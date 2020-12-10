https://ria.ru/20201210/pokrovskiy-1588412224.html
Группа "Ногу свело" выложила сингл и клип "Пора прощаться, 2020"
Группа "Ногу свело" выложила сингл и клип "Пора прощаться, 2020"
Группа "Ногу свело" выпустила новый сингл и клип "Пора прощаться, 2020". РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T01:44
2020-12-10T01:44
2020-12-10T01:44
культура
максим покровский
музыка
новости культуры
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Группа "Ногу свело" выпустила новый сингл и клип "Пора прощаться, 2020"."Мы приглашаем Вас вспомнить все то, что произошло в этом 2020 году. Было сложно сохранять объективность и спокойствие, потому что практически каждое событие может быть основой сценария фильма-катастрофы. Но мы старались...", — говорится в комментарии к анонсу премьеры в инстаграме Максима Покровского.В ролике использованы кадры видеосъемки событий уходящего года. Поклонникам композиция и видео понравились: "Прям в тему дня", "словно свои собственные эмоции", "бальзам", "припев уже засел в голове", "каждый нерв отозвался".Автор музыки и текста Максим Покровский, он же выступил и режиссером клипа.В записи нового трека приняли участие саксофонистка коллектива Ольга Захарова и гитарист американского состава "Ногу свело" Дмитрий Вишнепольский.
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РИА Новости
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максим покровский, музыка, новости культуры
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости.
Группа "Ногу свело" выпустила
новый сингл и клип "Пора прощаться, 2020".
"Мы приглашаем Вас вспомнить все то, что произошло в этом 2020 году. Было сложно сохранять объективность и спокойствие, потому что практически каждое событие может быть основой сценария фильма-катастрофы. Но мы старались...", — говорится
в комментарии к анонсу премьеры в инстаграме Максима Покровского.
В ролике использованы кадры видеосъемки событий уходящего года.
Поклонникам композиция и видео понравились: "Прям в тему дня", "словно свои собственные эмоции", "бальзам", "припев уже засел в голове", "каждый нерв отозвался".
Автор музыки и текста Максим Покровский, он же выступил и режиссером клипа.
В записи нового трека приняли участие саксофонистка коллектива Ольга Захарова и гитарист американского состава "Ногу свело" Дмитрий Вишнепольский.