Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211115/ukaz-1759121104.html
В Карелии прокомментировали отмену указа о территориях Крайнего Севера
В Карелии прокомментировали отмену указа о территориях Крайнего Севера - РИА Новости, 15.11.2021
В Карелии прокомментировали отмену указа о территориях Крайнего Севера
Указ президента РФ Владимира Путина о том, что с 1 января 2022 года действие указа от 1993 года об отнесении отдельных территорий Карелии к районам Крайнего... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T14:27
2021-11-15T14:28
общество
республика карелия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154312/43/1543124343_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_96f46612980cbeed18f3ec93e69d54a2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Указ президента РФ Владимира Путина о том, что с 1 января 2022 года действие указа от 1993 года об отнесении отдельных территорий Карелии к районам Крайнего Севера будет отменено, не повлияет на получение северных надбавок в Карелии, сообщили в пресс-службе правительства региона."После изменения нормативной базы наши граждане по-прежнему будут получать надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Все льготы для жителей Карелии, в том числе дополнительные дни к отпуску, сохранятся в полном объеме", - сообщил заместитель премьер-министра правительства Карелии Дмитрий Родионов.В региональном правительстве добавили, что следом за указом президента Российской Федерации от 12 ноября 2021 года № 651, которым с 1 января 2022 года признаются утратившим силу акты, регламентирующие отнесение территорий Карелии к районам Крайнего Севера, будет подписано постановление правительства Российской Федерации."В настоящее время в правительстве Российской Федерации находится на утверждении проект постановления "Об утверждении Перечня районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, в целях предоставления государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в этих районах и местностях, признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации и признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых актов Совета Министров СССР", в котором учтены районы Крайнего Севера и местности, приравненные к районам Крайнего Севера, Республики Карелия в прежнем составе", - пояснили в пресс-службе.Постановлением Совета Министров СССР от 3 января 1983 года № 12 был утвержден перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера. Таким образом, Лоухский, Кемский, Беломорский, Калевальский муниципальные районы и Костомукшский городской округ Карелии – вошли в районы Крайнего Севера, а все остальные муниципальные образования республики стали относиться к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера.Как уточняется в пресс-релизе, в данный акт за несколько десятков лет было внесено большое количество правок, были отмечены неточности в административно-территориальном делении субъектов Российской Федерации, в связи с чем принято решение об издании актуализированных актов.
https://ria.ru/20211115/ukaz-1759102142.html
республика карелия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154312/43/1543124343_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fa1d31b146eb371fb35730e4e7bd7dd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, республика карелия
14:27 15.11.2021 (обновлено: 14:28 15.11.2021)
 
В Карелии прокомментировали отмену указа о территориях Крайнего Севера

Отмена указа о территориях Крайнего Севера не повлияет на северные надбавки в Карелии

© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкПобережье Онежского озера в Карелии
Побережье Онежского озера в Карелии - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Указ президента РФ Владимира Путина о том, что с 1 января 2022 года действие указа от 1993 года об отнесении отдельных территорий Карелии к районам Крайнего Севера будет отменено, не повлияет на получение северных надбавок в Карелии, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"После изменения нормативной базы наши граждане по-прежнему будут получать надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Все льготы для жителей Карелии, в том числе дополнительные дни к отпуску, сохранятся в полном объеме", - сообщил заместитель премьер-министра правительства Карелии Дмитрий Родионов.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 12:56
В Кремле пообещали уточнить подробности указа о территориях Крайнего Севера
В региональном правительстве добавили, что следом за указом президента Российской Федерации от 12 ноября 2021 года № 651, которым с 1 января 2022 года признаются утратившим силу акты, регламентирующие отнесение территорий Карелии к районам Крайнего Севера, будет подписано постановление правительства Российской Федерации.
"В настоящее время в правительстве Российской Федерации находится на утверждении проект постановления "Об утверждении Перечня районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, в целях предоставления государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в этих районах и местностях, признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации и признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых актов Совета Министров СССР", в котором учтены районы Крайнего Севера и местности, приравненные к районам Крайнего Севера, Республики Карелия в прежнем составе", - пояснили в пресс-службе.
Постановлением Совета Министров СССР от 3 января 1983 года № 12 был утвержден перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера. Таким образом, Лоухский, Кемский, Беломорский, Калевальский муниципальные районы и Костомукшский городской округ Карелии – вошли в районы Крайнего Севера, а все остальные муниципальные образования республики стали относиться к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера.
Как уточняется в пресс-релизе, в данный акт за несколько десятков лет было внесено большое количество правок, были отмечены неточности в административно-территориальном делении субъектов Российской Федерации, в связи с чем принято решение об издании актуализированных актов.
 
ОбществоРеспублика Карелия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25СМИ: в сертификаты о вакцинации хотят добавить фотографии их владельцев
04:19Си Цзиньпин призвал США выполнять международные обязательства
04:15Россиянам рассказали, когда чаще всего утекают их персональные данные
04:00Рынок элитной аренды в России пошел на спад
03:54На Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусами
03:50В России впервые применили авиаракеты с вертолетного дрона
03:45Диетолог рассказала, кому опасно есть яблоки
03:44У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины
03:36Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" России
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
Лента новостейМолния
СМИ: в сертификаты о вакцинации хотят добавить фотографии их владельцевСи Цзиньпин призвал США выполнять международные обязательстваРоссиянам рассказали, когда чаще всего утекают их персональные данныеРынок элитной аренды в России пошел на спадНа Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусамиВ России впервые применили авиаракеты с вертолетного дронаДиетолог рассказала, кому опасно есть яблокиУ Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен УкраиныСчетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средстваНа Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" РоссииРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро