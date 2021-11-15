https://ria.ru/20211115/zelenskiy-1759205072.html

Зеленский посоветовал украинцам не слушать "лживые сказки"

Зеленский посоветовал украинцам не слушать "лживые сказки" - РИА Новости, 15.11.2021

Зеленский посоветовал украинцам не слушать "лживые сказки"

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал гражданам не слушать "сказки" об отключении света, отметив, что этим могут пугать только тех, у кого отключена... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T22:20

2021-11-15T22:20

2021-11-15T22:20

в мире

украина

европа

владимир зеленский

виталий кличко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757431736_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_edc67b660e39936049aa2298a331b929.jpg

КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал гражданам не слушать "сказки" об отключении света, отметив, что этим могут пугать только тех, у кого отключена логика и критическое мышление.Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о возможных веерных отключениях электроэнергии в украинской столице, чего, по его словам, не было уже 20 лет."Государство никого не оставит без света и тепла, несмотря на то, что все не просто в мире, который действительно переживает энергетический кризис… Отключением света могут пугать только тех, у кого отключена логика и критическое мышление. Простой совет: чтобы не слушать лживые сказки об отключении света, отключайте звук на некоторых лживых телеканалах, а лучше всего не смотрите. Это сбережет и нервы, и электроэнергию", - заявил Зеленский в видеообращении в понедельник вечером.В этом году на Украине впервые тарифы на тепло и горячую воду устанавливает местная власть, а не центральная. Мэры ряда городов ранее заявили, что рост цен на газ вынудит их повысить тарифы на эти услуги. Чтобы не допустить повышения тарифов, правительство и местные власти договорились о подписании меморандума, который, в частности, предусматривает субвенции для компенсации части расходов на теплоснабжение. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе, вся страна зимой будет с теплом.

https://ria.ru/20211115/zelenskiy-1759198655.html

https://ria.ru/20211115/ugol-1759156257.html

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, европа, владимир зеленский, виталий кличко