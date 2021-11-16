22:52 16.11.2021 (обновлено: 22:57 16.11.2021)
Байден запретил въезд в США представителям властей Никарагуа
Байден запретил въезд и иммиграцию в США представителям властей Никарагуа
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Президент Джо Байден подписал указ, запрещающий въезд и иммиграцию в США представителям властей Никарагуа в наказание за подавление прав человека и демократии в латиноамериканском государстве.
"Я пришел к заключению, что в интересах Соединенных Штатов ограничить и приостановить въезд в США в качестве иммигрантов и неиммигрантов членов правительства Никарагуа, возглавляемого президентом Даниэлем Ортегой, включая его супругу и вице-президента Росарио Мурильо и других лиц, перечисленных в этой прокламации, кто формулировал, реализовывал и получал выгоды от политики и действий, подрывающих демократические институты", - сказано в документе.
США ранее отказались признавать итоги всеобщих выборов в Никарагуа и пообещали продолжить экономическое и дипломатическое давление на власти страны.
Помимо членов кабинета и сотрудников аппарата правительства, в список лиц, лишившихся права на въезд в США, попали мэры и вице-мэры, должностные лица силовых структур и военизированных формирований, служащие пенитенциарного управления, высокопоставленные представители судебной системы, чиновники министерств и регулирующих органов, администраторы образовательных заведений, лица, не обличенные государственными должностями, но действующие от имени всех вышеупомянутых категорий. Санкции также распространяются на их "супругов, сыновей и дочерей", сказано в документе.
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