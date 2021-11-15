17:09 15.11.2021 (обновлено: 20:34 15.11.2021)
Путин поручил допустить товары из ЛНР и ДНР к госзакупкам
Путин поручил допустить товары из ЛНР и ДНР к участию в госзакупках наравне с российскими
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Товары из самопровозглашенных ЛНР и ДНР должны получить равный с российскими доступ на внутренний рынок, говорится в указе Владимира Путина "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".
Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
"Обеспечить в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений <...> допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районов, в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц", — говорится в документе.
Подчеркивается, что правительство должно выполнить это поручение в течение месяца.
Кроме того, продукцию из ДНР и ЛНР необходимо вывести из российских квот на экспорт и импорт.
Как сообщало в минувшем году Минэкономразвития ДНР, большую часть товаров республика экспортирует в Россию.
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