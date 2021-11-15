Зеленский посоветовал украинцам не слушать "лживые сказки"
Зеленский посоветовал не слушать "лживые сказки" об отключении света на Украине
© REUTERS / Andy Buchanan/Pool Президент Украины Владимир Зеленский на конференции ООН по вопросам изменений климата COP26
КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал гражданам не слушать "сказки" об отключении света, отметив, что этим могут пугать только тех, у кого отключена логика и критическое мышление.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о возможных веерных отключениях электроэнергии в украинской столице, чего, по его словам, не было уже 20 лет.
"Государство никого не оставит без света и тепла, несмотря на то, что все не просто в мире, который действительно переживает энергетический кризис… Отключением света могут пугать только тех, у кого отключена логика и критическое мышление. Простой совет: чтобы не слушать лживые сказки об отключении света, отключайте звук на некоторых лживых телеканалах, а лучше всего не смотрите. Это сбережет и нервы, и электроэнергию", - заявил Зеленский в видеообращении в понедельник вечером.
В этом году на Украине впервые тарифы на тепло и горячую воду устанавливает местная власть, а не центральная. Мэры ряда городов ранее заявили, что рост цен на газ вынудит их повысить тарифы на эти услуги. Чтобы не допустить повышения тарифов, правительство и местные власти договорились о подписании меморандума, который, в частности, предусматривает субвенции для компенсации части расходов на теплоснабжение. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе, вся страна зимой будет с теплом.