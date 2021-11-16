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Украина и НАТО нашли хитрый способ навредить России
На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО - РИА Новости, 16.11.2021
Украина и НАТО нашли хитрый способ навредить России
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил в Facebook, что украинские власти планируют создать в стране военную базу НАТО с... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T02:52
2021-11-16T02:52
2021-11-16T03:20
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил в Facebook, что украинские власти планируют создать в стране военную базу НАТО с целью спровоцировать Россию "на агрессивные действия".Он подчеркнул, что необдуманная политика Киева в итоге "поставит точку в истории Украины", так как страну "разделят на части".По мнению Кивы, ценой украинского национализма и партнерства Киева с Западом стали окончательный развал и уничтожение государства.
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в мире, украина, нато, илья кива, алексей резников, россия
02:52 16.11.2021 (обновлено: 03:20 16.11.2021)
На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
Кива: Киев планирует создать на Украине военную базу НАТО с целью спровоцировать Россию