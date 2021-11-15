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Кулеба рассказал о работе по "демотивации" России от агрессии
Кулеба рассказал о работе по "демотивации" России от агрессии - РИА Новости, 15.11.2021
Кулеба рассказал о работе по "демотивации" России от агрессии
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что договорился с коллегами из Франции и ФРГ о необходимости контактов с РФ, чтобы "демотивировать" ее от агрессии. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T20:25
2021-11-15T20:25
в мире
киев
франция
мид франции‎
мид украины
дмитрий кулеба
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что договорился с коллегами из Франции и ФРГ о необходимости контактов с РФ, чтобы "демотивировать" ее от агрессии.Встреча глав МИД Украины, Франции и Германии прошла в понедельник в Брюсселе."Сегодня по инициативе Франции прошла встреча трех министров…Мы договорились, что будет проведена коммуникация с РФ для того, чтобы демотивировать ее от любых агрессивных действий", - заявил Кулеба в ходе общения с журналистами по итогам встречи с главами МИД Франции и Германии Жан-Ив ле Дрианом и Хайко Маасом, которое транслировалось на странице украинского МИД в Facebook.По его словам, коллеги из Франции и ФРГ заверили его в том, что в случае "широкомасштабной военной операции" РФ против Киева для нее будут последствия. "Мы обсудили ситуацию с безопасностью в Украине и на оккупированных территориях Украины, и последние действия России. Франция и Германия заверили меня, что в случае, если РФ осмелится на широкомасштабную военную операцию против Украины, то это повлечет для нее большие последствия", - сказал Кулеба.Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. По словам российского лидера, Москва также никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине.В МИД РФ опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211115/ukraina-1759135626.html
https://ria.ru/20211114/soldaty-1759022859.html
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60
в мире, киев, франция, мид франции‎, мид украины, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр
20:25 15.11.2021
 
Кулеба рассказал о работе по "демотивации" России от агрессии

Главы МИД Украины, Франции и Германии договорились "демотивировать" Россию от агрессии

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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КИЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что договорился с коллегами из Франции и ФРГ о необходимости контактов с РФ, чтобы "демотивировать" ее от агрессии.
Встреча глав МИД Украины, Франции и Германии прошла в понедельник в Брюсселе.
Военнослужащий на тактических учениях Три меча-2021 (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15:25
Украина попросила у США противокорабельные ракеты "Гарпун", сообщили СМИ
"Сегодня по инициативе Франции прошла встреча трех министров…Мы договорились, что будет проведена коммуникация с РФ для того, чтобы демотивировать ее от любых агрессивных действий", - заявил Кулеба в ходе общения с журналистами по итогам встречи с главами МИД Франции и Германии Жан-Ив ле Дрианом и Хайко Маасом, которое транслировалось на странице украинского МИД в Facebook.
По его словам, коллеги из Франции и ФРГ заверили его в том, что в случае "широкомасштабной военной операции" РФ против Киева для нее будут последствия. "Мы обсудили ситуацию с безопасностью в Украине и на оккупированных территориях Украины, и последние действия России. Франция и Германия заверили меня, что в случае, если РФ осмелится на широкомасштабную военную операцию против Украины, то это повлечет для нее большие последствия", - сказал Кулеба.
Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. По словам российского лидера, Москва также никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине.
Британские курсанты Королевской военной академии во время учений - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
Вчера, 19:52
Британцы оценили идею вступить в "войну" с Россией на стороне Украины
В МИД РФ опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
 
В миреКиевФранцияМИД Франции‎МИД УкраиныДмитрий КулебаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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