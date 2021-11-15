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В Раде потребовали встречи с Зеленским из-за "военной угрозы" от России
В Раде потребовали встречи с Зеленским из-за "военной угрозы" от России - РИА Новости, 15.11.2021
В Раде потребовали встречи с Зеленским из-за "военной угрозы" от России
Две фракции в украинском парламенте инициируют закрытую встречу с президентом Владимиром Зеленским из-за возможной "военной угрозы" со стороны России и... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T13:18
2021-11-15T19:15
в мире
украина
партия "батькивщина"
юлия тимошенко
владимир зеленский
верховная рада украины
петр порошенко
европейская солидарность
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КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Две фракции в украинском парламенте инициируют закрытую встречу с президентом Владимиром Зеленским из-за возможной "военной угрозы" со стороны России и энергокризиса.Его поддержала глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко. По ее словам, она не понимает "этого молчания и странного поведения" украинских властей. Когда страна находится "почти перед угрозой войны", это уже "не шутки", отметила политик. Те же делают вид, что ничего не происходит, добавила Тимошенко.Ранее в российском МИД опровергли сообщения западных СМИ о том, что Москва стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что передвижения Вооруженных сил никого не должны волновать, так как это дело России и никакой угрозы они несут. Руководство страны не раз отвергало обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях". Власти говорили, что видят в таких заявлениях лишь предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211110/kiev-1758446588.html
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в мире, украина, партия "батькивщина", юлия тимошенко, владимир зеленский, верховная рада украины, петр порошенко, европейская солидарность, россия
13:18 15.11.2021 (обновлено: 19:15 15.11.2021)
 
В Раде потребовали встречи с Зеленским из-за "военной угрозы" от России

Порошенко и Тимошенко потребовали встречи с Зеленским из-за "военной угрозы" от России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Две фракции в украинском парламенте инициируют закрытую встречу с президентом Владимиром Зеленским из-за возможной "военной угрозы" со стороны России и энергокризиса.
"Я требую, чтобы у нас в ближайшее время состоялась встреча руководителей фракций с президентом, где будут подняты вопросы об угрозах национальной безопасности, по кризису в энергетике, кризису с ковидом и кризису в экономике", — заявил лидер партии "Европейская солидарность", экс-президент Петр Порошенко.
Его поддержала глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко. По ее словам, она не понимает "этого молчания и странного поведения" украинских властей. Когда страна находится "почти перед угрозой войны", это уже "не шутки", отметила политик. Те же делают вид, что ничего не происходит, добавила Тимошенко.
Ранее в российском МИД опровергли сообщения западных СМИ о том, что Москва стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что передвижения Вооруженных сил никого не должны волновать, так как это дело России и никакой угрозы они несут.
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Руководство страны не раз отвергало обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях". Власти говорили, что видят в таких заявлениях лишь предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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МИД Украины с помощью США пошлет "четкий сигнал" России
 
В миреУкраинаПартия "Батькивщина"Юлия ТимошенкоВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныПетр ПорошенкоЕвропейская солидарностьРоссия
 
 
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