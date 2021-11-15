Увеличенную единовременную выплату получат 122 ветерана Подмосковья

"К 80-й годовщине битвы под Москвой подмосковные ветераны получат единовременную выплату в размере 40 тысяч рублей. В этом году выплата увеличена в два раза и поступит автоматически на счета ветеранов до конца ноября, у нас в регионе ее получат 122 ветерана", - цитирует пресс-служба заместителя председателя Правительства Московской области Ирину Каклюгину.