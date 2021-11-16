17:10 16.11.2021 (обновлено: 17:25 16.11.2021)
В МИД Азербайджана обвинили Армению в нагнетании ситуации
МИД Азербайджана: Армения нагнетает ситуацию и не заинтересована в делимитации границы
БАКУ, 16 ноя - РИА Новости. Армения целенаправленно нагнетает ситуацию, не заинтересована в процессе делимитации азербайджано-армянской границы, говорится в распространенном во вторник заявлении МИД Азербайджана.
"Так, незаконный визит бывшего министра обороны Армении на территорию Азербайджана, временно контролируемую российскими миротворцами, и проведение там военных собраний, сосредоточение около 60 военнослужащих вооруженных сил Армении на дороге к позициям азербайджанской армии в Лачине, а также интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии показывает, что армянская сторона целенаправленно нагнетает ситуацию",- говорится в заявлении.
"Все это показывает, что Армения не заинтересована в обеспечении мира и безопасности в регионе, а также в делимитации границ с Азербайджаном. Подчеркнем, что напряженность в регионе - еще одна военно-политическая провокация Армении. Основная ответственность за нынешнюю напряженность лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в заявлении.
Ранее во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. По данным армянского минобороны, "в результате боев, начавшихся после нападения азербайджанских ВС на армянские позиции, с армянской стороны есть погибшие и раненные, данные по которым уточняются". Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций.
В свою очередь минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на провокации армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении.