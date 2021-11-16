https://ria.ru/20211116/armeniya-1759328130.html

Эксперт прокомментировал обострение на армяно-азербайджанской границе

Эксперт прокомментировал обострение на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 16.11.2021

Эксперт прокомментировал обострение на армяно-азербайджанской границе

Обострение на границе Азербайджана и Армении вряд ли приведет к эскалации боевых действий, такая тенденция будет пресечена Россией, такое мнение выразил РИА... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T17:03

2021-11-16T17:03

2021-11-16T17:03

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Обострение на границе Азербайджана и Армении вряд ли приведет к эскалации боевых действий, такая тенденция будет пресечена Россией, такое мнение выразил РИА Новости глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.Ранее минобороны Армении заявило о продолжающихся локальных боях на границе с Азербайджаном. Как сообщили в Баку, в ответ на "провокации армянской стороны" были уничтожены противотанковые средства и минометы вооруженных сил Армении. В заявлении на сайте армянского военного ведомства отмечается, что по состоянию на 15.00 мск ситуация на восточном направлении приграничной зоны остается крайне напряженной."Ровно в этот момент это (эскалация боевых действий - ред.) маловероятно. И поскольку это будет тем или иным способом пресечено Россией, и в силу того, что сейчас сезон и погодные условия не располагают к ведению длительных позиционных боевых действий на линии соприкосновения", - сказал эксперт, отвечая на вопрос о возможности эскалации боевых действий.По его словам, нынешнее обострение является результатом "не до конца замороженного" конфликта в Карабахе. "У обеих сторон остались друг к другу претензии", напомнил Мендкович. В продолжение темы он обратил внимание, что обе страны "не вполне согласны" со сложившейся по итогам последней войны в Карабахе линией границ. "В особенности Азербайджан, который до сих пор сохраняет определенные территориальные претензии к Армении", - сказал собеседник агентства."Потребуется еще очень длительное время дипломатической и миротворческой работы Москвы, чтобы исключить подобные инциденты в будущем", - резюмировал эксперт.

https://ria.ru/20211116/armeniya-1759325875.html

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