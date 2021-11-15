Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211115/ukraina-1759189240.html
На Украине назвали отмену Россией квот на товары из ДНР и ЛНР демаршем
На Украине назвали отмену Россией квот на товары из ДНР и ЛНР демаршем - РИА Новости, 15.11.2021
На Украине назвали отмену Россией квот на товары из ДНР и ЛНР демаршем
Власти РФ нарушают Минские соглашения своим решением об отмене квот на экспорт и импорт товаров из ДНР и ЛНР, заявил внештатный советник главы офиса президента... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T19:34
2021-11-15T19:34
в мире
оон
владимир путин
госдума рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
алексей арестович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_4c734a2ddb177c904a2aa3b94a6c3cc2.jpg
КИЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Власти РФ нарушают Минские соглашения своим решением об отмене квот на экспорт и импорт товаров из ДНР и ЛНР, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович.Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно."И безусловно, это демарш. Демарш этот осуществляется по идейному замыслу в рамках очередного этапа гибридной войны. Это действие, прямо нарушающее минские и нормандские соглашения, где прописано, что стороны удерживаются от шагов экономических и политических, которые способствуют дальнейшему разрыву оккупированных территорий с Украиной. Рублевую зону они ввели в сентябре 2015 года, провели выборы в российскую Госдуму, теперь следующий шаг — интеграция на товарном рынке. Раздача паспортов. Они последовательно нарушают нормандские и минские соглашения. Сейчас мы имеем дело с очередным этапом. Безусловно, мы дадим этому оценку и на уровне государства, и на уровне международных партнеров", - заявил Арестович в комментарии изданию "Новости Донбасса". Текст комментария приводится на сайте издания.
https://ria.ru/20210915/prostranstvo-1750214831.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_5c02b2a57a46882dd461e3801cc89a21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, оон, владимир путин, госдума рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, алексей арестович
19:34 15.11.2021
 
На Украине назвали отмену Россией квот на товары из ДНР и ЛНР демаршем

Арестович назвал отмену Россией квот на товары из ДНР и ЛНР демаршем

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
КИЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Власти РФ нарушают Минские соглашения своим решением об отмене квот на экспорт и импорт товаров из ДНР и ЛНР, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович.
Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно.
"И безусловно, это демарш. Демарш этот осуществляется по идейному замыслу в рамках очередного этапа гибридной войны. Это действие, прямо нарушающее минские и нормандские соглашения, где прописано, что стороны удерживаются от шагов экономических и политических, которые способствуют дальнейшему разрыву оккупированных территорий с Украиной. Рублевую зону они ввели в сентябре 2015 года, провели выборы в российскую Госдуму, теперь следующий шаг — интеграция на товарном рынке. Раздача паспортов. Они последовательно нарушают нормандские и минские соглашения. Сейчас мы имеем дело с очередным этапом. Безусловно, мы дадим этому оценку и на уровне государства, и на уровне международных партнеров", - заявил Арестович в комментарии изданию "Новости Донбасса". Текст комментария приводится на сайте издания.
Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 18:09
ЛНР и ДНР подписали договор о единой таможенной территории
 
В миреООНВладимир ПутинГосдума РФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияАлексей Арестович
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25СМИ: в сертификаты о вакцинации хотят добавить фотографии их владельцев
04:19Си Цзиньпин призвал США выполнять международные обязательства
04:15Россиянам рассказали, когда чаще всего утекают их персональные данные
04:00Рынок элитной аренды в России пошел на спад
03:54На Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусами
03:50В России впервые применили авиаракеты с вертолетного дрона
03:45Диетолог рассказала, кому опасно есть яблоки
03:44У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины
03:36Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" России
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
Лента новостейМолния
СМИ: в сертификаты о вакцинации хотят добавить фотографии их владельцевСи Цзиньпин призвал США выполнять международные обязательстваРоссиянам рассказали, когда чаще всего утекают их персональные данныеРынок элитной аренды в России пошел на спадНа Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусамиВ России впервые применили авиаракеты с вертолетного дронаДиетолог рассказала, кому опасно есть яблокиУ Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен УкраиныСчетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средстваНа Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" РоссииРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро