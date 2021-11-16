https://ria.ru/20211116/bayden-1759231459.html

Байден трижды отклонял санкции против России, сообщили СМИ

Байден трижды отклонял санкции против России, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.11.2021

Байден трижды отклонял санкции против России, сообщили СМИ

Президент США Джо Байден трижды в этом году отклонял пакет санкций против РФ, предложенный советом национальной безопасности США, заявив, что меры недостаточно... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T09:42

2021-11-16T09:42

2021-11-16T09:42

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден трижды в этом году отклонял пакет санкций против РФ, предложенный советом национальной безопасности США, заявив, что меры недостаточно жесткие, пишет газета Politico со ссылкой на двух бывших американских чиновников, знакомых с ситуацией."Когда представители Совета национальной безопасности США обратились к Байдену с пакетом санкций против РФ ранее в этом году, он трижды отправлял его им обратно... Он (Байден) заявил, что он (пакет санкций) недостаточно жесткий", - пишет издание.Комментируя данную ситуацию, один из высокопоставленных представителей администрации заявил, что Байден не хотел, чтобы санкции причиняли вред российскому народу. Скорее, Байден хотел убедиться, что санкции являются достаточно "умными" и хорошо продуманными, чтобы изменить поведение Москвы, отмечает издание.

https://ria.ru/20211116/bayden-1759226880.html

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россия

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