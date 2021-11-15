https://ria.ru/20211115/ukraina-1759107256.html

В Раде потребовали встречи с Зеленским из-за "военной угрозы" от России

В Раде потребовали встречи с Зеленским из-за "военной угрозы" от России - РИА Новости, 15.11.2021

В Раде потребовали встречи с Зеленским из-за "военной угрозы" от России

Две фракции в украинском парламенте инициируют закрытую встречу с президентом Владимиром Зеленским из-за возможной "военной угрозы" со стороны России и... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T13:18

2021-11-15T13:18

2021-11-15T19:15

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европейская солидарность

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КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Две фракции в украинском парламенте инициируют закрытую встречу с президентом Владимиром Зеленским из-за возможной "военной угрозы" со стороны России и энергокризиса.Его поддержала глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко. По ее словам, она не понимает "этого молчания и странного поведения" украинских властей. Когда страна находится "почти перед угрозой войны", это уже "не шутки", отметила политик. Те же делают вид, что ничего не происходит, добавила Тимошенко.Ранее в российском МИД опровергли сообщения западных СМИ о том, что Москва стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что передвижения Вооруженных сил никого не должны волновать, так как это дело России и никакой угрозы они несут. Руководство страны не раз отвергало обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях". Власти говорили, что видят в таких заявлениях лишь предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211110/kiev-1758446588.html

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в мире, украина, партия "батькивщина", юлия тимошенко, владимир зеленский, верховная рада украины, петр порошенко, европейская солидарность, россия