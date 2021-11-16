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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20211116/aviarakety-1759218197.html
В России впервые применили авиаракеты с вертолетного дрона
В России впервые применили авиаракеты с вертолетного дрона - РИА Новости, 16.11.2021
В России впервые применили авиаракеты с вертолетного дрона
В России прошли первые испытания беспилотного ударного вертолета "Термит", сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T03:50
2021-11-16T11:26
новое оружие россии
безопасность
армия
алексей криворучко
кронштадт
россия
сергей богатиков
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ДУБАЙ, 16 ноя — РИА Новости. В России прошли первые испытания беспилотного ударного вертолета "Термит", сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков.С дрона также запустили корректируемые авиационные ракеты дальностью действия в шесть километров. Это первый подобный случай в российской практике."Предложенные концерном ("Калашников". — Прим. ред.) авиационные ракеты С-8Л действительно войдут в комплекс вооружения этого вертолета. Первые испытания с применением этих боеприпасов уже были проведены в рамках инициативных работ", — рассказал Богатиков.На форуме "Армия-2021" Минобороны России подписало с НПП "Стрела" контракт на поставку беспилотных вертолетов "Термит". Замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что эти боевые машины должны поступить в российские вооруженные силы в ближайшей перспективе.По представленным на выставке данным, дрон оснащен оптико-локационной станцией и способен нести три авиационных корректируемых ракеты С-8Л калибра 80 миллиметров.Беспилотник может уничтожать как одиночные, так и групповые подвижные и неподвижные цели. У ракеты есть лазерная полуактивная головка самонаведения, осколочно-фугасная боевая часть.Читайте полный текст интервью Cергея Богатикова &gt;&gt;
https://ria.ru/20211111/drony-1758491132.html
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безопасность, армия, алексей криворучко, кронштадт, россия, сергей богатиков
03:50 16.11.2021 (обновлено: 11:26 16.11.2021)
 
В России впервые применили авиаракеты с вертолетного дрона

Глава "Кронштадта" Богатиков: в России впервые применили авиаракеты с вертолетного дрона

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк80-мм корректируемая авиационная ракета С-8Л
80-мм корректируемая авиационная ракета С-8Л - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ДУБАЙ, 16 ноя — РИА Новости. В России прошли первые испытания беспилотного ударного вертолета "Термит", сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков.
С дрона также запустили корректируемые авиационные ракеты дальностью действия в шесть километров. Это первый подобный случай в российской практике.
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"Предложенные концерном ("Калашников". — Прим. ред.) авиационные ракеты С-8Л действительно войдут в комплекс вооружения этого вертолета. Первые испытания с применением этих боеприпасов уже были проведены в рамках инициативных работ", — рассказал Богатиков.
На форуме "Армия-2021" Минобороны России подписало с НПП "Стрела" контракт на поставку беспилотных вертолетов "Термит". Замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что эти боевые машины должны поступить в российские вооруженные силы в ближайшей перспективе.
По представленным на выставке данным, дрон оснащен оптико-локационной станцией и способен нести три авиационных корректируемых ракеты С-8Л калибра 80 миллиметров.
Беспилотник может уничтожать как одиночные, так и групповые подвижные и неподвижные цели. У ракеты есть лазерная полуактивная головка самонаведения, осколочно-фугасная боевая часть.
Читайте полный текст интервью Cергея Богатикова >>
Боевая машина огневой поддержки БМПТ Терминатор - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 03:19Новое оружие России
Для БМПТ "Терминатор" создали умные снаряды, способные сбивать дроны
 
Новое оружие РоссииБезопасностьАрмияАлексей КриворучкоКронштадтРоссияСергей Богатиков
 
 
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