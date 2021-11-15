https://ria.ru/20211115/ukaz-1759121104.html

В Карелии прокомментировали отмену указа о территориях Крайнего Севера

В Карелии прокомментировали отмену указа о территориях Крайнего Севера - РИА Новости, 15.11.2021

В Карелии прокомментировали отмену указа о территориях Крайнего Севера

Указ президента РФ Владимира Путина о том, что с 1 января 2022 года действие указа от 1993 года об отнесении отдельных территорий Карелии к районам Крайнего... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T14:27

2021-11-15T14:27

2021-11-15T14:28

общество

республика карелия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Указ президента РФ Владимира Путина о том, что с 1 января 2022 года действие указа от 1993 года об отнесении отдельных территорий Карелии к районам Крайнего Севера будет отменено, не повлияет на получение северных надбавок в Карелии, сообщили в пресс-службе правительства региона."После изменения нормативной базы наши граждане по-прежнему будут получать надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Все льготы для жителей Карелии, в том числе дополнительные дни к отпуску, сохранятся в полном объеме", - сообщил заместитель премьер-министра правительства Карелии Дмитрий Родионов.В региональном правительстве добавили, что следом за указом президента Российской Федерации от 12 ноября 2021 года № 651, которым с 1 января 2022 года признаются утратившим силу акты, регламентирующие отнесение территорий Карелии к районам Крайнего Севера, будет подписано постановление правительства Российской Федерации."В настоящее время в правительстве Российской Федерации находится на утверждении проект постановления "Об утверждении Перечня районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, в целях предоставления государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в этих районах и местностях, признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации и признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых актов Совета Министров СССР", в котором учтены районы Крайнего Севера и местности, приравненные к районам Крайнего Севера, Республики Карелия в прежнем составе", - пояснили в пресс-службе.Постановлением Совета Министров СССР от 3 января 1983 года № 12 был утвержден перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера. Таким образом, Лоухский, Кемский, Беломорский, Калевальский муниципальные районы и Костомукшский городской округ Карелии – вошли в районы Крайнего Севера, а все остальные муниципальные образования республики стали относиться к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера.Как уточняется в пресс-релизе, в данный акт за несколько десятков лет было внесено большое количество правок, были отмечены неточности в административно-территориальном делении субъектов Российской Федерации, в связи с чем принято решение об издании актуализированных актов.

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общество, республика карелия