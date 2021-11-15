https://ria.ru/20211115/ukraina-1759195157.html

Кулеба рассказал о работе по "демотивации" России от агрессии

Кулеба рассказал о работе по "демотивации" России от агрессии - РИА Новости, 15.11.2021

Кулеба рассказал о работе по "демотивации" России от агрессии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что договорился с коллегами из Франции и ФРГ о необходимости контактов с РФ, чтобы "демотивировать" ее от агрессии. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T20:25

2021-11-15T20:25

2021-11-15T20:25

в мире

киев

франция

мид франции‎

мид украины

дмитрий кулеба

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_bbf4cc5b93d7ddf3893e8b1d12436653.jpg

КИЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что договорился с коллегами из Франции и ФРГ о необходимости контактов с РФ, чтобы "демотивировать" ее от агрессии.Встреча глав МИД Украины, Франции и Германии прошла в понедельник в Брюсселе."Сегодня по инициативе Франции прошла встреча трех министров…Мы договорились, что будет проведена коммуникация с РФ для того, чтобы демотивировать ее от любых агрессивных действий", - заявил Кулеба в ходе общения с журналистами по итогам встречи с главами МИД Франции и Германии Жан-Ив ле Дрианом и Хайко Маасом, которое транслировалось на странице украинского МИД в Facebook.По его словам, коллеги из Франции и ФРГ заверили его в том, что в случае "широкомасштабной военной операции" РФ против Киева для нее будут последствия. "Мы обсудили ситуацию с безопасностью в Украине и на оккупированных территориях Украины, и последние действия России. Франция и Германия заверили меня, что в случае, если РФ осмелится на широкомасштабную военную операцию против Украины, то это повлечет для нее большие последствия", - сказал Кулеба.Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. По словам российского лидера, Москва также никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине.В МИД РФ опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211115/ukraina-1759135626.html

https://ria.ru/20211114/soldaty-1759022859.html

киев

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, франция, мид франции‎, мид украины, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр