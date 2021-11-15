https://ria.ru/20211115/tserkov-1759185558.html

Суд французского Граса признал церковь в Канне собственностью России

Суд французского Граса признал церковь в Канне собственностью России - РИА Новости, 15.11.2021

Суд французского Граса признал церковь в Канне собственностью России

Суд французского Граса признал церковь Архангела Михаила в Канне собственностью России, однако эта победа не является окончательной, решение может быть... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T19:18

2021-11-15T19:18

2021-11-15T19:23

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ПАРИЖ, 15 ноя – РИА Новости, Анастасия Иванова. Суд французского Граса признал церковь Архангела Михаила в Канне собственностью России, однако эта победа не является окончательной, решение может быть обжаловано в Апелляционном суде, сообщил РИА Новости настоятель приходской общины Архангела Михаила, представитель Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви в Канне, иерей Антоний Одайский."Суд в Грасе вынес решение в пользу России. Судебный ликвидатор, которой досталось дело в наследство от Русской православной культовой ассоциации (ACOR), намерена обжаловать решение уже в суде в Экс-ан-Прованса. Но трагикомичность дела в том, что у ликвидатора нет права собственности на русский храм и прихрамовую землю и недвижимость, чтобы их ликвидировать (распродать). Право собственности есть только у государства Российская Федерация, что и было подтверждено недавнем судом в городе Грасе", - рассказал иерей Антоний Одайский.По его словам, это важная победа, но не окончательная, так как еще возможно решение Апелляционного суда.Что касается реставрации церкви, это, по его словам, сейчас не первостепенный вопрос."Вопрос номер один – чтобы Россия как хозяйка собственности вернула храм себе, как это было с храмом в Ницце в свое время. Когда Россия вернет окончательно его в свою собственность, тогда уже будет стоять вопрос о реставрации и о нормализации приходской жизни. Мы готовы вернуться в наш родной храм хоть завтра", - добавил отец Антоний.Храм был построен в Канне в 1894 году на пожертвования русской общины. Три года спустя на территории храма был построен четырехэтажный дом для священников и причта. С одобрения Императора Николая II вся приходская земля и возведенная на ней недвижимость были приняты в собственность и ведение Священного Синода 3 ноября 1897 года, то есть в собственность Российской Империи. Среди его первых прихожан была внучка Александра Пушкина Софья Меренберг.Церковь принадлежит Московскому патриархату и находится в юрисдикции РПЦЗ, которая воссоединилась с Церковью в Отечестве в 2007 году, сохранив часть своей автономии. Многие иконы находятся в храме с момента основания, часть написана русскими эмигрантами.В 2013 году по решению французского суда к руководству храма пришла группа бывших прихожан, решившая подчиняться неканонической религиозной организации с руководством на Украине.В 2014 году Россия получила от Франции право собственности на Архангело-Михайловский храм. В том же году бывший глава Русской Православной Культовой Ассоциации (ACOR) Владимир Янсен начал судебный процесс против России, пытаясь оспорить право собственности на церковь.

https://ria.ru/20211111/khram-1758531355.html

https://ria.ru/20211109/simvoly-1758212881.html

https://ria.ru/20211115/kody-1759169307.html

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в мире, франция, канны, россия, религия