13:18 15.11.2021 (обновлено: 19:15 15.11.2021)
В Раде потребовали встречи с Зеленским из-за "военной угрозы" от России
Порошенко и Тимошенко потребовали встречи с Зеленским из-за "военной угрозы" от России
КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Две фракции в украинском парламенте инициируют закрытую встречу с президентом Владимиром Зеленским из-за возможной "военной угрозы" со стороны России и энергокризиса.
"Я требую, чтобы у нас в ближайшее время состоялась встреча руководителей фракций с президентом, где будут подняты вопросы об угрозах национальной безопасности, по кризису в энергетике, кризису с ковидом и кризису в экономике", — заявил лидер партии "Европейская солидарность", экс-президент Петр Порошенко.
Его поддержала глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко. По ее словам, она не понимает "этого молчания и странного поведения" украинских властей. Когда страна находится "почти перед угрозой войны", это уже "не шутки", отметила политик. Те же делают вид, что ничего не происходит, добавила Тимошенко.
Ранее в российском МИД опровергли сообщения западных СМИ о том, что Москва стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что передвижения Вооруженных сил никого не должны волновать, так как это дело России и никакой угрозы они несут.
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Руководство страны не раз отвергало обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях". Власти говорили, что видят в таких заявлениях лишь предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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