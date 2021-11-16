https://ria.ru/20211116/bezviz-1759216551.html

Украинцы приготовились попрощаться с безвизом с ЕС из-за решения России

На Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" России - РИА Новости, 16.11.2021

Украинцы приготовились попрощаться с безвизом с ЕС из-за решения России

Украина может лишиться безвизового режима с Европейским союзом из-за ситуации с мигрантами на границе Польши и Белоруссии, написал в статье для издания... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T02:57

2021-11-16T02:57

2021-11-16T04:07

в мире

украина

литва

белоруссия

польша

владимир путин

евросоюз

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151977/67/1519776781_0:50:1036:633_1920x0_80_0_0_a5e5dcd9793216858906226098705e79.jpg

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Украина может лишиться безвизового режима с Европейским союзом из-за ситуации с мигрантами на границе Польши и Белоруссии, написал в статье для издания "Главред" политолог Богдан Петренко.Автор публикации считает, что кризис могли спровоцировать в интересах России, которая, по его мнению, стремится включить Киев в свою сферу влияния.Политолог уточнил, что кризис беженцев, вероятно, затронет не только белорусскую, но и украинскую территорию, куда могут попасть мигранты с учетом "дырявой границы".Петренко заключил, что ситуация может закончиться построением стены или колючей проволоки, а также ограничением пограничного движения на границе Польши и Украины.Ранее Владимир Путин в ответ на обвинения в адрес России в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши призвал страны заниматься своими внутренними проблемами, а не сваливать на других собственные вопросы. Он назвал эту агрессивную риторику в адрес Москвы желанием переложить проблемы "с больной головы на здоровую".На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более двух тысяч человек. Накануне беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск, в свою очередь, отвергает все обвинения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://rsport.ria.ru/20211115/polsha-1759083412.html

https://ria.ru/20211116/krizis-1759215102.html

https://ria.ru/20211115/evropa-1759004885.html

украина

литва

белоруссия

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, литва, белоруссия, польша, владимир путин, евросоюз, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, богдан петренко, александр лукашенко