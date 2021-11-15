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Попова отметила важность экспресс-тестирования пациентов с ОРВИ на COVID-19
Попова отметила важность экспресс-тестирования пациентов с ОРВИ на COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2021
Попова отметила важность экспресс-тестирования пациентов с ОРВИ на COVID-19
Экспресс-тестирование всех пациентов с признаками ОРВИ и другими респираторными заболеваниями позволит выявлять заболевших коронавирусом еще раньше, заявила... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T15:36
2021-11-15T15:36
2021-11-15T15:36
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Экспресс-тестирование всех пациентов с признаками ОРВИ и другими респираторными заболеваниями позволит выявлять заболевших коронавирусом еще раньше, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Внедряемое в ближайшее время экспресс-тестирование всех больных ОРВИ и другими респираторными формами… безусловно, повлечет еще большее выявление не манифестных форм ковида, и таким образом мы сможем еще раньше выявлять всех инфицированных в популяции", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Попова отметила важность экспресс-тестирования пациентов с ОРВИ на COVID-19
Попова: экспресс-тестирование пациентов с ОРВИ позволит раньше выявлять больных COVID-19