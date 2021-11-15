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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211115/vyplata-1759146416.html
Увеличенную единовременную выплату получат 122 ветерана Подмосковья
Увеличенную единовременную выплату получат 122 ветерана Подмосковья - РИА Новости, 15.11.2021
Увеличенную единовременную выплату получат 122 ветерана Подмосковья
Увеличенную единовременную выплату получат 122 ветерана Московской области, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T16:16
2021-11-15T16:16
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Увеличенную единовременную выплату получат 122 ветерана Московской области, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.Отмечается, что выплата будет предоставлена как участникам войны, так и труженикам тыла, всем тем, кто награжден медалью "За оборону Москвы".
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общество, московская область (подмосковье)
16:16 15.11.2021
 

Увеличенную единовременную выплату получат 122 ветерана Подмосковья

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедали на груди ветерана на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Медали на груди ветерана на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Увеличенную единовременную выплату получат 122 ветерана Московской области, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"К 80-й годовщине битвы под Москвой подмосковные ветераны получат единовременную выплату в размере 40 тысяч рублей. В этом году выплата увеличена в два раза и поступит автоматически на счета ветеранов до конца ноября, у нас в регионе ее получат 122 ветерана", - цитирует пресс-служба заместителя председателя Правительства Московской области Ирину Каклюгину.
Отмечается, что выплата будет предоставлена как участникам войны, так и труженикам тыла, всем тем, кто награжден медалью "За оборону Москвы".
"Также в преддверие годовщины битвы под Москвой в школах региона пройдут уроки патриотического воспитания и мужества, а также чествование ветеранов, проживающих в городских округах", - добавила Каклюгина.
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