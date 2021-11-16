https://ria.ru/20211116/armiya-1759301725.html

Госдума приняла закон о продлении предельного срока службы высших офицеров

Госдума приняла закон о продлении предельного срока службы высших офицеров - РИА Новости, 16.11.2021

Госдума приняла закон о продлении предельного срока службы высших офицеров

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем окончательном чтении законопроект, позволяющий увеличивать по решению президента РФ предельный... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T15:18

2021-11-16T15:18

2021-11-16T15:59

безопасность

владимир путин

госдума рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755263278_0:218:3073:1947_1920x0_80_0_0_2d07b423bd9c6d574ffe5487b52aaf6e.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем окончательном чтении законопроект, позволяющий увеличивать по решению президента РФ предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота.В настоящее время федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" для военнослужащих, имеющих воинское звание маршала РФ, генерала армии и адмирала флота, установлен предельный возраст пребывания на военной службе - 65 лет. С этими военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, может заключаться новый контракт до достижения ими возраста 70 лет. Предлагаемые изменения вносятся в статью 49 федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", законопроект внес в июле этого года в Госдуму президент РФ Владимир Путин. Ранее документ был поддержан правительством РФ.Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что данные изменения положительно скажутся на обеспечении обороны страны и закреплении на военной службе высших офицеров, которые имеют в ней большой опыт, обладают развитыми профессионально важными качествами, а также способны в любых сложившихся условиях выполнить свои задачи.

https://ria.ru/20210719/putin-1741945917.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, владимир путин, госдума рф, министерство обороны рф (минобороны рф), россия