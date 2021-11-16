Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211116/avakov-1759253121.html
Аваков не верит во второй президентский срок Зеленского
Аваков не верит во второй президентский срок Зеленского - РИА Новости, 16.11.2021
Аваков не верит во второй президентский срок Зеленского
Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не верит во второй срок президента Владимира Зеленского. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T11:29
2021-11-16T11:30
в мире
украина
владимир зеленский
арсен аваков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741131028_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a7fd14a5d4454d34bbb98a8235fc23e3.jpg
КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не верит во второй срок президента Владимира Зеленского."Нет, не верю", - сказал Аваков в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном во вторник, отвечая на вопрос, верит ли он во второй срок Зеленского."Для того чтобы попасть на второй срок, ему нужно сейчас серьезно изменить структуру управления, которую он выстраивает в государстве. Мне кажется, что он пока к этому не готов", - добавил экс-министр."Кому угодно (хватит сил выиграть выборы – ред.). На его (Зеленского - ред.) поле появился Разумков (экс-спикер Рады Дмитрий Разумков – ред.). Сейчас они его выгонят из парламента – и он получит еще 5%. Потом появится, например, Дмитрий Гордон или доктор Комаровский. Это тоже на том же поле", - добавил Аваков.Верховная рада Украины 7 октября отправила Разумкова в отставку с поста спикера. Депутаты "Слуги народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что он перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. Он создал в украинском парламенте межфракционное объединение "Разумная политика", куда войдут 25 депутатов.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.
https://ria.ru/20211109/komarovskiy-1758219013.html
https://ria.ru/20211004/ukraina-1752522609.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741131028_174:126:1446:1080_1920x0_80_0_0_782fb3ed2fffe7250d0a97c868d7a419.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, арсен аваков
11:29 16.11.2021 (обновлено: 11:30 16.11.2021)
 
Аваков не верит во второй президентский срок Зеленского

Экс-глава МВД Украины Аваков: кто угодно выиграет президентские выборы у Зеленского

© Фото : МВД УкраиныАрсен Аваков
Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Фото : МВД Украины
Читать ria.ru в
КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не верит во второй срок президента Владимира Зеленского.
"Нет, не верю", - сказал Аваков в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном во вторник, отвечая на вопрос, верит ли он во второй срок Зеленского.
"Для того чтобы попасть на второй срок, ему нужно сейчас серьезно изменить структуру управления, которую он выстраивает в государстве. Мне кажется, что он пока к этому не готов", - добавил экс-министр.
"Кому угодно (хватит сил выиграть выборы – ред.). На его (Зеленского - ред.) поле появился Разумков (экс-спикер Рады Дмитрий Разумков – ред.). Сейчас они его выгонят из парламента – и он получит еще 5%. Потом появится, например, Дмитрий Гордон или доктор Комаровский. Это тоже на том же поле", - добавил Аваков.
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 13:32
Доктор Комаровский назвал поддержку Зеленского на выборах глупой ошибкой
Верховная рада Украины 7 октября отправила Разумкова в отставку с поста спикера. Депутаты "Слуги народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что он перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. Он создал в украинском парламенте межфракционное объединение "Разумная политика", куда войдут 25 депутатов.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.
Листовки участников митинга против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во Львове - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 08:00
Тайный сговор. Воры в законе и олигархи пошли против Зеленского
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАрсен Аваков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:36Попова продлила действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 года
11:33Мигрант рассказал о замерзающих детях на белорусско-польской границе
11:33Бастрыкину доложат о расследовании дела о незаконной охоте в Якутии
11:33В РПЦ отреагировали на решение комитета ООН по Украине
11:29Аваков не верит во второй президентский срок Зеленского
11:29Приказа о размещении военных на границе не было, заявил Лукашенко
11:22Российская система продолжает мониторинг космоса после пролета мусора у МКС
11:21Источник сообщил о задержании врио вице-губернатора Владимирской области
11:15Лукашенко раскрыл подробности телефонного разговора с Меркель
11:14Лукашенко призвал не допустить столкновений на белорусско-польской границе
11:14Командующий ЛНА Хафтар подал документы на участие в выборах президента
11:13Госдума обсудит с Роспотребнадзором и Минздравом законопроект о QR-кодах
11:12В России разрабатывают систему применения "роя" ударных дронов
11:07Вакцинированных от COVID-19 на полгода освободят от самоизоляции
11:07Роспотребнадзор утвердил сроки доставки материалов для анализа на COVID-19
11:06В Мытищах проверят сообщения о жестоком обращении в доме престарелых 0:29
11:06"Рособоронэкспорт" заключил в ОАЭ контракты более чем на миллиард долларов
11:05В Польше заявили о попытках мигрантов ночью форсировать границу
10:58Союзное государство работает над общим символом, сообщил Мезенцев
10:58В Хакасии продлили срок выплат пожилым, привившимся от COVID-19
Лента новостейМолния
Попова продлила действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 годаМигрант рассказал о замерзающих детях на белорусско-польской границеБастрыкину доложат о расследовании дела о незаконной охоте в ЯкутииВ РПЦ отреагировали на решение комитета ООН по УкраинеАваков не верит во второй президентский срок ЗеленскогоПриказа о размещении военных на границе не было, заявил ЛукашенкоРоссийская система продолжает мониторинг космоса после пролета мусора у МКСИсточник сообщил о задержании врио вице-губернатора Владимирской областиЛукашенко раскрыл подробности телефонного разговора с МеркельЛукашенко призвал не допустить столкновений на белорусско-польской границеКомандующий ЛНА Хафтар подал документы на участие в выборах президентаГосдума обсудит с Роспотребнадзором и Минздравом законопроект о QR-кодахВ России разрабатывают систему применения "роя" ударных дроновВакцинированных от COVID-19 на полгода освободят от самоизоляцииРоспотребнадзор утвердил сроки доставки материалов для анализа на COVID-19В Мытищах проверят сообщения о жестоком обращении в доме престарелых"Рособоронэкспорт" заключил в ОАЭ контракты более чем на миллиард долларовВ Польше заявили о попытках мигрантов ночью форсировать границуСоюзное государство работает над общим символом, сообщил МезенцевВ Хакасии продлили срок выплат пожилым, привившимся от COVID-19