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Туризм
https://ria.ru/20211116/ator-1759238323.html
Иностранный турпоток в Россию упал в 24 раза после начала пандемии
Иностранный турпоток в Россию упал в 24 раза после начала пандемии - РИА Новости, 16.11.2021
Иностранный турпоток в Россию упал в 24 раза после начала пандемии
Иностранцы в январе-сентябре 2021 года приезжали в Россию 8,8 миллиона раз, при этом туристов из них было не более 2% - это в 24 раза меньше, чем в аналогичном... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T10:24
2021-11-16T10:30
туризм
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Иностранцы в январе-сентябре 2021 года приезжали в Россию 8,8 миллиона раз, при этом туристов из них было не более 2% - это в 24 раза меньше, чем в аналогичном периоде "доковидного" 2019 года, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Она сообщила, что главным поставщиком туристов в Россию по итогам трех кварталов 2021 года якобы стала Куба. За девять месяцев кубинцы совершили 44,4 тысячи визитов, официально декларируя туристическую цель прибытия. "Туроператоры называют такое неожиданное лидерство статистической неточностью, так как кубинских туристов участники рынка практически не принимают. Скорее всего, на самом деле эти визиты совершались с целью транзита, приезжали студенты или их родственники", - пояснила глава АТОР.На втором месте, по ее словам, находится один из традиционных допандемийных лидеров въездного туризма в Россию – Германия. За девять месяцев граждане этой страны совершили 25,9 тысячи туристических визитов в Россию. Это примерно на 3 тысячи больше, чем в январе-сентябре 2020 года, но в 18 раз меньше, чем за этот же период 2019 года."На третьем месте – Объединенные Арабские Эмираты. По итогам трех кварталов текущего года турпоток из этого региона достиг показателей аналогичного периода допандемийного 2019 года - 18 тысяч визитов. Туроператоры отмечают, что граждане Эмиратов выбирали поездки в Москву и Петербург вместо привычных для них летних визитов в Европу", - сообщила руководитель ведомства.Далее в рейтинге – Турция. За означенный период граждане Турции совершили 15 тысяч туристических поездок в Россию. Ломидзе отметила, что одним из главных поставщиков организованных туристических групп стала Индия. Погранслужба ФСБ насчитала 10,6 тысячи визитов граждан этой страны. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, но в шесть раз меньше, чем в январе-сентябре 2019 года."Заметно больше стали интересоваться Россией граждане Катара: в этом году они совершили 9 тысяч туристических визитов в нашу страну, а в 2019 году за три квартала приезжали всего лишь 2,1 тысячи раз. Туроператоры подтверждают, что катарские туристы – самые настоящие, и спрос на туры в Россию у них действительно существует", - заключила глава АТОР.
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москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, россия, коронавирус covid-19
10:24 16.11.2021 (обновлено: 10:30 16.11.2021)
 
Иностранный турпоток в Россию упал в 24 раза после начала пандемии

Майя Ломидзе: иностранный турпоток в Россию упал в 24 раза к доковидным показателям

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Иностранцы в январе-сентябре 2021 года приезжали в Россию 8,8 миллиона раз, при этом туристов из них было не более 2% - это в 24 раза меньше, чем в аналогичном периоде "доковидного" 2019 года, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Иностранные граждане совершили 8,8 миллиона визитов в Россию в период с января по сентябрь 2021 года, свидетельствует статистика Пограничной службы ФСБ России за три квартала. Из них туристические цели визита задекларировали 175,8 тысячи раз. Общий въездной поток сократился почти в три раза в сравнении с аналогичным периодом докризисного 2019 года, а туристический – как минимум в 24 раза", - сказала Ломидзе.
Она сообщила, что главным поставщиком туристов в Россию по итогам трех кварталов 2021 года якобы стала Куба. За девять месяцев кубинцы совершили 44,4 тысячи визитов, официально декларируя туристическую цель прибытия. "Туроператоры называют такое неожиданное лидерство статистической неточностью, так как кубинских туристов участники рынка практически не принимают. Скорее всего, на самом деле эти визиты совершались с целью транзита, приезжали студенты или их родственники", - пояснила глава АТОР.
На втором месте, по ее словам, находится один из традиционных допандемийных лидеров въездного туризма в Россию – Германия. За девять месяцев граждане этой страны совершили 25,9 тысячи туристических визитов в Россию. Это примерно на 3 тысячи больше, чем в январе-сентябре 2020 года, но в 18 раз меньше, чем за этот же период 2019 года.
"На третьем месте – Объединенные Арабские Эмираты. По итогам трех кварталов текущего года турпоток из этого региона достиг показателей аналогичного периода допандемийного 2019 года - 18 тысяч визитов. Туроператоры отмечают, что граждане Эмиратов выбирали поездки в Москву и Петербург вместо привычных для них летних визитов в Европу", - сообщила руководитель ведомства.
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Далее в рейтинге – Турция. За означенный период граждане Турции совершили 15 тысяч туристических поездок в Россию. Ломидзе отметила, что одним из главных поставщиков организованных туристических групп стала Индия. Погранслужба ФСБ насчитала 10,6 тысячи визитов граждан этой страны. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, но в шесть раз меньше, чем в январе-сентябре 2019 года.
"Заметно больше стали интересоваться Россией граждане Катара: в этом году они совершили 9 тысяч туристических визитов в нашу страну, а в 2019 году за три квартала приезжали всего лишь 2,1 тысячи раз. Туроператоры подтверждают, что катарские туристы – самые настоящие, и спрос на туры в Россию у них действительно существует", - заключила глава АТОР.
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