На Украине назвали отмену Россией квот на товары из ДНР и ЛНР демаршем
Арестович назвал отмену Россией квот на товары из ДНР и ЛНР демаршем
© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Власти РФ нарушают Минские соглашения своим решением об отмене квот на экспорт и импорт товаров из ДНР и ЛНР, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович.
Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно.
"И безусловно, это демарш. Демарш этот осуществляется по идейному замыслу в рамках очередного этапа гибридной войны. Это действие, прямо нарушающее минские и нормандские соглашения, где прописано, что стороны удерживаются от шагов экономических и политических, которые способствуют дальнейшему разрыву оккупированных территорий с Украиной. Рублевую зону они ввели в сентябре 2015 года, провели выборы в российскую Госдуму, теперь следующий шаг — интеграция на товарном рынке. Раздача паспортов. Они последовательно нарушают нормандские и минские соглашения. Сейчас мы имеем дело с очередным этапом. Безусловно, мы дадим этому оценку и на уровне государства, и на уровне международных партнеров", - заявил Арестович в комментарии изданию "Новости Донбасса". Текст комментария приводится на сайте издания.
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