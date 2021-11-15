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Цены на взлете: новый американский кризис отразится на всем мире
Цены на взлете: новый американский кризис отразится на всем мире - РИА Новости, 15.11.2021
Цены на взлете: новый американский кризис отразится на всем мире
Крупнейшая экономика мира переживает не лучшие времена — в США инфляция разогналась до тридцатилетнего максимума. Стремительно дорожают энергоресурсы, продукты, РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T08:00
2021-11-15T08:00
2021-11-15T08:07
экономика
сша
центральный банк рф (цб рф)
федеральная резервная система сша
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Крупнейшая экономика мира переживает не лучшие времена — в США инфляция разогналась до тридцатилетнего максимума. Стремительно дорожают энергоресурсы, продукты, услуги. Американцам придется свыкнуться с ростом цен. Как это отразится на России и других странах — разбиралось РИА Новости.На максимальных значенияхВ октябре — 6,2 процента в годовом выражении. Столь мощного всплеска никто не ожидал. На энергоресурсы цены взлетели сразу на треть. На продукты питания — на 5,3 процента. Потребительская корзина дорожает третий месяц подряд. Такого не было со времен президентства Рональда Рейгана в начале 1980-х.Неудивительно, что рынок моментально отреагировал падением. Индекс S&P 500 просел на 0,82 процента, промышленный Dow Jones — на 0,66, NASDAQ Composite — на 1,66.Все это последствия коронакризиса и борьбы с ним, объясняют аналитики. Чтобы преодолеть спад, финансовые власти включили печатный станок. Федеральная резервная система залила экономику деньгами — по 120 миллиардов долларов в месяц. При этом сохраняется низкая базовая процентная ставка — близко к нулю.Сказываются и проблемы с логистикой. До сих пор продолжаются перебои с поставками продукции и комплектующих. На это накладывается сокращение производства из-за локдаунов. В результате товаров не хватает.Подливает масло в огонь энергетический кризис. Дорожающее топливо повышает себестоимость и, соответственно, цены.Внесла свою лепту также аномальная засуха, год выдался неурожайным. Пришлось переписывать прайс-лист на продукты.И так по всему миру. В Германии инфляция достигла максимума с кризиса 1970-х. В Китае в октябре — полтора процента, рекорд последних 13 месяцев."В КНР ситуация несколько иная. Здесь производственная инфляция выше, чем в Штатах: около 15 процентов против восьми. Однако благодаря административному регулированию пока не выплескивается на внутренний рынок и потребительские цены не растут. Другими словами, китайские власти приказали предприятиям взять эти издержки на себя, сокращая собственную маржу", — поясняет Антон Быков, старший аналитик компании Esperio.Тем не менее китайский сектор недвижимости трясет, экономика замедляется. Остается гадать, где предел, за которым сдерживать инфляционную волну невозможно. Как только это случится, потребление в стране резко упадет. Народному банку Китая придется поднимать ставку, что спровоцирует циклический кризис, уточняет собеседник.На все воля ФРС "Инфляция бьет по карманам американцев, и важнейший приоритет для меня — изменить эту тенденцию", — говорится в письменном заявлении президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена.Больше всего беспокоят дорожающие энергоресурсы. "Я дал поручение Национальному экономическому совету принять меры для того, чтобы снизить эти цены", — сообщил Байден.Федеральная резервная система ранее объявила о постепенном сокращении денежных стимулов уже с ноября — на 15 миллиардов долларов в месяц. Это может ограничить инфляцию."После публикации макроэкономических данных у ФРС не остается другого выбора, кроме как быстрее закрывать кран ликвидности. Поэтому на следующем заседании 15 декабря стоит ожидать более существенного сворачивания программы покупки облигаций на 25-35 миллиардов долларов", — отмечает Антон Быков.Но базовая ставка по-прежнему на уровне 0-0,25 процента годовых. В ФРС сочли, что целесообразнее сохранять этот диапазон до тех пор, пока рынок труда не достигнет максимальной занятости. Хотя резкий рост цен, возможно, вынудит поторопиться с повышением.От действий ФРС зависит поведение инвесторов, которые обычно уходят из развивающихся стран, если есть признаки ухудшения долгосрочных перспектив мирового рынка капитала и экономики. Акции, валюты, в том числе российский рубль, рискуют оказаться под давлением."ФРС, конечно, пойдет по пути увеличения ставок. Причем до обозначенных сроков — уже в середине следующего года или раньше. В зависимости от инфляции. Это грозит масштабной коррекцией фондовых площадок и ослаблением валют развивающихся стран", — предупреждает Федор Сидоров, частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования".Впрочем, у России, в отличие от других стран, минимальный внешний долг — 489,2 миллиарда долларов, или 17,8 процента ВВП. В той же Америке — 28 триллионов, или 108 процентов ВВП.К тому же наш ЦБ наращивает золотовалютные резервы: на 1 ноября там 624 миллиарда долларов. Это защищает от ужесточения монетарной политики ФРС.Два в одном: инфляция и стагнация И все же инфляция в США и Китае неизбежно перекинется на развивающиеся рынки — из-за дорожающего импорта. В России на 1 ноября — 8,14 процента в годовом выражении впервые с 2016-го. Это вдвое больше таргета ЦБ. Причем проблема не только в росте потребительских цен, отмечают аналитики."Из-за подорожания сырья и материалов, уменьшения покупательной способности населения производства становятся нерентабельными. Многие предприятия закрываются или сокращают выпуск", — говорит Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Таким образом, можно столкнуться одновременно с высокой инфляцией и стагнацией экономики. Такое сочетание называется стагфляция. Она опасна тем, что ограничивает эффективность антикризисных мер.Обычно при падении ВВП центральные банки смягчают политику, стимулируют доступными деньгами инвестиции и потребительский спрос. При этом небольшое увеличение инфляции допустимо и даже полезно. Это, как правило, носит временный характер, и ситуация стабилизируется при росте объема товаров.Тогда регуляторы сворачивают мягкую политику, уменьшают денежную массу. Экономика нормализуется. То есть умеренная инфляция и экономический рост дополняют друг друга.Но сейчас цены вышли из-под контроля. К тому же замедляется увеличение ВВП. Все может наладиться, когда глобальная экономика вернется к прежнему режиму. Но сроки, даже очень приблизительные, сейчас не назовет никто.
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, сша, центральный банк рф (цб рф), федеральная резервная система сша, цены на нефть, россия
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Крупнейшая экономика мира переживает не лучшие времена — в США инфляция разогналась до тридцатилетнего максимума. Стремительно дорожают энергоресурсы, продукты, услуги. Американцам придется свыкнуться с ростом цен. Как это отразится на России и других странах — разбиралось РИА Новости.
На максимальных значениях
В октябре — 6,2 процента в годовом выражении. Столь мощного всплеска никто не ожидал. На энергоресурсы цены взлетели сразу на треть. На продукты питания — на 5,3 процента. Потребительская корзина дорожает третий месяц подряд. Такого не было со времен президентства Рональда Рейгана в начале 1980-х.
Неудивительно, что рынок моментально отреагировал падением. Индекс S&P 500 просел на 0,82 процента, промышленный Dow Jones — на 0,66, NASDAQ Composite — на 1,66.
Все это последствия коронакризиса и борьбы с ним, объясняют аналитики. Чтобы преодолеть спад, финансовые власти включили печатный станок. Федеральная резервная система залила экономику деньгами — по 120 миллиардов долларов в месяц. При этом сохраняется низкая базовая процентная ставка — близко к нулю.
Сказываются и проблемы с логистикой. До сих пор продолжаются перебои с поставками продукции и комплектующих. На это накладывается сокращение производства из-за локдаунов. В результате товаров не хватает.
Подливает масло в огонь энергетический кризис. Дорожающее топливо повышает себестоимость и, соответственно, цены.
Внесла свою лепту также аномальная засуха, год выдался неурожайным. Пришлось переписывать прайс-лист на продукты.
И так по всему миру. В Германии инфляция достигла максимума с кризиса 1970-х. В Китае в октябре — полтора процента, рекорд последних 13 месяцев.
