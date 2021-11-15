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В Раде обвинили Зеленского в обмане из-за покупки угля у России
В Раде обвинили Зеленского в обмане из-за покупки угля у России - РИА Новости, 16.11.2021
В Раде обвинили Зеленского в обмане из-за покупки угля у России
Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Мария Ионова обвинила президента Украины Владимира Зеленского в импорте угля из России. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-15T16:58
2021-11-16T03:48
в мире
украина
верховная рада украины
служба безопасности украины
петр порошенко
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Мария Ионова обвинила президента Украины Владимира Зеленского в импорте угля из России.Так она отреагировала на заявление члена пропрезидентской партии "Слуга народа" Олега Дунды о том, что предшественник Зеленского Петр Порошенко станет подозреваемым в деле о закупках топлива в Донбассе."Я могу вас уверить, что ваш лидер (Порошенко. — Прим. ред.) получит подозрение за финансирование террористических организаций из-за закупки у них угля. Это будет, дождетесь, это сто процентов", — сказал Дунда, обращаясь к Ионовой, его цитирует сайт телеканала "Украина 24".Та возмутилась подобным высказыванием."У нас подозрения кому угодно, кто покупает электричество из Белоруссии и России. А 3,7 миллиарда долларов России за уголь с 2019 года (президент Украины. — Прим. ред.) Зеленский не заплатил? Власть врала с 2019 года, на вопросы людей не отвечают", — отметила она.Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что СБУ проверяет возможную причастность Порошенко и экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой к госизмене при закупках угля из Донбасса.СБУ 8 октября обнародовала записи разговоров главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, которые якобы доказывают его вину в госизмене, в них фигурирует имя и отчество Порошенко. В возглавляемой Порошенко партии сообщили, что экс-президент отвергает обвинения властей страны в возможном сговоре.
https://ria.ru/20211114/ukraina-1758965801.html
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в мире, украина, верховная рада украины, служба безопасности украины, петр порошенко, оппозиционная платформа - за жизнь
16:58 15.11.2021 (обновлено: 03:48 16.11.2021)
 
В Раде обвинили Зеленского в обмане из-за покупки угля у России

Депутат Рады Ионова: Зеленский заплатил России 3,7 миллиарда долларов за уголь с 2019 года

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Мария Ионова обвинила президента Украины Владимира Зеленского в импорте угля из России.
Так она отреагировала на заявление члена пропрезидентской партии "Слуга народа" Олега Дунды о том, что предшественник Зеленского Петр Порошенко станет подозреваемым в деле о закупках топлива в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
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"Аж страшно стало": в Раде засомневались в адекватности Зеленского
"Я могу вас уверить, что ваш лидер (Порошенко. — Прим. ред.) получит подозрение за финансирование террористических организаций из-за закупки у них угля. Это будет, дождетесь, это сто процентов", — сказал Дунда, обращаясь к Ионовой, его цитирует сайт телеканала "Украина 24".
Та возмутилась подобным высказыванием.
"У нас подозрения кому угодно, кто покупает электричество из Белоруссии и России. А 3,7 миллиарда долларов России за уголь с 2019 года (президент Украины. — Прим. ред.) Зеленский не заплатил? Власть врала с 2019 года, на вопросы людей не отвечают", — отметила она.
Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что СБУ проверяет возможную причастность Порошенко и экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой к госизмене при закупках угля из Донбасса.
СБУ 8 октября обнародовала записи разговоров главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, которые якобы доказывают его вину в госизмене, в них фигурирует имя и отчество Порошенко. В возглавляемой Порошенко партии сообщили, что экс-президент отвергает обвинения властей страны в возможном сговоре.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
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В Раде объяснили, почему только Путин может спасти Зеленского
 
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныПетр ПорошенкоОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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