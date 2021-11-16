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https://ria.ru/20211116/armiya-1759301725.html
Госдума приняла закон о продлении предельного срока службы высших офицеров
Госдума приняла закон о продлении предельного срока службы высших офицеров - РИА Новости, 16.11.2021
Госдума приняла закон о продлении предельного срока службы высших офицеров
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем окончательном чтении законопроект, позволяющий увеличивать по решению президента РФ предельный... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T15:18
2021-11-16T15:59
безопасность
владимир путин
госдума рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем окончательном чтении законопроект, позволяющий увеличивать по решению президента РФ предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота.В настоящее время федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" для военнослужащих, имеющих воинское звание маршала РФ, генерала армии и адмирала флота, установлен предельный возраст пребывания на военной службе - 65 лет. С этими военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, может заключаться новый контракт до достижения ими возраста 70 лет. Предлагаемые изменения вносятся в статью 49 федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", законопроект внес в июле этого года в Госдуму президент РФ Владимир Путин. Ранее документ был поддержан правительством РФ.Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что данные изменения положительно скажутся на обеспечении обороны страны и закреплении на военной службе высших офицеров, которые имеют в ней большой опыт, обладают развитыми профессионально важными качествами, а также способны в любых сложившихся условиях выполнить свои задачи.
https://ria.ru/20210719/putin-1741945917.html
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безопасность, владимир путин, госдума рф, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
15:18 16.11.2021 (обновлено: 15:59 16.11.2021)
 
Госдума приняла закон о продлении предельного срока службы высших офицеров

Госдума приняла закон о продлении предельного срока службы для генералов армии до 70 лет

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание Государственной Думы РФ
Пленарное заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем окончательном чтении законопроект, позволяющий увеличивать по решению президента РФ предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота.
В настоящее время федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" для военнослужащих, имеющих воинское звание маршала РФ, генерала армии и адмирала флота, установлен предельный возраст пребывания на военной службе - 65 лет. С этими военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, может заключаться новый контракт до достижения ими возраста 70 лет. Предлагаемые изменения вносятся в статью 49 федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", законопроект внес в июле этого года в Госдуму президент РФ Владимир Путин. Ранее документ был поддержан правительством РФ.
Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что данные изменения положительно скажутся на обеспечении обороны страны и закреплении на военной службе высших офицеров, которые имеют в ней большой опыт, обладают развитыми профессионально важными качествами, а также способны в любых сложившихся условиях выполнить свои задачи.
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БезопасностьВладимир ПутинГосдума РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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