https://ria.ru/20211115/tovary-1759159454.html

Путин поручил допустить товары из ЛНР и ДНР к госзакупкам

Путин поручил допустить товары из ЛНР и ДНР к госзакупкам - РИА Новости, 15.11.2021

Путин поручил допустить товары из ЛНР и ДНР к госзакупкам

Товары из самопровозглашенных ЛНР и ДНР должны получить равный с российскими доступ на внутренний рынок, говорится в указе Владимира Путина "Об оказании... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T17:09

2021-11-15T17:09

2021-11-15T20:34

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

экономика

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Товары из самопровозглашенных ЛНР и ДНР должны получить равный с российскими доступ на внутренний рынок, говорится в указе Владимира Путина "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Подчеркивается, что правительство должно выполнить это поручение в течение месяца.Кроме того, продукцию из ДНР и ЛНР необходимо вывести из российских квот на экспорт и импорт.Как сообщало в минувшем году Минэкономразвития ДНР, большую часть товаров республика экспортирует в Россию.

https://ria.ru/20210915/prostranstvo-1750214831.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, экономика