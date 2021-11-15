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В Кремле пообещали уточнить подробности указа о территориях Крайнего Севера
В Кремле пообещали уточнить подробности указа о территориях Крайнего Севера - РИА Новости, 15.11.2021
В Кремле пообещали уточнить подробности указа о территориях Крайнего Севера
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что указ Владимира Путина по территориям Крайнего Севера носит скорее технический характер. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T12:56
2021-11-15T20:48
политика
республика карелия
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что указ Владимира Путина по территориям Крайнего Севера носит скорее технический характер. Ранее стало известно, что глава государства отменил распоряжение предшественника Бориса Ельцина, которым некоторые районы Карелии приравнивались к территориям Крайнего Севера.Помимо республики, из списка удалили Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ. Документ вступает в силу с 1 января 2022 года.В правительстве Карелии, комментируя решение Путина, заверили, что оно не повлияет на получение северных надбавок. Все льготы, включая дополнительные дни к отпуску, сохранятся, отметили там.
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политика, республика карелия, дмитрий песков, россия
12:56 15.11.2021 (обновлено: 20:48 15.11.2021)
 
В Кремле пообещали уточнить подробности указа о территориях Крайнего Севера

Песков пообещал уточнить подробности указа об отнесении территорий к Крайнему Северу

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что указ Владимира Путина по территориям Крайнего Севера носит скорее технический характер.

"Мне нужно уточнить. Не знаю. Если я не ошибаюсь, все-таки это технический момент. <...> Я разберусь с этим", — пообещал он в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что глава государства отменил распоряжение предшественника Бориса Ельцина, которым некоторые районы Карелии приравнивались к территориям Крайнего Севера.
Помимо республики, из списка удалили Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ. Документ вступает в силу с 1 января 2022 года.
В правительстве Карелии, комментируя решение Путина, заверили, что оно не повлияет на получение северных надбавок. Все льготы, включая дополнительные дни к отпуску, сохранятся, отметили там.
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