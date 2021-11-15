https://ria.ru/20211115/testirovanie-1759138493.html

Попова отметила важность экспресс-тестирования пациентов с ОРВИ на COVID-19

Попова отметила важность экспресс-тестирования пациентов с ОРВИ на COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2021

Попова отметила важность экспресс-тестирования пациентов с ОРВИ на COVID-19

Экспресс-тестирование всех пациентов с признаками ОРВИ и другими респираторными заболеваниями позволит выявлять заболевших коронавирусом еще раньше, заявила... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T15:36

2021-11-15T15:36

2021-11-15T15:36

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Экспресс-тестирование всех пациентов с признаками ОРВИ и другими респираторными заболеваниями позволит выявлять заболевших коронавирусом еще раньше, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Внедряемое в ближайшее время экспресс-тестирование всех больных ОРВИ и другими респираторными формами… безусловно, повлечет еще большее выявление не манифестных форм ковида, и таким образом мы сможем еще раньше выявлять всех инфицированных в популяции", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии