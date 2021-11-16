https://ria.ru/20211116/avakov-1759253121.html

Аваков не верит во второй президентский срок Зеленского

Аваков не верит во второй президентский срок Зеленского - РИА Новости, 16.11.2021

Аваков не верит во второй президентский срок Зеленского

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не верит во второй срок президента Владимира Зеленского. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T11:29

2021-11-16T11:29

2021-11-16T11:30

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КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не верит во второй срок президента Владимира Зеленского."Нет, не верю", - сказал Аваков в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном во вторник, отвечая на вопрос, верит ли он во второй срок Зеленского."Для того чтобы попасть на второй срок, ему нужно сейчас серьезно изменить структуру управления, которую он выстраивает в государстве. Мне кажется, что он пока к этому не готов", - добавил экс-министр."Кому угодно (хватит сил выиграть выборы – ред.). На его (Зеленского - ред.) поле появился Разумков (экс-спикер Рады Дмитрий Разумков – ред.). Сейчас они его выгонят из парламента – и он получит еще 5%. Потом появится, например, Дмитрий Гордон или доктор Комаровский. Это тоже на том же поле", - добавил Аваков.Верховная рада Украины 7 октября отправила Разумкова в отставку с поста спикера. Депутаты "Слуги народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что он перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. Он создал в украинском парламенте межфракционное объединение "Разумная политика", куда войдут 25 депутатов.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.

https://ria.ru/20211109/komarovskiy-1758219013.html

https://ria.ru/20211004/ukraina-1752522609.html

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в мире, украина, владимир зеленский, арсен аваков