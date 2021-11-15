На Ямале реализуется программа по обновлению автобусного парка
На Ямале реализуется масштабная программа по обновлению автобусного парка
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Масштабная программа по обновлению автобусного парка и спецтехники реализуется в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона.
"На Ямале реализуется масштабная программа по обновлению автобусного парка и спецтехники. Она запущена по поручению главы региона Дмитрия Артюхова, которое озвучено в ходе ежегодного доклада о положении дел в округе", - говорится в сообщении.
Так, муниципалитеты в этом году получат 159 единиц различной техники: 40 автобусов, 62 единицы дорожной техники и 57 - коммунальной.
"В программе участвуют все муниципальные образования, поэтому ямальцы во всех населенных пунктах увидят изменения. Большинство техники поступит уже до конца года. В следующем году программу планируем не просто продолжить, но и расширить. Большинство машин, которые мы приобретаем - на экологичном газомоторном топливе. Там же, где нет инфраструктуры для заправки, будем ее создавать. Три заправочных комплекса появятся в Муравленко, Лабытнанги и Салехарде. Это будет полезно не только для коммунальных предприятий и автобусных парков, но и для жителей, бизнеса, кто использует газомоторную технику", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова.
Пресс-служба уточняет, что первые 15 пассажирских автобусов уже доставлены на Ямал - в Салехард и Губкинский. В ближайшее время еще 25 машин приедут в Ноябрьск и Новый Уренгой. Благодаря новому общественному транспорту сократится интервал движения и время ожидания. Автобусы адаптированы для маломобильных граждан и женщин с колясками.
Большая часть новой техники работает на газомоторном топливе. Это позволяет в 2-3 раза снизить вредные выбросы в атмосферу, что решает задачи нацпроекта "Экология". На Ямале автобусы на метане уже курсируют в Надымском районе, Новом Уренгое и Салехарде. В этих городах действуют четыре автомобильные газонаполнительные компрессорные станции, отмечают власти.