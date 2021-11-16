Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211116/armeniya-1759328130.html
Эксперт прокомментировал обострение на армяно-азербайджанской границе
Эксперт прокомментировал обострение на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 16.11.2021
Эксперт прокомментировал обострение на армяно-азербайджанской границе
Обострение на границе Азербайджана и Армении вряд ли приведет к эскалации боевых действий, такая тенденция будет пресечена Россией, такое мнение выразил РИА... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T17:03
2021-11-16T17:03
в мире
армения
москва
минобороны армении
цены на нефть
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588541076_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_339b39b760c57fab0f126af4e847f5c3.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Обострение на границе Азербайджана и Армении вряд ли приведет к эскалации боевых действий, такая тенденция будет пресечена Россией, такое мнение выразил РИА Новости глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.Ранее минобороны Армении заявило о продолжающихся локальных боях на границе с Азербайджаном. Как сообщили в Баку, в ответ на "провокации армянской стороны" были уничтожены противотанковые средства и минометы вооруженных сил Армении. В заявлении на сайте армянского военного ведомства отмечается, что по состоянию на 15.00 мск ситуация на восточном направлении приграничной зоны остается крайне напряженной."Ровно в этот момент это (эскалация боевых действий - ред.) маловероятно. И поскольку это будет тем или иным способом пресечено Россией, и в силу того, что сейчас сезон и погодные условия не располагают к ведению длительных позиционных боевых действий на линии соприкосновения", - сказал эксперт, отвечая на вопрос о возможности эскалации боевых действий.По его словам, нынешнее обострение является результатом "не до конца замороженного" конфликта в Карабахе. "У обеих сторон остались друг к другу претензии", напомнил Мендкович. В продолжение темы он обратил внимание, что обе страны "не вполне согласны" со сложившейся по итогам последней войны в Карабахе линией границ. "В особенности Азербайджан, который до сих пор сохраняет определенные территориальные претензии к Армении", - сказал собеседник агентства."Потребуется еще очень длительное время дипломатической и миротворческой работы Москвы, чтобы исключить подобные инциденты в будущем", - резюмировал эксперт.
https://ria.ru/20211116/armeniya-1759325875.html
армения
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588541076_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_e60a8429f4dba4511ef44f5623cd5d54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, армения, москва, минобороны армении, цены на нефть, россия
17:03 16.11.2021
 
Эксперт прокомментировал обострение на армяно-азербайджанской границе

Аналитик: обострение на границе Азербайджана и Армении вряд ли приведет к эскалации боев

© РИА Новости / Валерий МельниковБлокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Обострение на границе Азербайджана и Армении вряд ли приведет к эскалации боевых действий, такая тенденция будет пресечена Россией, такое мнение выразил РИА Новости глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
Ранее минобороны Армении заявило о продолжающихся локальных боях на границе с Азербайджаном. Как сообщили в Баку, в ответ на "провокации армянской стороны" были уничтожены противотанковые средства и минометы вооруженных сил Армении. В заявлении на сайте армянского военного ведомства отмечается, что по состоянию на 15.00 мск ситуация на восточном направлении приграничной зоны остается крайне напряженной.
Армянские военные занимают позиции на линии фронта в Тавушской области, Армения - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16:57
Армения заявила об эскалации по всей протяженности границы с Азербайджаном
"Ровно в этот момент это (эскалация боевых действий - ред.) маловероятно. И поскольку это будет тем или иным способом пресечено Россией, и в силу того, что сейчас сезон и погодные условия не располагают к ведению длительных позиционных боевых действий на линии соприкосновения", - сказал эксперт, отвечая на вопрос о возможности эскалации боевых действий.
По его словам, нынешнее обострение является результатом "не до конца замороженного" конфликта в Карабахе. "У обеих сторон остались друг к другу претензии", напомнил Мендкович. В продолжение темы он обратил внимание, что обе страны "не вполне согласны" со сложившейся по итогам последней войны в Карабахе линией границ. "В особенности Азербайджан, который до сих пор сохраняет определенные территориальные претензии к Армении", - сказал собеседник агентства.
"Потребуется еще очень длительное время дипломатической и миротворческой работы Москвы, чтобы исключить подобные инциденты в будущем", - резюмировал эксперт.
 
В миреАрменияМоскваМинобороны АрменииЦены на нефтьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:19Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродаж
03:15Специалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянах
03:15Названа неожиданная причина гипертонии
03:11В СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинации
03:06Врач рассказала о последствиях COVID-19 у беременных
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандарины
02:30Bloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕС
02:15Финансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчас
02:15Россиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19
02:14На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕС
01:28Умерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина Асмаловская
01:25В бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"
01:15Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением прав
00:52Врачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больнице
00:26Посольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристами
00:14Глава НАСА заявил Рогозину о сохраняющейся угрозе для экипажа МКС
00:10В Британии и на Украине заявили о нежелании враждовать с Россией
00:00Жилье в России станет недоступнее, предупредили эксперты
23:54Вучич рассказал о своем предложении Путину по российскому газу
Лента новостейМолния
В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродажСпециалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянахНазвана неожиданная причина гипертонииВ СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинацииВрач рассказала о последствиях COVID-19 у беременныхНутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандариныBloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕСФинансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчасРоссиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕСУмерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина АсмаловскаяВ бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением правВрачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больницеПосольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристамиГлава НАСА заявил Рогозину о сохраняющейся угрозе для экипажа МКСВ Британии и на Украине заявили о нежелании враждовать с РоссиейЖилье в России станет недоступнее, предупредили экспертыВучич рассказал о своем предложении Путину по российскому газу