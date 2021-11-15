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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211115/yakomulskiy-1759064710.html
В Москве напали на сооснователя группы "Ногу свело!"
В Москве напали на сооснователя группы "Ногу свело!" - РИА Новости, 15.11.2021
В Москве напали на сооснователя группы "Ногу свело!"
На одного из основателей музыкальной группы "Ногу свело!" Антона Якомульского и его жену напали в центре Москвы, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T10:42
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. На одного из основателей музыкальной группы "Ногу свело!" Антона Якомульского и его жену напали в центре Москвы, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, инцидент произошел накануне днем на Пресненском Валу. Неизвестный выстрелил из газового пистолета в лицо Якомульскому и его супруге. Женщина заявила об этом в полицию. Злоумышленника ищут.В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили эту информацию, не уточняя имен."Ногу свело!" — популярная российская группа. Один из их недавних клипов — "Пора прощаться, 2020" — был посвящен сложностям 2020 года.
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знаменитости, происшествия, шоу-бизнес, музыка
10:42 15.11.2021 (обновлено: 11:23 15.11.2021)
 
В Москве напали на сооснователя группы "Ногу свело!"

В музыканта из "Ногу свело!" Антона Якомульского выстрелили из газового пистолета в Москве

© @yakomulsky/InstagramАнтон Якомульский
Антон Якомульский
© @yakomulsky/Instagram
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. На одного из основателей музыкальной группы "Ногу свело!" Антона Якомульского и его жену напали в центре Москвы, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, инцидент произошел накануне днем на Пресненском Валу. Неизвестный выстрелил из газового пистолета в лицо Якомульскому и его супруге.
Женщина заявила об этом в полицию. Злоумышленника ищут.
В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили эту информацию, не уточняя имен.

"Проводится проверка", — добавили в полиции.

"Ногу свело!" — популярная российская группа. Один из их недавних клипов — "Пора прощаться, 2020" — был посвящен сложностям 2020 года.
Дима Билан / Максим Покровский - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 15:50Шоубиз
"Слушай внимательно": солист "Ногу свело!" матом наорал на Билана
 
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