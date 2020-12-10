https://ria.ru/20201210/pokrovskiy-1588412224.html

Группа "Ногу свело" выложила сингл и клип "Пора прощаться, 2020"

Группа "Ногу свело" выложила сингл и клип "Пора прощаться, 2020"

Группа "Ногу свело" выпустила новый сингл и клип "Пора прощаться, 2020". РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T01:44

2020-12-10T01:44

2020-12-10T01:44

культура

максим покровский

музыка

новости культуры

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Группа "Ногу свело" выпустила новый сингл и клип "Пора прощаться, 2020"."Мы приглашаем Вас вспомнить все то, что произошло в этом 2020 году. Было сложно сохранять объективность и спокойствие, потому что практически каждое событие может быть основой сценария фильма-катастрофы. Но мы старались...", — говорится в комментарии к анонсу премьеры в инстаграме Максима Покровского.В ролике использованы кадры видеосъемки событий уходящего года. Поклонникам композиция и видео понравились: "Прям в тему дня", "словно свои собственные эмоции", "бальзам", "припев уже засел в голове", "каждый нерв отозвался".Автор музыки и текста Максим Покровский, он же выступил и режиссером клипа.В записи нового трека приняли участие саксофонистка коллектива Ольга Захарова и гитарист американского состава "Ногу свело" Дмитрий Вишнепольский.

https://ria.ru/20200629/1573634056.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим покровский, музыка, новости культуры