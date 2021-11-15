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Цены на взлете: новый американский кризис отразится на всем мире

Цены на взлете: новый американский кризис отразится на всем мире - РИА Новости, 15.11.2021

Цены на взлете: новый американский кризис отразится на всем мире

Крупнейшая экономика мира переживает не лучшие времена — в США инфляция разогналась до тридцатилетнего максимума. Стремительно дорожают энергоресурсы, продукты, РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T08:00

2021-11-15T08:00

2021-11-15T08:07

экономика

сша

центральный банк рф (цб рф)

федеральная резервная система сша

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Крупнейшая экономика мира переживает не лучшие времена — в США инфляция разогналась до тридцатилетнего максимума. Стремительно дорожают энергоресурсы, продукты, услуги. Американцам придется свыкнуться с ростом цен. Как это отразится на России и других странах — разбиралось РИА Новости.На максимальных значенияхВ октябре — 6,2 процента в годовом выражении. Столь мощного всплеска никто не ожидал. На энергоресурсы цены взлетели сразу на треть. На продукты питания — на 5,3 процента. Потребительская корзина дорожает третий месяц подряд. Такого не было со времен президентства Рональда Рейгана в начале 1980-х.Неудивительно, что рынок моментально отреагировал падением. Индекс S&P 500 просел на 0,82 процента, промышленный Dow Jones — на 0,66, NASDAQ Composite — на 1,66.Все это последствия коронакризиса и борьбы с ним, объясняют аналитики. Чтобы преодолеть спад, финансовые власти включили печатный станок. Федеральная резервная система залила экономику деньгами — по 120 миллиардов долларов в месяц. При этом сохраняется низкая базовая процентная ставка — близко к нулю.Сказываются и проблемы с логистикой. До сих пор продолжаются перебои с поставками продукции и комплектующих. На это накладывается сокращение производства из-за локдаунов. В результате товаров не хватает.Подливает масло в огонь энергетический кризис. Дорожающее топливо повышает себестоимость и, соответственно, цены.Внесла свою лепту также аномальная засуха, год выдался неурожайным. Пришлось переписывать прайс-лист на продукты.И так по всему миру. В Германии инфляция достигла максимума с кризиса 1970-х. В Китае в октябре — полтора процента, рекорд последних 13 месяцев."В КНР ситуация несколько иная. Здесь производственная инфляция выше, чем в Штатах: около 15 процентов против восьми. Однако благодаря административному регулированию пока не выплескивается на внутренний рынок и потребительские цены не растут. Другими словами, китайские власти приказали предприятиям взять эти издержки на себя, сокращая собственную маржу", — поясняет Антон Быков, старший аналитик компании Esperio.Тем не менее китайский сектор недвижимости трясет, экономика замедляется. Остается гадать, где предел, за которым сдерживать инфляционную волну невозможно. Как только это случится, потребление в стране резко упадет. Народному банку Китая придется поднимать ставку, что спровоцирует циклический кризис, уточняет собеседник.На все воля ФРС "Инфляция бьет по карманам американцев, и важнейший приоритет для меня — изменить эту тенденцию", — говорится в письменном заявлении президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена.Больше всего беспокоят дорожающие энергоресурсы. "Я дал поручение Национальному экономическому совету принять меры для того, чтобы снизить эти цены", — сообщил Байден.Федеральная резервная система ранее объявила о постепенном сокращении денежных стимулов уже с ноября — на 15 миллиардов долларов в месяц. Это может ограничить инфляцию."После публикации макроэкономических данных у ФРС не остается другого выбора, кроме как быстрее закрывать кран ликвидности. Поэтому на следующем заседании 15 декабря стоит ожидать более существенного сворачивания программы покупки облигаций на 25-35 миллиардов долларов", — отмечает Антон Быков.Но базовая ставка по-прежнему на уровне 0-0,25 процента годовых. В ФРС сочли, что целесообразнее сохранять этот диапазон до тех пор, пока рынок труда не достигнет максимальной занятости. Хотя резкий рост цен, возможно, вынудит поторопиться с повышением.От действий ФРС зависит поведение инвесторов, которые обычно уходят из развивающихся стран, если есть признаки ухудшения долгосрочных перспектив мирового рынка капитала и экономики. Акции, валюты, в том числе российский рубль, рискуют оказаться под давлением."ФРС, конечно, пойдет по пути увеличения ставок. Причем до обозначенных сроков — уже в середине следующего года или раньше. В зависимости от инфляции. Это грозит масштабной коррекцией фондовых площадок и ослаблением валют развивающихся стран", — предупреждает Федор Сидоров, частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования".Впрочем, у России, в отличие от других стран, минимальный внешний долг — 489,2 миллиарда долларов, или 17,8 процента ВВП. В той же Америке — 28 триллионов, или 108 процентов ВВП.К тому же наш ЦБ наращивает золотовалютные резервы: на 1 ноября там 624 миллиарда долларов. Это защищает от ужесточения монетарной политики ФРС.Два в одном: инфляция и стагнация И все же инфляция в США и Китае неизбежно перекинется на развивающиеся рынки — из-за дорожающего импорта. В России на 1 ноября — 8,14 процента в годовом выражении впервые с 2016-го. Это вдвое больше таргета ЦБ. Причем проблема не только в росте потребительских цен, отмечают аналитики."Из-за подорожания сырья и материалов, уменьшения покупательной способности населения производства становятся нерентабельными. Многие предприятия закрываются или сокращают выпуск", — говорит Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Таким образом, можно столкнуться одновременно с высокой инфляцией и стагнацией экономики. Такое сочетание называется стагфляция. Она опасна тем, что ограничивает эффективность антикризисных мер.Обычно при падении ВВП центральные банки смягчают политику, стимулируют доступными деньгами инвестиции и потребительский спрос. При этом небольшое увеличение инфляции допустимо и даже полезно. Это, как правило, носит временный характер, и ситуация стабилизируется при росте объема товаров.Тогда регуляторы сворачивают мягкую политику, уменьшают денежную массу. Экономика нормализуется. То есть умеренная инфляция и экономический рост дополняют друг друга.Но сейчас цены вышли из-под контроля. К тому же замедляется увеличение ВВП. Все может наладиться, когда глобальная экономика вернется к прежнему режиму. Но сроки, даже очень приблизительные, сейчас не назовет никто.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сша, центральный банк рф (цб рф), федеральная резервная система сша, цены на нефть, россия