"В КНР ситуация несколько иная. Здесь производственная инфляция выше, чем в Штатах: около 15 процентов против восьми. Однако благодаря административному регулированию пока не выплескивается на внутренний рынок и потребительские цены не растут. Другими словами, китайские власти приказали предприятиям взять эти издержки на себя, сокращая собственную маржу", — поясняет Антон Быков, старший аналитик компании Esperio.
Тем не менее китайский сектор недвижимости трясет, экономика замедляется. Остается гадать, где предел, за которым сдерживать инфляционную волну невозможно. Как только это случится, потребление в стране резко упадет. Народному банку Китая придется поднимать ставку, что спровоцирует циклический кризис, уточняет собеседник.
На все воля ФРС
"Инфляция бьет по карманам американцев, и важнейший приоритет для меня — изменить эту тенденцию", — говорится в письменном заявлении президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена.
Больше всего беспокоят дорожающие энергоресурсы. "Я дал поручение Национальному экономическому совету принять меры для того, чтобы снизить эти цены", — сообщил Байден.
Федеральная резервная система ранее объявила о постепенном сокращении денежных стимулов уже с ноября — на 15 миллиардов долларов в месяц. Это может ограничить инфляцию.
"После публикации макроэкономических данных у ФРС не остается другого выбора, кроме как быстрее закрывать кран ликвидности. Поэтому на следующем заседании 15 декабря стоит ожидать более существенного сворачивания программы покупки облигаций на 25-35 миллиардов долларов", — отмечает Антон Быков.
Но базовая ставка по-прежнему на уровне 0-0,25 процента годовых. В ФРС сочли, что целесообразнее сохранять этот диапазон до тех пор, пока рынок труда не достигнет максимальной занятости. Хотя резкий рост цен, возможно, вынудит поторопиться с повышением.
От действий ФРС зависит поведение инвесторов, которые обычно уходят из развивающихся стран, если есть признаки ухудшения долгосрочных перспектив мирового рынка капитала и экономики. Акции, валюты, в том числе российский рубль, рискуют оказаться под давлением.
"ФРС, конечно, пойдет по пути увеличения ставок. Причем до обозначенных сроков — уже в середине следующего года или раньше. В зависимости от инфляции. Это грозит масштабной коррекцией фондовых площадок и ослаблением валют развивающихся стран", — предупреждает Федор Сидоров, частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования".
Впрочем, у России, в отличие от других стран, минимальный внешний долг — 489,2 миллиарда долларов, или 17,8 процента ВВП. В той же Америке — 28 триллионов, или 108 процентов ВВП.
К тому же наш ЦБ наращивает золотовалютные резервы: на 1 ноября там 624 миллиарда долларов. Это защищает от ужесточения монетарной политики ФРС.
Два в одном: инфляция и стагнация
И все же инфляция в США и Китае неизбежно перекинется на развивающиеся рынки — из-за дорожающего импорта. В России на 1 ноября — 8,14 процента в годовом выражении впервые с 2016-го. Это вдвое больше таргета ЦБ. Причем проблема не только в росте потребительских цен, отмечают аналитики.
"Из-за подорожания сырья и материалов, уменьшения покупательной способности населения производства становятся нерентабельными. Многие предприятия закрываются или сокращают выпуск", — говорит Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.
Таким образом, можно столкнуться одновременно с высокой инфляцией и стагнацией экономики. Такое сочетание называется стагфляция. Она опасна тем, что ограничивает эффективность антикризисных мер.
Обычно при падении ВВП центральные банки смягчают политику, стимулируют доступными деньгами инвестиции и потребительский спрос. При этом небольшое увеличение инфляции допустимо и даже полезно. Это, как правило, носит временный характер, и ситуация стабилизируется при росте объема товаров.
Тогда регуляторы сворачивают мягкую политику, уменьшают денежную массу. Экономика нормализуется. То есть умеренная инфляция и экономический рост дополняют друг друга.
Но сейчас цены вышли из-под контроля. К тому же замедляется увеличение ВВП. Все может наладиться, когда глобальная экономика вернется к прежнему режиму. Но сроки, даже очень приблизительные, сейчас не назовет никто.