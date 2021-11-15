https://ria.ru/20211115/ugroza-1759041020.html

Что уничтожит Землю

Названа главная естественная угроза жизни на Земле - РИА Новости, 15.11.2021

Что уничтожит Землю

Научный журналист датского издания Berlingske Ларс Хенрик Огор сообщил, что главной естественной угрозой для жизни на Земле является супервулкан. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T00:55

2021-11-15T00:55

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наука

вулкан

весь мир

земля

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Научный журналист датского издания Berlingske Ларс Хенрик Огор сообщил, что главной естественной угрозой для жизни на Земле является супервулкан.Соответствующая информация содержится в недавно вышедшей в свет работе Огора "Большая злая книга катастроф", выдержки из которой приводит газета.Эксперт напомнил о об извержении вулкана, произошедшем 75 тысяч лет назад на острове Суматра. "Огромные территории оказались покрыты слоем лавы, сажи и пепла до 400 метров в глубину. В этом слое были погребены навечно все растения и животные в радиусе нескольких сотен километров от вулкана", - пишет Огор.Вулкан выбросил такую огромную массу пепла и газов, что образовавшиеся из них облака укрыли большую часть Азии от солнечного света, в результате чего над этой частью Земли наступила ночь.Природная катастрофа привела к вулканической зиме, мировая температура на несколько лет упала в среднем на 10 градусов."Можно только догадываться, как все это сказалось на наших предках", - пишет эксперт, отмечая, что когда через несколько лет после извержения в мир вернулось тепло, на Земле оставалось каких-то несколько тысяч человек.Человечество превратилось в вымирающий вид, резюмировал Огор.Ранее стало известно, что геологи, изучающие дремлющий супервулкан Тоба на острове Суматра в Индонезии, обнаружили признаки того, что в его недрах продолжается накопление магмы.Результаты экспериментов и численного моделирования показывают, что извержения супервулканов случаются из-за подъема жидкой магмы через земную кору — при подъеме с глубины более десяти километров происходит ее резкое расширение, приводящее к взрыву и катастрофическому извержению.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20200728/1575058347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вулкан, весь мир, земля