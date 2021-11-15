https://ria.ru/20211115/tekhnologii-1759139242.html
IBM создала квантовый процессор, превосходящий по мощности любой компьютер
IBM создала квантовый процессор, превосходящий по мощности любой компьютер - РИА Новости, 15.11.2021
IBM создала квантовый процессор, превосходящий по мощности любой компьютер
Гендиректор одной из крупнейших технологических компаний IBM Арвинд Кришна заявил, что компания создала квантовый процессор, который способен выполнять задачи,... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T15:40
2021-11-15T15:40
2021-11-15T15:40
технологии
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Гендиректор одной из крупнейших технологических компаний IBM Арвинд Кришна заявил, что компания создала квантовый процессор, который способен выполнять задачи, практически недоступные по сложности ни одному традиционному компьютеру.Как отмечает портал Axios, квантовая вычислительная техника способна разрешать задачи, которые являются сложными для выполнения на самых мощных на сегодняшний день суперкомпьютерах.Компания IBM утверждает, что ее новый процессор Eagle может обрабатывать 127 кубитов информации. По данным компании, превысив показатель в 100 кубитов, IBM достигла квантового превосходства - способности вычислительного устройства решать задачи, которые практически невозможно выполнить на традиционном компьютереПо словам главы компании, квантовая вычислительная техника, вероятно, будет играть важную роль в следующие несколько лет.
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технологии, ibm
IBM создала квантовый процессор, превосходящий по мощности любой компьютер
IBM создала квантовый процессор, превосходящий по вычислительной мощности любой компьютер
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости.
Гендиректор одной из крупнейших технологических компаний IBM
Арвинд Кришна заявил, что компания создала квантовый процессор, который способен выполнять задачи, практически недоступные по сложности ни одному традиционному компьютеру.
Как отмечает портал Axios, квантовая вычислительная техника способна разрешать задачи, которые являются сложными для выполнения на самых мощных на сегодняшний день суперкомпьютерах.
Компания IBM утверждает, что ее новый процессор Eagle может обрабатывать 127 кубитов информации. По данным компании, превысив показатель в 100 кубитов, IBM достигла квантового превосходства - способности вычислительного устройства решать задачи, которые практически невозможно выполнить на традиционном компьютере
"Невозможно смоделировать это на чем-то еще, что означает, что он мощнее чего угодно", - заявил Кришна в эфире программы Axios on HBO.
По словам главы компании, квантовая вычислительная техника, вероятно, будет играть важную роль в следующие несколько лет.