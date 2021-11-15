https://ria.ru/20211115/yakomulskiy-1759064710.html

В Москве напали на сооснователя группы "Ногу свело!"

В Москве напали на сооснователя группы "Ногу свело!" - РИА Новости, 15.11.2021

В Москве напали на сооснователя группы "Ногу свело!"

На одного из основателей музыкальной группы "Ногу свело!" Антона Якомульского и его жену напали в центре Москвы, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T10:42

2021-11-15T10:42

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. На одного из основателей музыкальной группы "Ногу свело!" Антона Якомульского и его жену напали в центре Москвы, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, инцидент произошел накануне днем на Пресненском Валу. Неизвестный выстрелил из газового пистолета в лицо Якомульскому и его супруге. Женщина заявила об этом в полицию. Злоумышленника ищут.В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили эту информацию, не уточняя имен."Ногу свело!" — популярная российская группа. Один из их недавних клипов — "Пора прощаться, 2020" — был посвящен сложностям 2020 года.

https://ria.ru/20210702/bilan-1739614188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, происшествия, шоу-бизнес, музыка