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Украина и НАТО нашли хитрый способ навредить России

На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО - РИА Новости, 16.11.2021

Украина и НАТО нашли хитрый способ навредить России

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил в Facebook, что украинские власти планируют создать в стране военную базу НАТО с... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T02:52

2021-11-16T02:52

2021-11-16T03:20

в мире

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нато

илья кива

алексей резников

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил в Facebook, что украинские власти планируют создать в стране военную базу НАТО с целью спровоцировать Россию "на агрессивные действия".Он подчеркнул, что необдуманная политика Киева в итоге "поставит точку в истории Украины", так как страну "разделят на части".По мнению Кивы, ценой украинского национализма и партнерства Киева с Западом стали окончательный развал и уничтожение государства.

https://ria.ru/20211116/unizhenie-1759216076.html

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в мире, украина, нато, илья кива, алексей резников, россия