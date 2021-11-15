https://ria.ru/20211115/ugol-1759156257.html

В Раде обвинили Зеленского в обмане из-за покупки угля у России

В Раде обвинили Зеленского в обмане из-за покупки угля у России - РИА Новости, 16.11.2021

В Раде обвинили Зеленского в обмане из-за покупки угля у России

Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Мария Ионова обвинила президента Украины Владимира Зеленского в импорте угля из России. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-15T16:58

2021-11-15T16:58

2021-11-16T03:48

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оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Мария Ионова обвинила президента Украины Владимира Зеленского в импорте угля из России.Так она отреагировала на заявление члена пропрезидентской партии "Слуга народа" Олега Дунды о том, что предшественник Зеленского Петр Порошенко станет подозреваемым в деле о закупках топлива в Донбассе."Я могу вас уверить, что ваш лидер (Порошенко. — Прим. ред.) получит подозрение за финансирование террористических организаций из-за закупки у них угля. Это будет, дождетесь, это сто процентов", — сказал Дунда, обращаясь к Ионовой, его цитирует сайт телеканала "Украина 24".Та возмутилась подобным высказыванием."У нас подозрения кому угодно, кто покупает электричество из Белоруссии и России. А 3,7 миллиарда долларов России за уголь с 2019 года (президент Украины. — Прим. ред.) Зеленский не заплатил? Власть врала с 2019 года, на вопросы людей не отвечают", — отметила она.Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что СБУ проверяет возможную причастность Порошенко и экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой к госизмене при закупках угля из Донбасса.СБУ 8 октября обнародовала записи разговоров главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, которые якобы доказывают его вину в госизмене, в них фигурирует имя и отчество Порошенко. В возглавляемой Порошенко партии сообщили, что экс-президент отвергает обвинения властей страны в возможном сговоре.

https://ria.ru/20211114/ukraina-1758965801.html

https://ria.ru/20211109/zelenskiy-1758150156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, верховная рада украины, служба безопасности украины, петр порошенко, оппозиционная платформа - за жизнь