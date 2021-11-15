В Раде напомнили Украине о 1939-м после обещаний британцев
Депутат Рады Бужанский поиронизировал над готовностью Лондона оказать помощь Украине
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский прокомментировал в своем Telegram-канале сообщения британских СМИ о готовности Лондона отправить на Украину около 600 бойцов спецназа в случае "конфликта" между Москвой и Киевом.
По информации источника газеты Mirror, Великобритания создает группу, состоящую из бойцов спецназа, солдат специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников из 16-й воздушно-штурмовой бригады.
Как заметил Бужанский, сложно было представить что-то меньшее, чем помощь Лондона Польше в сентябре 1939 года.
"Но Великобритания справилась, и дала понять о своей готовности прислать на Украину 600 спецназовцев в случае угрозы вторжения РФ. Масштабно, ничего не скажешь", - написал депутат.
Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен, комментируя сообщения о передвижении российских войск, предостерег Москву от "повторения ошибки 2014 года", когда она "накопила силы вдоль границы, пересекла ее и проникла на суверенную украинскую территорию". Президент России Владимир Путин назвал заявления о подготовке "вторжения" в соседнюю страну алармистскими.
Западные страны уже не раз выражали "обеспокоенность" из-за перемещения российских военных около украинских границ. В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте Москвы и Киева очередным вымыслом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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