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Байден запретил въезд в США представителям властей Никарагуа
Байден запретил въезд в США представителям властей Никарагуа - РИА Новости, 16.11.2021
Байден запретил въезд в США представителям властей Никарагуа
Президент Джо Байден подписал указ, запрещающий въезд и иммиграцию в США представителям властей Никарагуа в наказание за подавление прав человека и демократии в РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T22:52
2021-11-16T22:57
в мире
сша
никарагуа
джо байден
даниэль ортега
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Президент Джо Байден подписал указ, запрещающий въезд и иммиграцию в США представителям властей Никарагуа в наказание за подавление прав человека и демократии в латиноамериканском государстве."Я пришел к заключению, что в интересах Соединенных Штатов ограничить и приостановить въезд в США в качестве иммигрантов и неиммигрантов членов правительства Никарагуа, возглавляемого президентом Даниэлем Ортегой, включая его супругу и вице-президента Росарио Мурильо и других лиц, перечисленных в этой прокламации, кто формулировал, реализовывал и получал выгоды от политики и действий, подрывающих демократические институты", - сказано в документе.США ранее отказались признавать итоги всеобщих выборов в Никарагуа и пообещали продолжить экономическое и дипломатическое давление на власти страны.Помимо членов кабинета и сотрудников аппарата правительства, в список лиц, лишившихся права на въезд в США, попали мэры и вице-мэры, должностные лица силовых структур и военизированных формирований, служащие пенитенциарного управления, высокопоставленные представители судебной системы, чиновники министерств и регулирующих органов, администраторы образовательных заведений, лица, не обличенные государственными должностями, но действующие от имени всех вышеупомянутых категорий. Санкции также распространяются на их "супругов, сыновей и дочерей", сказано в документе.
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в мире, сша, никарагуа, джо байден, даниэль ортега
22:52 16.11.2021 (обновлено: 22:57 16.11.2021)
 
Байден запретил въезд в США представителям властей Никарагуа

Байден запретил въезд и иммиграцию в США представителям властей Никарагуа

© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Президент Джо Байден подписал указ, запрещающий въезд и иммиграцию в США представителям властей Никарагуа в наказание за подавление прав человека и демократии в латиноамериканском государстве.
"Я пришел к заключению, что в интересах Соединенных Штатов ограничить и приостановить въезд в США в качестве иммигрантов и неиммигрантов членов правительства Никарагуа, возглавляемого президентом Даниэлем Ортегой, включая его супругу и вице-президента Росарио Мурильо и других лиц, перечисленных в этой прокламации, кто формулировал, реализовывал и получал выгоды от политики и действий, подрывающих демократические институты", - сказано в документе.
США ранее отказались признавать итоги всеобщих выборов в Никарагуа и пообещали продолжить экономическое и дипломатическое давление на власти страны.
Помимо членов кабинета и сотрудников аппарата правительства, в список лиц, лишившихся права на въезд в США, попали мэры и вице-мэры, должностные лица силовых структур и военизированных формирований, служащие пенитенциарного управления, высокопоставленные представители судебной системы, чиновники министерств и регулирующих органов, администраторы образовательных заведений, лица, не обличенные государственными должностями, но действующие от имени всех вышеупомянутых категорий. Санкции также распространяются на их "супругов, сыновей и дочерей", сказано в документе.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 16:24
Захарова высказалась в поддержку Никарагуа на испанском языке
 
В миреСШАНикарагуаДжо БайденДаниэль Ортега
 
 
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