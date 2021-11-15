20:18 15.11.2021 (обновлено: 20:49 15.11.2021)
На Украине отреагировали на указ Путина по Донбассу
Указ Путина по Донбассу противоречит Минским соглашениям, заявили в МИД Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Площадь Независимости в Киеве, Украина
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что указ президента РФ Владимира Путина о гуманитарной поддержке Донбасса противоречит минским договоренностям, ждет от Франции и ФРГ осуждения документа.
Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими к госзакупкам. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно.
"Я также проинформировал коллег (глав МИД Франции и ФРГ – ред.) об указе Путина, который вышел буквально сегодня, и, по сути, говорит о дальнейшей экономической интеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей, временно оккупированных территорий Украины, в экономику РФ. Мы ждем осуждения этого указа, потому что он явно противоречит букве и духу минских договоренностей", - заявил Кулеба в ходе общения с журналистами по итогам встречи с главами МИД Франции и Германии Жан-Ив ле Дрианом и Хайко Маасом, которое транслировалось на странице украинского МИД в Facebook.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.