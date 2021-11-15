https://ria.ru/20211115/ukaz-1759194630.html

На Украине отреагировали на указ Путина по Донбассу

На Украине отреагировали на указ Путина по Донбассу - РИА Новости, 15.11.2021

На Украине отреагировали на указ Путина по Донбассу

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что указ президента РФ Владимира Путина о гуманитарной поддержке Донбасса противоречит минским договоренностям, ждет... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T20:18

2021-11-15T20:18

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КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что указ президента РФ Владимира Путина о гуманитарной поддержке Донбасса противоречит минским договоренностям, ждет от Франции и ФРГ осуждения документа.Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими к госзакупкам. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211115/ukraina-1759195157.html

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