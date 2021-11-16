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Армения попросила Россию помочь защитить ее территориальную целостность
Армения попросила Россию помочь защитить ее территориальную целостность - РИА Новости, 16.11.2021
Армения попросила Россию помочь защитить ее территориальную целостность
Армения просит РФ помочь защитить ее территориальную целостность в рамках двустороннего договора 1997 года и готовит соответственное письменное обращение,... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T14:44
2021-11-16T14:44
2021-11-16T15:34
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ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Армения просит РФ помочь защитить ее территориальную целостность в рамках двустороннего договора 1997 года и готовит соответственное письменное обращение, заявил во вторник секретарь Совбеза Армен Григорян в эфире общественного телевидения страны."Так как нападение (со стороны Азербайджана - ред.) было на суверенную территорию Армении, мы обращаемся к РФ с призывом защитить территориальную целостность Армении в рамках договора 1997 года. Это устное обращение, которому будет дан письменный ход", - заявил Григорян.По его словам, Ереван ожидает, что Россия окажет Армении помощь и у республики будет возможность восстановить свою территориальную целостность. Он добавил, что Ереван намерен активизировать свои шаги в рамках ОДКБ.
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армения, россия, в мире, одкб
14:44 16.11.2021 (обновлено: 15:34 16.11.2021)
Армения попросила Россию помочь защитить ее территориальную целостность
Секретарь СБ Армении Григорян: просим Россию помочь защитить территориальную целостность