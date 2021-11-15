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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211115/ugroza-1759041020.html
Что уничтожит Землю
Названа главная естественная угроза жизни на Земле - РИА Новости, 15.11.2021
Что уничтожит Землю
Научный журналист датского издания Berlingske Ларс Хенрик Огор сообщил, что главной естественной угрозой для жизни на Земле является супервулкан. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T00:55
2021-11-15T00:56
наука
вулкан
весь мир
земля
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Научный журналист датского издания Berlingske Ларс Хенрик Огор сообщил, что главной естественной угрозой для жизни на Земле является супервулкан.Соответствующая информация содержится в недавно вышедшей в свет работе Огора "Большая злая книга катастроф", выдержки из которой приводит газета.Эксперт напомнил о об извержении вулкана, произошедшем 75 тысяч лет назад на острове Суматра. "Огромные территории оказались покрыты слоем лавы, сажи и пепла до 400 метров в глубину. В этом слое были погребены навечно все растения и животные в радиусе нескольких сотен километров от вулкана", - пишет Огор.Вулкан выбросил такую огромную массу пепла и газов, что образовавшиеся из них облака укрыли большую часть Азии от солнечного света, в результате чего над этой частью Земли наступила ночь.Природная катастрофа привела к вулканической зиме, мировая температура на несколько лет упала в среднем на 10 градусов."Можно только догадываться, как все это сказалось на наших предках", - пишет эксперт, отмечая, что когда через несколько лет после извержения в мир вернулось тепло, на Земле оставалось каких-то несколько тысяч человек.Человечество превратилось в вымирающий вид, резюмировал Огор.Ранее стало известно, что геологи, изучающие дремлющий супервулкан Тоба на острове Суматра в Индонезии, обнаружили признаки того, что в его недрах продолжается накопление магмы.Результаты экспериментов и численного моделирования показывают, что извержения супервулканов случаются из-за подъема жидкой магмы через земную кору — при подъеме с глубины более десяти километров происходит ее резкое расширение, приводящее к взрыву и катастрофическому извержению.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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вулкан, весь мир, земля
00:55 15.11.2021 (обновлено: 00:56 15.11.2021)
 
Названа главная естественная угроза жизни на Земле

Berlingske: главной естественной угрозой для жизни на Земле является супервулкан

© Fotolia / vantherra Конец света
Конец света - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Fotolia / vantherra
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Научный журналист датского издания Berlingske Ларс Хенрик Огор сообщил, что главной естественной угрозой для жизни на Земле является супервулкан.
Соответствующая информация содержится в недавно вышедшей в свет работе Огора "Большая злая книга катастроф", выдержки из которой приводит газета.
Эксперт напомнил о об извержении вулкана, произошедшем 75 тысяч лет назад на острове Суматра. "Огромные территории оказались покрыты слоем лавы, сажи и пепла до 400 метров в глубину. В этом слое были погребены навечно все растения и животные в радиусе нескольких сотен километров от вулкана", - пишет Огор.
Вулкан выбросил такую огромную массу пепла и газов, что образовавшиеся из них облака укрыли большую часть Азии от солнечного света, в результате чего над этой частью Земли наступила ночь.
Природная катастрофа привела к вулканической зиме, мировая температура на несколько лет упала в среднем на 10 градусов.
"Можно только догадываться, как все это сказалось на наших предках", - пишет эксперт, отмечая, что когда через несколько лет после извержения в мир вернулось тепло, на Земле оставалось каких-то несколько тысяч человек.
Человечество превратилось в вымирающий вид, резюмировал Огор.
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Результаты экспериментов и численного моделирования показывают, что извержения супервулканов случаются из-за подъема жидкой магмы через земную кору — при подъеме с глубины более десяти километров происходит ее резкое расширение, приводящее к взрыву и катастрофическому извержению.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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