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Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи населению ДНР и ЛНР

Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи населению ДНР и ЛНР - РИА Новости, 15.11.2021

Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи населению ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T17:08

2021-11-15T17:08

2021-11-15T17:20

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луганская область

гуманитарная помощь

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донецкая область

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права, постановляю: правительству РФ в месячный срок обеспечить в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений: признание в РФ действительными сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых органах (организациями), фактически действующими на территории указанных районов", - говорится в документе.

луганская область

украина

донецкая область

россия

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