17:17 15.11.2021 (обновлено: 17:26 15.11.2021)
В Москве покажут письмо Екатерины II о необходимости вакцинации
Аукционный дом покажет письмо Екатерины II о необходимости вакцинации
© РИА Новости / В. Мельников / Перейти в фотобанкРепродукция картины художника Дмитрия Григорьевича Левицкого "Портрет Екатерины II в виде законодательницы в храме богини Правосудия"
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Аукционный дом MacDougall's проведет в Москве предаукционную выставку топ-лотов, будет показало более 30 работ, в том числе, "Портрет императрицы Екатерины II" работы Дмитрия Левицкого и письмо самодержицы всея Руси о необходимости вакцинации, передает пресс-служба дома.
"С 19 по 30 ноября 2021 аукционный дом MacDougall's, проведет в Москве очередную предаукционную выставку топ-лотов. По традиции экспозиция пройдет в Усадьбе Зубовых на Таганке. Более 30 работ русских мастеров XIX–ХХI веков будут показаны московской публике."Портрет императрицы Екатерины II" работы Дмитрия Левицкого и письмо самодержицы всея Руси о необходимости вакцинации станут сенсацией и центральными экспонатами", - говорится в сообщении.
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По словам представителей пресс-службы, уникальность письма Екатерины II заключается в том, что это первый известный документ о первой в России кампании по вакцинации. "Между прочими предметами должности… одним из главнейших почитаться должен заведение прививания", пишет Екатерина во время своего путешествия в Крым генералу-фельдмаршалу графу Петру Румянцеву и подробно объясняет, как вакцинацию устроить на государственном уровне. Ибо без вакцинации "великий вред особливо в простом народе", - пишет она.
Портрет императрицы кисти Левицкого и письмо самой Екатерины выставлены одним лотом. Также на торги выставлен прижизненный "Портрет Петра I" Яна Купецкого совместно с Русско-Прусским договором 1714 года, подписанным лично Петром I. Согласно этому документу, к России переходили завоеванные у Швеции земли, в частности Карелия с городами Нарвой и Выборгом и Эстляндия с городом Ревелем.
Кроме того, в экспозицию включены работа Владимира Маковского "Застава на пути свадебного поезда" 1888 года и картина Сергея Виноградова "На балконе" 1916 года. Советский период живописи будет представлен монументальным полутораметровым полотном "Натюрморт с пионами и гвоздикой" Александра Герасимова.
В числе прочих полотен на выставке будут представлены работы Кузьмы Петрова-Водкина, Исаака Бродского, Роберта Фалька, Александра Осмеркина, Юрия Пименова, Кирилла Зданевича и других.
Аукционный дом MacDougall's – один из крупнейших игроков на мировом рынке русского искусства. Выставка в Москве пройдет с 19 по 30 ноября.
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