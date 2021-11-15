https://ria.ru/20211115/chizhevskiy-1758758649.html

Олег Чижевский: боевые возможности гранатомета "Балкан" будут расти

Олег Чижевский: боевые возможности гранатомета "Балкан" будут расти - РИА Новости, 15.11.2021

Олег Чижевский: боевые возможности гранатомета "Балкан" будут расти

Генеральный конструктор и гендиректор (в период 1990-2015 годов) ведущего отечественного предприятия-производителя боеприпасов для всех видов и родов войск –... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T10:00

2021-11-15T10:00

2021-11-15T10:00

интервью

технодинамика

олег чижевский

нпо "прибор"

россия

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Генеральный конструктор и гендиректор (в период 1990-2015 годов) ведущего отечественного предприятия-производителя боеприпасов для всех видов и родов войск – Научно-производственного объединения "Прибор" (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Олег Чижевский отмечает 15 ноября свой 80-летний юбилей. В преддверии этой круглой даты ветеран российской "оборонки" рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву об основных достижениях предприятия, интеллектуальных боеприпасах, создаваемых "Прибором" для боевых машин "Терминатор", и новейшем гранатомете "Балкан". – Олег Тимофеевич, каких основных результатов удалось добиться за годы вашего руководства "Прибором", какие ключевые проекты удалось реализовать?– Прежде всего хочу сказать, что период с 1990 по 2015 годы, когда я был гендиректором и генконструктором предприятия, выдался очень нелегким. "Прибор" испытывал определенные сложности, связанные с резким снижением гособоронзаказа, недофинансированием научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, прекращением ряда разработок до их завершения, а также банкротством ряда базовых предприятий-производителей комплектующих элементов малокалиберных боеприпасов.В таких сложных обстоятельствах мы смогли сохранить предприятие и его бесценный кадровый состав. Положительную роль сыграли конверсионные разработки – мы начали производить в том числе пищевое и медицинское оборудование. Часть сотрудников мы переводили на эти проекты, чтобы сохранить персонал. Положительно сказалось и участие в международной программе по уничтожению химического оружия, которое продолжалось около 10 лет – был выполнен огромный объем работ, которые стабильно финансировались.Отдельно отмечу роль "Ростеха" в развитии и модернизации предприятия. При поддержке госкорпорации мы установили новейшее оборудование для выпуска боеприпасов, которые сегодня серийно поставляются армии в рамках гособоронзаказа и на экспорт. Использование новых технологий позволило повысить рентабельность производства за счет автоматизации процессов. Без такой поддержки предприятию было бы сложно пройти непростой период и в итоге уверенно стоять на ногах. На протяжении всех этих лет основным направлением нашей работы было и остается разработка и запуск в серийное производство новых боеприпасов. За рассматриваемый период в общей сложности мы передали на вооружение 20 образцов.Наиболее крупной работой явилось создание 30 мм боеприпасов нового поколения с пластмассовыми ведущими устройствами для малокалиберных автоматических пушек всех видов и родов войск. Три выстрела должны быть сданы на вооружение в 2021-2022 годах.На основе зарегистрированного открытия совместно с Институтом элементоорганических соединений имени А.Н. Несмеянова РАН создана новая марка полимера с уникальными свойствами.С созданием снарядов с пластмассовыми ведущими устройствами кардинально была решена одна из наиболее острых проблем высокотемпного автоматического оружия – живучесть стволов, которая была повышена для различных пушек от двух до 10 раз. Это позволило увеличить огневую производительность 30 мм артиллерийских комплексов до трех раз за счет сокращения перерывов в стрельбе и обеспечить практически неизменной начальную скорость снаряда в процессе выработки ресурса и, как следствие, достигнуть увеличения эффективности стрельбы по типовым целям в 1,5-2,5 раза.Кроме того, специалисты предприятия "Ростеха" создали инновационный 30 мм выстрел для морского артиллерийского комплекса "Палаш", который в три раза эффективнее по сравнению с аналогами поражает противокорабельные ракеты противника. В основу этого боеприпаса легли технологии, полученные при создании выстрела "Кернер", которым снаряжаются пушки сухопутных войск.– Над какими перспективными проектами работаете сегодня? На каком этапе находится работа над "умными" снарядами для "Терминатора"?– Общемировой тенденцией развития малокалиберного артиллерийского и гранатометного вооружения сегодня является создание боеприпасов, оснащенных комплексами дистанционного подрыва, благодаря которым значительно повышается эффективность поражения малоразмерных наземных и воздушных целей: танкоопасной живой силы и беспилотников, в том числе малого класса.Нами завершена отработка комплекса управляемого дистанционного подрыва (КДУВПС) для боевой машины поддержки танков "Терминатор". Применение КДУВПС обеспечивает высокоточный воздушный подрыв боеприпасов в заданной точке относительно цели и позволяет многократно повысить эффективность артиллерийского комплекса за счет существенного увеличения эффективности осколочного действия (до 4-5 раз) и многократного повышения точности подрыва снаряда.В принятой схеме не требуется доработка пушек, что является принципиальным преимуществом по отношению к другим возможным способам программирования взрывателя. Данный комплекс прошел этап предварительных испытаний и передан на государственные испытания.– Завершилась ли работа над гранатометом "Балкан", когда планируется начать их серийные поставки в войска?– Работа над "Балканом" завершилась, и в настоящее время комплекс находится на этапе войсковых испытаний. Их окончания мы ожидаем в 2022 году. По результатам, которые мы имеем на сегодняшний день, – все технические требования к комплексу и гранатам выполняются.Преимущество этого оружия заключается в том, что за счет оригинального технического решения гранаты, масса 40 мм гранатомета соответствует массе 30 мм штатного гранатомета АГС-17 "Пламя". Притом его эффективность существенно превышает эффективность своего предшественника за счет увеличения дальности стрельбы и могущества гранаты, которая по этому показателю почти в два раза превосходит лучшие зарубежные аналоги.Высокие боевые характеристики комплекса "Балкан" ставят этот вид оружия на новый уровень, к тому же при дальнейшей модернизации его боевая эффективность будет только расти.– Как в целом вы оцениваете уровень развития отечественной отрасли малокалиберных боеприпасов – находимся ли мы в мировом топе или, наоборот, отстаем? Кто являются сегодня нашими основными конкурентами, и за счет каких ноу-хау нам удается завоевывать позиции на рынке?– Уровень разрабатываемых и производимых сегодня в России малокалиберных боеприпасов, безусловно, можно признать достаточно высоким.В последние 20-25 лет отрасль модернизировалась за счет технического перевооружения и оснащения заводов современным оборудованием и автоматизированными линиями производства боеприпасов и их элементов, которые разрабатывались по программе Минпромторга России и при поддержке госкорпорации "Ростех".Наши лидирующие позиции на рынке нам удается удерживать за счет безупречного качества поставляемых боеприпасов, а также модернизации, которая повышает их боевые характеристики и обеспечивает приоритет на зарубежных рынках.

https://ria.ru/20210917/rostekh-1750533267.html

https://ria.ru/20211111/drony-1758491132.html

https://ria.ru/20210826/parashyut-1747299522.html

https://ria.ru/20210823/ozdoev-1746570405.html

https://ria.ru/20210719/oborona-1741871403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, технодинамика, олег чижевский, нпо "прибор", россия