19:18 15.11.2021 (обновлено: 19:23 15.11.2021)
Суд французского Граса признал церковь в Канне собственностью России
Суд французского Граса признал церковь Архангела Михаила в Канне собственностью России
ПАРИЖ, 15 ноя – РИА Новости, Анастасия Иванова. Суд французского Граса признал церковь Архангела Михаила в Канне собственностью России, однако эта победа не является окончательной, решение может быть обжаловано в Апелляционном суде, сообщил РИА Новости настоятель приходской общины Архангела Михаила, представитель Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви в Канне, иерей Антоний Одайский.
"Суд в Грасе вынес решение в пользу России. Судебный ликвидатор, которой досталось дело в наследство от Русской православной культовой ассоциации (ACOR), намерена обжаловать решение уже в суде в Экс-ан-Прованса. Но трагикомичность дела в том, что у ликвидатора нет права собственности на русский храм и прихрамовую землю и недвижимость, чтобы их ликвидировать (распродать). Право собственности есть только у государства Российская Федерация, что и было подтверждено недавнем судом в городе Грасе", - рассказал иерей Антоний Одайский.
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По его словам, это важная победа, но не окончательная, так как еще возможно решение Апелляционного суда.
"Не знаю, насколько суд в Экс-ан-Провансе будет препятствовать суду низшей инстанции и нашему возвращению в наш родной храм и помогать судебному ликвидатору, но победа России выгодна всем", - подчеркнул собеседник агентства.
Что касается реставрации церкви, это, по его словам, сейчас не первостепенный вопрос.
"Вопрос номер один – чтобы Россия как хозяйка собственности вернула храм себе, как это было с храмом в Ницце в свое время. Когда Россия вернет окончательно его в свою собственность, тогда уже будет стоять вопрос о реставрации и о нормализации приходской жизни. Мы готовы вернуться в наш родной храм хоть завтра", - добавил отец Антоний.
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Храм был построен в Канне в 1894 году на пожертвования русской общины. Три года спустя на территории храма был построен четырехэтажный дом для священников и причта. С одобрения Императора Николая II вся приходская земля и возведенная на ней недвижимость были приняты в собственность и ведение Священного Синода 3 ноября 1897 года, то есть в собственность Российской Империи. Среди его первых прихожан была внучка Александра Пушкина Софья Меренберг.
Церковь принадлежит Московскому патриархату и находится в юрисдикции РПЦЗ, которая воссоединилась с Церковью в Отечестве в 2007 году, сохранив часть своей автономии. Многие иконы находятся в храме с момента основания, часть написана русскими эмигрантами.
В 2013 году по решению французского суда к руководству храма пришла группа бывших прихожан, решившая подчиняться неканонической религиозной организации с руководством на Украине.
В 2014 году Россия получила от Франции право собственности на Архангело-Михайловский храм. В том же году бывший глава Русской Православной Культовой Ассоциации (ACOR) Владимир Янсен начал судебный процесс против России, пытаясь оспорить право собственности на церковь.