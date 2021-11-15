https://ria.ru/20211115/yakomulskiy-1759064710.html
В Москве напали на сооснователя группы "Ногу свело!"
В Москве напали на сооснователя группы "Ногу свело!" - РИА Новости, 15.11.2021
В Москве напали на сооснователя группы "Ногу свело!"
На одного из основателей музыкальной группы "Ногу свело!" Антона Якомульского и его жену напали в центре Москвы, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T10:42
2021-11-15T10:42
2021-11-15T11:23
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. На одного из основателей музыкальной группы "Ногу свело!" Антона Якомульского и его жену напали в центре Москвы, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, инцидент произошел накануне днем на Пресненском Валу. Неизвестный выстрелил из газового пистолета в лицо Якомульскому и его супруге. Женщина заявила об этом в полицию. Злоумышленника ищут.В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили эту информацию, не уточняя имен."Ногу свело!" — популярная российская группа. Один из их недавних клипов — "Пора прощаться, 2020" — был посвящен сложностям 2020 года.
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знаменитости, происшествия, шоу-бизнес, музыка
10:42 15.11.2021 (обновлено: 11:23 15.11.2021)
В Москве напали на сооснователя группы "Ногу свело!"
В музыканта из "Ногу свело!" Антона Якомульского выстрелили из газового пистолета в Москве
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. На одного из основателей музыкальной группы "Ногу свело!" Антона Якомульского и его жену напали в центре Москвы, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, инцидент произошел накануне днем на Пресненском Валу. Неизвестный выстрелил из газового пистолета в лицо Якомульскому и его супруге.
Женщина заявила об этом в полицию. Злоумышленника ищут.
В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили эту информацию, не уточняя имен.
"Проводится проверка", — добавили в полиции.
"Ногу свело!" — популярная российская группа. Один из их недавних клипов — "Пора прощаться, 2020" — был посвящен
сложностям 2020 года.