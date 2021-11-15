https://ria.ru/20211115/zaderzhanie-1759085288.html
Полиция Польши назвала причину задержания съемочной группы RT France
Полиция Польши назвала причину задержания съемочной группы RT France - РИА Новости, 15.11.2021
Полиция Польши назвала причину задержания съемочной группы RT France
Полиция Подляского воеводства Польши заявила РИА Новости, что задержала съемочную группу RT France на границе с Белоруссией за якобы незаконное нахождение в... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T11:58
2021-11-15T11:58
2021-11-15T12:27
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польша
телеканал rt
мигранты
rt france
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Полиция Подляского воеводства Польши заявила РИА Новости, что задержала съемочную группу RT France на границе с Белоруссией за якобы незаконное нахождение в зоне ЧП.По данным полиции, оба задержанных - граждане Франции.На приграничных с Белоруссией территориях Польши с начала сентября действует режим чрезвычайного положения. Находиться там разрешено только местным жителям и лицам со специальными разрешениями.Представитель полиции уточнил, что в настоящее время журналисты находятся в полиции, но скоро будут доставлены в суд. Им грозит наказание в виде ареста или штрафа.На границе Белоруссии и Польши в последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.
https://ria.ru/20211115/migranty-1759079466.html
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11:58 15.11.2021 (обновлено: 12:27 15.11.2021)
Полиция Польши назвала причину задержания съемочной группы RT France
Полиция Польши: съемочную группу RT France задержали за незаконное нахождение в зоне ЧП