https://ria.ru/20211116/armeniya-1759293889.html

Армения попросила Россию помочь защитить ее территориальную целостность

Армения попросила Россию помочь защитить ее территориальную целостность - РИА Новости, 16.11.2021

Армения попросила Россию помочь защитить ее территориальную целостность

Армения просит РФ помочь защитить ее территориальную целостность в рамках двустороннего договора 1997 года и готовит соответственное письменное обращение,... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T14:44

2021-11-16T14:44

2021-11-16T15:34

армения

россия

в мире

одкб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584864896_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_34df2f08cf84d59487a202e46acb51b4.jpg

ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Армения просит РФ помочь защитить ее территориальную целостность в рамках двустороннего договора 1997 года и готовит соответственное письменное обращение, заявил во вторник секретарь Совбеза Армен Григорян в эфире общественного телевидения страны."Так как нападение (со стороны Азербайджана - ред.) было на суверенную территорию Армении, мы обращаемся к РФ с призывом защитить территориальную целостность Армении в рамках договора 1997 года. Это устное обращение, которому будет дан письменный ход", - заявил Григорян.По его словам, Ереван ожидает, что Россия окажет Армении помощь и у республики будет возможность восстановить свою территориальную целостность. Он добавил, что Ереван намерен активизировать свои шаги в рамках ОДКБ.

https://ria.ru/20210824/soyuz-1746974509.html

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армения, россия, в мире, одкб