https://ria.ru/20211115/ukraina-1759189240.html

На Украине назвали отмену Россией квот на товары из ДНР и ЛНР демаршем

На Украине назвали отмену Россией квот на товары из ДНР и ЛНР демаршем - РИА Новости, 15.11.2021

На Украине назвали отмену Россией квот на товары из ДНР и ЛНР демаршем

Власти РФ нарушают Минские соглашения своим решением об отмене квот на экспорт и импорт товаров из ДНР и ЛНР, заявил внештатный советник главы офиса президента... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T19:34

2021-11-15T19:34

2021-11-15T19:34

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КИЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Власти РФ нарушают Минские соглашения своим решением об отмене квот на экспорт и импорт товаров из ДНР и ЛНР, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович.Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно."И безусловно, это демарш. Демарш этот осуществляется по идейному замыслу в рамках очередного этапа гибридной войны. Это действие, прямо нарушающее минские и нормандские соглашения, где прописано, что стороны удерживаются от шагов экономических и политических, которые способствуют дальнейшему разрыву оккупированных территорий с Украиной. Рублевую зону они ввели в сентябре 2015 года, провели выборы в российскую Госдуму, теперь следующий шаг — интеграция на товарном рынке. Раздача паспортов. Они последовательно нарушают нормандские и минские соглашения. Сейчас мы имеем дело с очередным этапом. Безусловно, мы дадим этому оценку и на уровне государства, и на уровне международных партнеров", - заявил Арестович в комментарии изданию "Новости Донбасса". Текст комментария приводится на сайте издания.

https://ria.ru/20210915/prostranstvo-1750214831.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, владимир путин, госдума рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, алексей арестович