https://ria.ru/20211115/zaderzhanie-1759085288.html

Полиция Польши назвала причину задержания съемочной группы RT France

Полиция Польши назвала причину задержания съемочной группы RT France - РИА Новости, 15.11.2021

Полиция Польши назвала причину задержания съемочной группы RT France

Полиция Подляского воеводства Польши заявила РИА Новости, что задержала съемочную группу RT France на границе с Белоруссией за якобы незаконное нахождение в... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T11:58

2021-11-15T11:58

2021-11-15T12:27

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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Полиция Подляского воеводства Польши заявила РИА Новости, что задержала съемочную группу RT France на границе с Белоруссией за якобы незаконное нахождение в зоне ЧП.По данным полиции, оба задержанных - граждане Франции.На приграничных с Белоруссией территориях Польши с начала сентября действует режим чрезвычайного положения. Находиться там разрешено только местным жителям и лицам со специальными разрешениями.Представитель полиции уточнил, что в настоящее время журналисты находятся в полиции, но скоро будут доставлены в суд. Им грозит наказание в виде ареста или штрафа.На границе Белоруссии и Польши в последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.

https://ria.ru/20211115/migranty-1759079466.html

https://ria.ru/20211115/migranty-1759078917.html

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