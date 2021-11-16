https://ria.ru/20211116/azerbaydzhan-1759330287.html

В МИД Азербайджана обвинили Армению в нагнетании ситуации

В МИД Азербайджана обвинили Армению в нагнетании ситуации - РИА Новости, 16.11.2021

В МИД Азербайджана обвинили Армению в нагнетании ситуации

Армения целенаправленно нагнетает ситуацию, не заинтересована в процессе делимитации азербайджано-армянской границы, говорится в распространенном во вторник... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T17:10

2021-11-16T17:10

2021-11-16T17:25

в мире

армения

мид азербайджана

ситуация на армяно-азербайджанской границе

азербайджан

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БАКУ, 16 ноя - РИА Новости. Армения целенаправленно нагнетает ситуацию, не заинтересована в процессе делимитации азербайджано-армянской границы, говорится в распространенном во вторник заявлении МИД Азербайджана."Так, незаконный визит бывшего министра обороны Армении на территорию Азербайджана, временно контролируемую российскими миротворцами, и проведение там военных собраний, сосредоточение около 60 военнослужащих вооруженных сил Армении на дороге к позициям азербайджанской армии в Лачине, а также интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии показывает, что армянская сторона целенаправленно нагнетает ситуацию",- говорится в заявлении."Все это показывает, что Армения не заинтересована в обеспечении мира и безопасности в регионе, а также в делимитации границ с Азербайджаном. Подчеркнем, что напряженность в регионе - еще одна военно-политическая провокация Армении. Основная ответственность за нынешнюю напряженность лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в заявлении.Ранее во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. По данным армянского минобороны, "в результате боев, начавшихся после нападения азербайджанских ВС на армянские позиции, с армянской стороны есть погибшие и раненные, данные по которым уточняются". Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций.В свою очередь минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на провокации армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении.

https://ria.ru/20211116/armeniya-1759303715.html

https://ria.ru/20211116/armeniya-1759293889.html

армения

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, армения, мид азербайджана, ситуация на армяно-азербайджанской границе, азербайджан