затронет не только белорусскую, но и украинскую территорию, куда могут попасть мигранты с учетом "дырявой границы".
"Польша уже заявила об усилении польско-украинской границы, а это несет для Украины огромные риски", — поделился опасениями автор.
Петренко заключил, что ситуация может закончиться построением стены или колючей проволоки, а также ограничением пограничного движения на границе Польши и Украины.
Ранее Владимир Путин в ответ на обвинения в адрес России в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши призвал страны заниматься своими внутренними проблемами, а не сваливать на других собственные вопросы. Он назвал эту агрессивную риторику в адрес Москвы желанием переложить проблемы "с больной головы на здоровую".
На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более двух тысяч человек. Накануне беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса.
Минск, в свою очередь, отвергает все обвинения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.