https://ria.ru/20211116/bayden-1759380600.html

Байден запретил въезд в США представителям властей Никарагуа

Байден запретил въезд в США представителям властей Никарагуа - РИА Новости, 16.11.2021

Байден запретил въезд в США представителям властей Никарагуа

Президент Джо Байден подписал указ, запрещающий въезд и иммиграцию в США представителям властей Никарагуа в наказание за подавление прав человека и демократии в РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T22:52

2021-11-16T22:52

2021-11-16T22:57

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Президент Джо Байден подписал указ, запрещающий въезд и иммиграцию в США представителям властей Никарагуа в наказание за подавление прав человека и демократии в латиноамериканском государстве."Я пришел к заключению, что в интересах Соединенных Штатов ограничить и приостановить въезд в США в качестве иммигрантов и неиммигрантов членов правительства Никарагуа, возглавляемого президентом Даниэлем Ортегой, включая его супругу и вице-президента Росарио Мурильо и других лиц, перечисленных в этой прокламации, кто формулировал, реализовывал и получал выгоды от политики и действий, подрывающих демократические институты", - сказано в документе.США ранее отказались признавать итоги всеобщих выборов в Никарагуа и пообещали продолжить экономическое и дипломатическое давление на власти страны.Помимо членов кабинета и сотрудников аппарата правительства, в список лиц, лишившихся права на въезд в США, попали мэры и вице-мэры, должностные лица силовых структур и военизированных формирований, служащие пенитенциарного управления, высокопоставленные представители судебной системы, чиновники министерств и регулирующих органов, администраторы образовательных заведений, лица, не обличенные государственными должностями, но действующие от имени всех вышеупомянутых категорий. Санкции также распространяются на их "супругов, сыновей и дочерей", сказано в документе.

https://ria.ru/20211110/nikaragua-1758426736.html

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в мире, сша, никарагуа, джо байден, даниэль ортега