Эксперт прокомментировал обострение на армяно-азербайджанской границе
Аналитик: обострение на границе Азербайджана и Армении вряд ли приведет к эскалации боев
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Обострение на границе Азербайджана и Армении вряд ли приведет к эскалации боевых действий, такая тенденция будет пресечена Россией, такое мнение выразил РИА Новости глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
Ранее минобороны Армении заявило о продолжающихся локальных боях на границе с Азербайджаном. Как сообщили в Баку, в ответ на "провокации армянской стороны" были уничтожены противотанковые средства и минометы вооруженных сил Армении. В заявлении на сайте армянского военного ведомства отмечается, что по состоянию на 15.00 мск ситуация на восточном направлении приграничной зоны остается крайне напряженной.
"Ровно в этот момент это (эскалация боевых действий - ред.) маловероятно. И поскольку это будет тем или иным способом пресечено Россией, и в силу того, что сейчас сезон и погодные условия не располагают к ведению длительных позиционных боевых действий на линии соприкосновения", - сказал эксперт, отвечая на вопрос о возможности эскалации боевых действий.
По его словам, нынешнее обострение является результатом "не до конца замороженного" конфликта в Карабахе. "У обеих сторон остались друг к другу претензии", напомнил Мендкович. В продолжение темы он обратил внимание, что обе страны "не вполне согласны" со сложившейся по итогам последней войны в Карабахе линией границ. "В особенности Азербайджан, который до сих пор сохраняет определенные территориальные претензии к Армении", - сказал собеседник агентства.
"Потребуется еще очень длительное время дипломатической и миротворческой работы Москвы, чтобы исключить подобные инциденты в будущем", - резюмировал эксперт.