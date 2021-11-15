https://ria.ru/20211115/vooruzhenie-1759057846.html

Эксперт рассказал о возможностях гранатомета "Балкан"

Эксперт рассказал о возможностях гранатомета "Балкан" - РИА Новости, 15.11.2021

Эксперт рассказал о возможностях гранатомета "Балкан"

Боевые возможности новейшего гранатомета "Балкан", который придет на смену АГС-17 "Пламя", будут расти и после его принятия на вооружение российской армии,... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T09:45

2021-11-15T09:45

2021-11-15T10:02

безопасность

технодинамика

олег чижевский

нпо "прибор"

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Боевые возможности новейшего гранатомета "Балкан", который придет на смену АГС-17 "Пламя", будут расти и после его принятия на вооружение российской армии, заявил в интервью РИА Новости генконструктор предприятия-разработчика данных снарядов НПО "Прибор" (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Олег Чижевский.Чижевский отметил, что предприятие завершило работу над новым гранатометом - в настоящее время комплекс находится на этапе войсковых испытаний, завершение которых "Прибор" ожидает в 2022 году."Преимущество этого оружия заключается в том, что за счет оригинального технического решения гранаты, масса 40 миллиметров гранатомета соответствует массе 30 миллиметров штатного гранатомета АГС-17 "Пламя". При том его эффективность существенно превышает эффективность своего предшественника за счет увеличения дальности стрельбы и могущества гранаты, которая по этому показателю почти в два раза превосходит лучшие зарубежные аналоги", - пояснил генконструктор.Новый автоматический гранатомет "Балкан" предназначен для уничтожения и подавления живой силы и поражения огневых средств, расположенных вне укрытий, в открытых окопах (траншеях) и за естественными складками местности, в лощинах, оврагах, на обратных скатах высот, а также поражения объектов военной техники (автомобили, пусковые установки, радиолокационные станции).Стрельба ведется короткими (до 5 выстрелов), длинными (до 10 выстрелов) очередями и непрерывно. Подача выстрелов производится из коробки на 20 выстрелов, снаряженных в патронную ленту. Стрельба может вестись как настильной, так и навесной траекториями.Читайте полный текст интервью Олега Чижевского >>

https://ria.ru/20211114/ukraina-1759003955.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, технодинамика, олег чижевский, нпо "прибор"