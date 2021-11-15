https://ria.ru/20211115/tekhnologii-1759139242.html

IBM создала квантовый процессор, превосходящий по мощности любой компьютер

IBM создала квантовый процессор, превосходящий по мощности любой компьютер - РИА Новости, 15.11.2021

IBM создала квантовый процессор, превосходящий по мощности любой компьютер

Гендиректор одной из крупнейших технологических компаний IBM Арвинд Кришна заявил, что компания создала квантовый процессор, который способен выполнять задачи,... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T15:40

2021-11-15T15:40

2021-11-15T15:40

технологии

ibm

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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Гендиректор одной из крупнейших технологических компаний IBM Арвинд Кришна заявил, что компания создала квантовый процессор, который способен выполнять задачи, практически недоступные по сложности ни одному традиционному компьютеру.Как отмечает портал Axios, квантовая вычислительная техника способна разрешать задачи, которые являются сложными для выполнения на самых мощных на сегодняшний день суперкомпьютерах.Компания IBM утверждает, что ее новый процессор Eagle может обрабатывать 127 кубитов информации. По данным компании, превысив показатель в 100 кубитов, IBM достигла квантового превосходства - способности вычислительного устройства решать задачи, которые практически невозможно выполнить на традиционном компьютереПо словам главы компании, квантовая вычислительная техника, вероятно, будет играть важную роль в следующие несколько лет.

https://ria.ru/20211027/kompyuter-1756457978.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, ibm